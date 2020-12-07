Земельный налог для юридических лиц

Организации — собственники земельных участков с любым режимом налогообложения обязаны платить земельный налог. Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ отменил составление декларации по земельному налогу с отчетности за 2020 год, но расчет налога организации должны производить самостоятельно. О том, как это сделать, расскажет наша статья.

Ставка земельного налога для юридических лиц

Ставки земельного налога устанавливают местные органы власти, на территории которых расположен участок, а также власти городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).

Если ставки в регионе не установлены, согласно пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, применяется общая максимальная ставка по земельному налогу 1,5 процента.

Для некоторых категорий земель, например, сельхозназначения, которые используются для сельхозпроизводства, максимальная ставка — 0,3 процента.

Свою ставку налога можно узнать на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/.

Срок уплаты земельного налога

Таблица «Сроки уплаты земельного налога юрлицами»

Период Срок уплаты Обоснование Налог за 2019 год и авансовые платежи за 2020 год В сроки, установленные местными властями (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе — власти этих регионов). Информация о сроках на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ Срок уплаты земельного налога за год не может быть раньше 1 февраля следующего года; — по авансовым платежам по итогам I, II и III кварталов — не позже последнего числа следующего за отчетным периодом месяца. Для организаций, включенных на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП и занятых в пострадавших от пандемии сферах деятельности, сроки оплаты авансовых платежей за I и II кварталы 2020 год продлены. Местные власти и города федерального значения также могут продлить сроки оплаты авансовых платежей в связи с эпидемией. Для указанной категории юрлиц: — авансовые платежи за I квартал 2020 года продлены до 30.10.2020. Если организация — субъект МСП работает в отрасли из дополнительного перечня, указанного в п. 4 Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791, то срок уплаты продлевается до 30.12.2020 (п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791); — авансовые платежи за II квартал 2020 года продлены до 30.12.2020. Ряду организаций, согласно п. 10 ч. 1 ст. 2 Закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ, предоставлена федеральная льгота в виде освобождения от оплаты авансового платежа за II квартал. Для авансовых платежей, срок уплаты которых продлен, предоставлена годичная рассрочка Пункт 2 ст. 387, п. 1 ст. 397 НК РФ Пункт 3 ст. 398 НК РФ Подпункты «а», «г» п. 1, п. 1 (1) Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791 Налог за 2020 год и дальнейшие периоды Не позднее 1 марта года, который следует за истекшим годом. Местные власти (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) впредь не будут устанавливать сроки уплаты налога Подпункты 72, 77 ст. 2, ч. 7, 17 ст. 3 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ Авансовые платежи за 2021 год и отчетные периоды дальнейших лет Не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Местные власти (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) впредь не будут устанавливать сроки уплаты авансовых платежей Подпункты 72, 77 ст. 2, ч. 7, 17 ст. 3 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Кем проводится исчисление земельного налога

Согласно пункту 3 ст. 391 НК РФ исчисление земельного налога производится организациями самостоятельно. По окончании года ИФНС пришлет налогоплательщику сообщение об исчисленной ею сумме налога. Если компания не согласна с расчетом ИФНС, необходимо подать пояснения со своими данными (письмо Минфина РФ от 19.06.2019 № 03-05-05-02/44672).

Об участках, на которые расчет налога не поступит, нужно подать в инспекцию сообщение по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124@ (ст. 1 закона № 325-ФЗ), и копии документов, подтверждающих право на земельный участок. Сообщение нужно подать до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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Расчет земельного налога вручную

Общий порядок расчета земельного налога установлен в п. 1 ст. 396 НК РФ. Для расчета налога за год необходимо кадастровую стоимость участка умножить на ставку налога.

Кадастровую стоимость необходимо брать на 1 января года, за который начисляется налог.

Если в течение года организация перечисляла авансовые платежи, то оставшаяся к уплате по итогам года сумма рассчитывается по правилам п. 5 ст. 396 НК РФ: из величины начисленного за год налога вычитаются перечисленные авансовые платежи за I, II и III кварталы.

Налог рассчитывается отдельно (пп. 1, 2 ст. 391, п. 1 ст. 396 НК РФ):

по каждому земельному участку;

по каждой доле в праве общей собственности на участок, в том числе по тем долям, в отношении которых действуют разные ставки.

Если участок расположен на территориях разных муниципальных образований, налог нужно начислять и уплачивать отдельно по каждому муниципальному образованию (п. 1 ст. 391, п. 1 ст. 396 НК РФ).

