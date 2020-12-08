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Перерасчет больничного листа в программах 1С. Нужно ли пересдавать отчетность?

Много вопросов уже было рассмотрено по расчету листков временной нетрудоспособности, по беременности и родам, однако со временем их не становится меньше. Сегодня мы поговорим о перерасчете больничных листов, а именно: нужно ли делать корректировку отчетности, если произошел перерасчет пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в другом отчетном периоде?

Итак, сотрудник принёс больничный лист, Вы его оформили, отправили реестр в ФСС, сдали отчетность в контролирующие органы, однако через некоторое время выявили ошибку в расчете сумм больничного листа. Что же делать?

Бывает две ситуации с неправильным расчетом расчете пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком:

  • произошло завышение суммы пособия (переплата) сотруднику;
  • произошло занижение суммы пособия (недоплата) сотруднику.

Поговорим о каждом из этих случаев.

Ситуация № 1: произошло завышение суммы пособия (переплата) сотруднику

Рассмотрим ситуацию, когда обнаружили, что пособие выплачено с завышенной суммой (переплатили).

Для начала необходимо уточнить, что удержание излишне выплаченных сумм с сотрудника разрешено, если:

  • при расчете пособия по временной нетрудоспособности была допущена счетная ошибка;
  • сотрудник недобросовестно отнесся к своим обязанностям (скрыл сведения, влияющие на получение пособия и его размер, представил документы с заведомо неверными сведениями, и т. п.).

Об этом сказано в ч. 4 ст.15 Закона № 255-ФЗ, ч. 2 ст. 19 Закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ и п. 85 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н.

Чтобы вернуть излишне выплаченную сумму пособия, можно попросить сотрудника внести разницу добровольно (работник должен в письменной форме подтвердить свое согласие), либо получить от него письменное согласие (заявление) в зачет переплаты в счет будущей выплаты пособия или удержание из заработной платы (письмо ФСС от 20.08.2007 № 02-13/07-7922).

Также отметим, что удержать сумму разницы можно не более 20% от дохода сотрудника за текущий месяц. Если сотрудник не согласится возвращать разницу, так как ошибка произошла не по его вине или не в следствии счетной ошибки, излишне выплаченная сумма может быть удержана с виновного лица, либо списана в расходы за счет чистой прибыли организации.

Что же делать со сданной отчетностью?

6-НДФЛ. В связи с тем, что у сотрудника изменится полученная ранее сумма дохода, изменится и сумма НДФЛ, разница которой будет считаться излишне удержанной. Следовательно, придется предоставить в налоговые органы корректировочный расчет, в котором необходимо отразить правильный (уменьшенный) доход сотрудника. На основании пункта 3 статьи 226 НК РФ сумма НДФЛ, подлежащая удержанию за текущий период, будет рассчитана с учетом излишне удержанной суммы за предыдущий период.

Об этом же пишет и ФНС в своем Письме от 3 сентября 2019 г. N БС-4-11/17598@: уточненный расчет по форме 6-НДФЛ, согласно пункту 6 статьи 81 Кодекса, представляется налоговым агентом в налоговый орган при обнаружении в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению.

4-ФСС. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 20.1 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», пособие по нетрудоспособности не облагается взносами на травматизм, однако начисленная сумма отражается. Однако, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 24 ФЗ № 125 от 24.07.1998 корректировочный отчет сдавать нет необходимости, так как переплата пособия не повлияла на занижение страховых взносов на травматизм.

РСВ. Ситуация с этим отчетом спорная. Согласно п. 1, 6 ст. 54 НК и п. 1, 7 ст. 81 НК, уточненный расчет по взносам подается только в том случае, если из-за ошибки занижена сумма взносов к уплате. Соответственно, уточненку нужно подать за период, в котором допущена ошибка.

В нашем случае сумма пособия завышена, и, казалось бы, никаких уточненок подавать не требуется. Однако на практике мы все чаще сталкиваемся с тем, что у наших клиентов расчет по страховым взносам за текущий период не сдается по причине некорректных сведений в прошлом периоде. Поэтому в целях исключения текущих проблем рекомендуем подать корректирующий отчет за прошлый период.

Приведем наглядный пример. В конфигурации 1С: ЗУП ред. 3.1. Сотруднику Ванькову Александру Матвеевичу была произведена выплата больничного за март 2020 года. Затем в конце апреля 2020 г. обнаружили, что расчет больничного был неверным.

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Для правильного изменения расчета пособия в связи с нетрудоспособностью необходимо исправить неверный больничный лист. Для этого заходим в раздел Зарплата — Больничные листы.

Находим больничный за предыдущий период, заходим в документ, по ссылке Исправить создаем новый больничный лист.

Представим, что произошла техническая ошибка и количество дней оплаты больничного листа уменьшилось. Документ-исправление делаем текущим месяцем (апрелем 2020 г.), исправляем ошибку и выполняем перерасчет документа.

