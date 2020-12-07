Расширены возможности применения удалёнки. Зачем и почему?

Совфед одобрил поправки в Трудовой кодекс, расширяющие для работодателей возможности применения дистанционной работы (Проект Федерального закона № 973264-7). Еще раз посмотрим на основные детали закона.

Зачем приняли этот закон?

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, масштабное распространение удалёнки, обусловленное коронавирусом, выявило проблемы в трудовом праве, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

По сути, российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на дистанционный режим работы. Новый закон призван устранить этот пробел, адаптировав перспективный способ организации труда к современным реалиям.

Появятся ли новые виды удалёнки?

Да, появятся. Помимо привычной дистанционной работы на постоянной основе, предусмотрена временная удалёнка двух видов:

непрерывная, на срок не более шести месяцев;

с чередованием работы в офисе и дистанционно.

Упростится ли взаимодействие работодателя и удалёнщика?

Да, упростится. Сейчас сторонам приходится использовать усиленные квалифицированные электронные подписи при обмене любыми электронными документами. По новым правилам в ряде случаев работодателю придётся использовать усиленную квалифицированную ЭП, а работнику — аналогичную или усиленную неквалифицированную ЭП. Они необходимы для заключения, изменения или расторжения в электронном виде таких документов:

трудовой договор;

допсоглашение к нему;

договор о матответственности;

ученический договор.

В остальном сторонам разрешено взаимодействовать любым способом, позволяющим зафиксировать факт получения электронного документа. Способ нужно закрепить, например, в трудовом договоре.

Какие изменения в организации дистанционной работы?

Проектом прямо предусмотрена возможность устанавливать основные условия работы в трудовом договоре, допсоглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте, принятом с учётом мнения первичного профсоюза. Среди таких условий:

режим рабочего времени;

порядок передачи сотрудником результатов работы и отчёт о ней по запросу организации;

условия и порядок вызова временного удалёнщика в офис;

порядок предоставления отпуска постоянному дистанционщику (при временной удалёнке работник будет отдыхать по общим правилам).

Время взаимодействия удалёнщика с работодателем будет включено в рабочее.

Потребуется ли предоставлять удалёнщику оборудование?

Закреплена обязанность работодателя обеспечивать дистанционного работника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами.

Дистанционщик также сможет использовать свои, либо арендованные средства с согласия или ведома работодателя. Тогда нужно будет выплатить ему компенсацию и возместить расходы.

📌 Реклама

Появились ли новые основания для увольнения?

Да, появились. Помимо прочих оснований, дистанционного работника можно будет уволить, если он:

без уважительной причины не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд (работодатель может установить более длительный срок);

переехал в другую местность, из-за чего не может работать на прежних условиях.

Можно ли будет переводить на удалёнку в приказном порядке?

Новые правила предоставляют работодателям возможность по своей инициативе временно переводить работников на дистанционную работу. Однако осуществлять такие переводы разрешено только в двух исключительных случаях:

соответствующее решение принял орган госвласти или местного самоуправления;

жизнь либо нормальные жизненные условия населения или его части находятся под угрозой (например, при эпидемии).

Для экстренного перевода нужно будет принять локальный нормативный акт с учётом мнения первичного профсоюза. В документе следует закрепить причину, срок перевода, список удалёнщиков и другую информацию.

Получать согласие на перевод и вносить изменения в трудовой договор не придётся.

А если работа несовместима с удалёнкой?

Если специфика работы не позволяет перейти на дистанционку, то время, пока сотрудник не выполняет свои обязанности, придётся оплачивать как простой по независящим от сторон причинам — не менее двух третей тарифной ставки (оклада).

Когда новые правила начнут действовать?

Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.