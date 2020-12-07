Расширены возможности применения удалёнки. Зачем и почему?

Совфед одобрил поправки в Трудовой кодекс, расширяющие для работодателей возможности применения дистанционной работы (Проект Федерального закона № 973264-7). Еще раз посмотрим на основные детали закона.
Зачем приняли этот закон?
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, масштабное распространение удалёнки, обусловленное коронавирусом, выявило проблемы в трудовом праве, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.
По сути, российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на дистанционный режим работы. Новый закон призван устранить этот пробел, адаптировав перспективный способ организации труда к современным реалиям.
Появятся ли новые виды удалёнки?
Да, появятся. Помимо привычной дистанционной работы на постоянной основе, предусмотрена временная удалёнка двух видов:
- непрерывная, на срок не более шести месяцев;
- с чередованием работы в офисе и дистанционно.
Упростится ли взаимодействие работодателя и удалёнщика?
Да, упростится. Сейчас сторонам приходится использовать усиленные квалифицированные электронные подписи при обмене любыми электронными документами. По новым правилам в ряде случаев работодателю придётся использовать усиленную квалифицированную ЭП, а работнику — аналогичную или усиленную неквалифицированную ЭП. Они необходимы для заключения, изменения или расторжения в электронном виде таких документов:
- трудовой договор;
- допсоглашение к нему;
- договор о матответственности;
- ученический договор.
В остальном сторонам разрешено взаимодействовать любым способом, позволяющим зафиксировать факт получения электронного документа. Способ нужно закрепить, например, в трудовом договоре.
Какие изменения в организации дистанционной работы?
Проектом прямо предусмотрена возможность устанавливать основные условия работы в трудовом договоре, допсоглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте, принятом с учётом мнения первичного профсоюза. Среди таких условий:
- режим рабочего времени;
- порядок передачи сотрудником результатов работы и отчёт о ней по запросу организации;
- условия и порядок вызова временного удалёнщика в офис;
- порядок предоставления отпуска постоянному дистанционщику (при временной удалёнке работник будет отдыхать по общим правилам).
Время взаимодействия удалёнщика с работодателем будет включено в рабочее.
Потребуется ли предоставлять удалёнщику оборудование?
Закреплена обязанность работодателя обеспечивать дистанционного работника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами.
Дистанционщик также сможет использовать свои, либо арендованные средства с согласия или ведома работодателя. Тогда нужно будет выплатить ему компенсацию и возместить расходы.
Появились ли новые основания для увольнения?
Да, появились. Помимо прочих оснований, дистанционного работника можно будет уволить, если он:
- без уважительной причины не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд (работодатель может установить более длительный срок);
- переехал в другую местность, из-за чего не может работать на прежних условиях.
Можно ли будет переводить на удалёнку в приказном порядке?
Новые правила предоставляют работодателям возможность по своей инициативе временно переводить работников на дистанционную работу. Однако осуществлять такие переводы разрешено только в двух исключительных случаях:
- соответствующее решение принял орган госвласти или местного самоуправления;
- жизнь либо нормальные жизненные условия населения или его части находятся под угрозой (например, при эпидемии).
Для экстренного перевода нужно будет принять локальный нормативный акт с учётом мнения первичного профсоюза. В документе следует закрепить причину, срок перевода, список удалёнщиков и другую информацию.
Получать согласие на перевод и вносить изменения в трудовой договор не придётся.
А если работа несовместима с удалёнкой?
Если специфика работы не позволяет перейти на дистанционку, то время, пока сотрудник не выполняет свои обязанности, придётся оплачивать как простой по независящим от сторон причинам — не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
Когда новые правила начнут действовать?
Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.