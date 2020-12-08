Перерасчет больничного листа в программах 1С. Нужно ли пересдавать отчетность?

Много вопросов уже было рассмотрено по расчету листков временной нетрудоспособности, по беременности и родам, однако со временем их не становится меньше. Сегодня мы поговорим о перерасчете больничных листов, а именно: нужно ли делать корректировку отчетности, если произошел перерасчет пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в другом отчетном периоде?

Итак, сотрудник принёс больничный лист, Вы его оформили, отправили реестр в ФСС, сдали отчетность в контролирующие органы, однако через некоторое время выявили ошибку в расчете сумм больничного листа. Что же делать?

Бывает две ситуации с неправильным расчетом расчете пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком:

произошло завышение суммы пособия (переплата) сотруднику;

произошло занижение суммы пособия (недоплата) сотруднику.

Поговорим о каждом из этих случаев.

Ситуация № 1: произошло завышение суммы пособия (переплата) сотруднику

Рассмотрим ситуацию, когда обнаружили, что пособие выплачено с завышенной суммой (переплатили).

Для начала необходимо уточнить, что удержание излишне выплаченных сумм с сотрудника разрешено, если:

при расчете пособия по временной нетрудоспособности была допущена счетная ошибка;

сотрудник недобросовестно отнесся к своим обязанностям (скрыл сведения, влияющие на получение пособия и его размер, представил документы с заведомо неверными сведениями, и т. п.).

Об этом сказано в ч. 4 ст.15 Закона № 255-ФЗ, ч. 2 ст. 19 Закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ и п. 85 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н.

Чтобы вернуть излишне выплаченную сумму пособия, можно попросить сотрудника внести разницу добровольно (работник должен в письменной форме подтвердить свое согласие), либо получить от него письменное согласие (заявление) в зачет переплаты в счет будущей выплаты пособия или удержание из заработной платы (письмо ФСС от 20.08.2007 № 02-13/07-7922).

Также отметим, что удержать сумму разницы можно не более 20% от дохода сотрудника за текущий месяц. Если сотрудник не согласится возвращать разницу, так как ошибка произошла не по его вине или не в следствии счетной ошибки, излишне выплаченная сумма может быть удержана с виновного лица, либо списана в расходы за счет чистой прибыли организации.

Что же делать со сданной отчетностью?

6-НДФЛ. В связи с тем, что у сотрудника изменится полученная ранее сумма дохода, изменится и сумма НДФЛ, разница которой будет считаться излишне удержанной. Следовательно, придется предоставить в налоговые органы корректировочный расчет, в котором необходимо отразить правильный (уменьшенный) доход сотрудника. На основании пункта 3 статьи 226 НК РФ сумма НДФЛ, подлежащая удержанию за текущий период, будет рассчитана с учетом излишне удержанной суммы за предыдущий период.

Об этом же пишет и ФНС в своем Письме от 3 сентября 2019 г. N БС-4-11/17598@: уточненный расчет по форме 6-НДФЛ, согласно пункту 6 статьи 81 Кодекса, представляется налоговым агентом в налоговый орган при обнаружении в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению.

4-ФСС. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 20.1 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», пособие по нетрудоспособности не облагается взносами на травматизм, однако начисленная сумма отражается. Однако, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 24 ФЗ № 125 от 24.07.1998 корректировочный отчет сдавать нет необходимости, так как переплата пособия не повлияла на занижение страховых взносов на травматизм.

РСВ. Ситуация с этим отчетом спорная. Согласно п. 1, 6 ст. 54 НК и п. 1, 7 ст. 81 НК, уточненный расчет по взносам подается только в том случае, если из-за ошибки занижена сумма взносов к уплате. Соответственно, уточненку нужно подать за период, в котором допущена ошибка.

В нашем случае сумма пособия завышена, и, казалось бы, никаких уточненок подавать не требуется. Однако на практике мы все чаще сталкиваемся с тем, что у наших клиентов расчет по страховым взносам за текущий период не сдается по причине некорректных сведений в прошлом периоде. Поэтому в целях исключения текущих проблем рекомендуем подать корректирующий отчет за прошлый период.

Приведем наглядный пример. В конфигурации 1С: ЗУП ред. 3.1. Сотруднику Ванькову Александру Матвеевичу была произведена выплата больничного за март 2020 года. Затем в конце апреля 2020 г. обнаружили, что расчет больничного был неверным.

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Для правильного изменения расчета пособия в связи с нетрудоспособностью необходимо исправить неверный больничный лист. Для этого заходим в раздел Зарплата — Больничные листы.

Находим больничный за предыдущий период, заходим в документ, по ссылке Исправить создаем новый больничный лист.

Представим, что произошла техническая ошибка и количество дней оплаты больничного листа уменьшилось. Документ-исправление делаем текущим месяцем (апрелем 2020 г.), исправляем ошибку и выполняем перерасчет документа.

В нашем примере количество дней уменьшилось на 2 дня. Обратите внимание, что сумма оплаты больничного листа так же изменилась, а именно уменьшилась на 797,58 рублей.

В связи с тем, что расчет страховых взносов за прошлый отчетный период был сдан, а сумма больничного уменьшилась, необходимо создать корректирующий отчет за 1 квартал 2020 года.

Для этого заходим в раздел Отчетность, справки — 1С Отчетность

Создать- Все- Налоговая отчетность- Расчет по страховым взносам.

Создаем отчет за 1 квартал 2020 года, не смотря на то, что за первый квартал уже отчет создан.

В корректирующем отчете необходимо установить на титульном листе номер корректировки.

Затем необходимо перенести все правильные данные с предыдущего отчета, а также исправленные суммы в связи с перерасчетом больничного листа.

Для этого откройте сданный ранее Расчет страховых взносов за 1 квартал и сравните данные двух отчетов, а также добавьте изменения по больничному листу.