Специальный порядок расчета земельного налога действует, если:

у организации есть льготы;

срок владения участком составлял не весь год;

участок предназначен для жилищного строительства.

Порядок уплаты земельного налога юридическим лицом

Земельный налог и авансовые платежи оплачиваются в ИФНС по месту нахождения земельного участка (п. 3 ст. 397 НК РФ).

Необходимость оплаты авансовых платежей по земельному налогу по итогам I, II и III кварталов устанавливают местные власти. Согласно пункту 2 ст. 397 НК РФ авансы по налогу оплачивать не нужно, если местными органами муниципальных образований (региональными законами в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе):

отчетные периоды по земельному налогу не установлены;

предусмотрено полное освобождение от оплаты авансовых платежей.

Узнать, следует ли организации оплатить авансовые платежи по земельному участку, можно на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/.

Что делать в случае переплаты по земельному налогу

Если у организации образовалась переплата по земельному налогу, ее можно зачесть или вернуть (ст. 78 НК РФ).

Причем, по п. 6 ст. 78 НК РФ, если у налогоплательщика есть недоимка по другим налогам, а также долги по пеням и штрафам, возврат возможен только после зачета переплаты в счет погашения указанных обязательств.

Зачет переплаты по налогу производится:

в счет предстоящих платежей по земельному или другим налогам (п. 4 ст. 78 НК РФ). Этот способ работает, если у плательщика нет задолженности по иным налогам. Для зачета в этом случае необходимо подать заявление по форме приложения 9, утвержденной Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@;

в счет погашения недоимки по другим налогам, а также задолженности по пеням и штрафам (п. 5 ст. 78 НК РФ). Данный способ зачета осуществляется налоговиками самостоятельно не более чем за 3 года со дня уплаты указанной суммы налога (п. 5 ст. 78 НК РФ). Со своей стороны налогоплательщик вправе подать в ИФНС письменное заявление с просьбой о зачете.

Благодаря Закону от 29.09.2019 № 325-ФЗ, с 01.10.2020 утратил силу абзац 2 п. 1 ст. 78 НК РФ, согласно которому зачет сумм переплаты должен был осуществляться исключительно по соответствующим видам налогов и сборов, то есть федеральные налоги в счет федеральных, региональные — в счет региональных, местные — в счет местных. Земельный налог относится к категории местных налогов.

Таким образом, с 01.10.2020 появилась возможность зачесть переплату по земельному налогу в счет оплаты налога любого вида.

Возврат переплаты производится по письменному заявлению согласно форме приложения 8, утвержденной Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@, в течение одного месяца со дня его получения.

В связи с упразднением с 01.10.2020 абзаца 2 п. 6 ст. 78 НК РФ перед возвратом переплаты необходимо погасить имеющуюся задолженность по любым налогам, а не только по налогам «соответствующего вида», как этого требовало законодательство ранее. Таким образом, перед подачей заявления нужно убедиться в отсутствие задолженности по всем видам налогов.

Если переплата возникла из-за ошибки в декларации, сначала нужно сдать «уточненку» (п. 1 ст. 81 НК РФ) и только после этого подать заявление о возврате или зачете.

Согласно пункту 7 ст. 78 НК РФ, на возврат у налогоплательщика есть три года с момента переплаты.

За несвоевременный возврат на сумму переплаты начисляются проценты за каждый календарный день просрочки. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в момент нарушения срока возврата (п. 10 ст. 78 НК РФ). Если инспекция откажет в возврате, можно обратиться в суд.

Льготы по налогу для юридических лиц

По земельному налогу установлены две категории льгот: федеральные и местные.

Федеральные льготы прописаны в ст. 395 НК РФ. Они освобождают от налога узкий перечень юридических лиц и действуют на территории всей страны. Они предоставляются в виде:

освобождения от оплаты налога отдельных юридических лиц. К этой группе налогоплательщиков относятся резиденты ОЭЗ и религиозные организации (п. 1 ст. 395 НК РФ);

установления пониженных ставок налога для отдельных категорий земель. Например, для земель, находящихся под жилищным фондом, и земель сельскохозяйственного назначения установлена ставка налога в размере 0,3 процента (пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ).

Власти муниципальных образований и городов федерального значения увеличить «федеральную» ставку не вправе, однако могут уменьшить ее по своему усмотрению.