В нашем примере количество дней уменьшилось на 2 дня. Обратите внимание, что сумма оплаты больничного листа так же изменилась, а именно уменьшилась на 797,58 рублей.

В связи с тем, что расчет страховых взносов за прошлый отчетный период был сдан, а сумма больничного уменьшилась, необходимо создать корректирующий отчет за 1 квартал 2020 года.

Для этого заходим в раздел Отчетность, справки — 1С Отчетность

Создать- Все- Налоговая отчетность- Расчет по страховым взносам.

Создаем отчет за 1 квартал 2020 года, не смотря на то, что за первый квартал уже отчет создан.

В корректирующем отчете необходимо установить на титульном листе номер корректировки.

Затем необходимо перенести все правильные данные с предыдущего отчета, а также исправленные суммы в связи с перерасчетом больничного листа.

Для этого откройте сданный ранее Расчет страховых взносов за 1 квартал и сравните данные двух отчетов, а также добавьте изменения по больничному листу.
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Сравним данные двух отчетов.

В Подразделе 1.1, 1.2 Приложения 1 к Разделу 1 обратите внимание, что изменилась сумма по строке 040, 050, 060, 061.

Также сравните и исправьте данные в Приложении 2 к Разделу 1. Обратите внимание, что изменение произошло по строкам 030, 050, 060, 090.

В разделе 3 необходимо отразить только те физические лица, по которым производится изменение данных. В нашем случае раздел 3 будет заполнен только на Ванькова Александра Матвеевича. Обратите внимание, что сумма по строке 140 уменьшилась.

Однако стоит заметить, что в связи с тем, что сумма страховых взносов была уменьшена на сумму излишне выплаченного больничного листа, сумма страховых взносов окажется недоплаченной страхователем. В связи с этим у работодателя возникнет обязательство по оплате пени с недоплаченных взносов. Пеню и сумму недоплаченных страховых взносов необходимо рассчитать и оплатить до сдачи корректирующего отчета за предыдущий период. В противном случае контролирующие органы могут начислить штраф в размере 20 % от суммы недоплаченных страховых взносов.

Если ошибка обнаружилась в конце года, а ошибка в расчете была в 1 квартале, то корректировку необходимо сдать за все отчётные периоды: 1 квартал, полугодие и 9 месяцев.

Ситуация № 2: произошло занижение суммы пособия (недоплата) сотруднику

Если вы обнаружили неполную выплату сумм пособия в пользу сотрудника (по вине ответственного лица или в связи с тем, что работник принёс справку с предыдущего места работы), то для начала необходимо произвести доплату за весь период, в котором сотрудник недополучил сумму рассчитанного пособия по временной нетрудоспособности.

Если недоплата произошла по вине работодателя, то согласно ст. 236 Трудового Кодекса РФ, работодатель, при нарушении сроков выплаты, причитающихся работнику, обязан выплатить сумму недоплаты с учетом процентов. При этом размер процента рассчитывается из суммы невыплаченного пособия и должен быть не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки (дни компенсации необходимо считать, начиная со следующего дня после срока выплаты по день фактического расчета включительно). Если же сотрудник принёс дополнительные сведения, то для основания внесения исправлений в бухгалтерский и налоговый учет можно составить бухгалтерскую справку.

Рассмотрим ситуацию, когда больничный лист был неверно оплачен (не доплатили пособие) в одном отчётном периоде, а доплата будет происходить в другом.

Для начала необходимо сделать исправление листка нетрудоспособности текущим периодом. Для этого заходите в раздел Зарплата — Больничные листы.

Выбираем неверно заполненный документ, открываем его и по ссылке Исправить создаем документ- исправление.

Представим, что сотрудник принёс справку о доходе с предыдущего места работы за период, который входит в расчет среднего для исчисления пособия по нетрудоспособности. Документ-исправление делаем текущим месяцем (апрелем 2020). Для корректного расчета больничного заходим в расчет среднего заработка, переходим по кнопке Доходы с предыдущего места работы.

Затем необходимо указать новые (верные) данные для расчета больничного листа. Для этого создаем новую справку о доходах сотрудника, сохраняем и пересчитываем Больничный лист.

Затем можно выплатить недоплаченную сумму пособия сотруднику.

Поговорим о сданной отчетности.

6-НДФЛ. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ, доплата по больничным листам считается полученной в периоде фактической выплаты, следовательно, делать какие-либо корректировки за предыдущие периоды по 6-НДФЛ не требуется.

4-ФСС. На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 24 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», корректировочный отчет сдавать нет необходимости, так как недоплата пособия не повлияла на занижение страховых взносов на травматизм.

РСВ. Несмотря на то, что выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством назначает Фонд социального страхования РФ, контролирует социальные взносы с 1 января 2017 года ФНС. В связи с этим для корректности данных необходимо отразить доплаченные суммы пособий в Расчете страховых взносов за текущий период.

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Для этого заходим в раздел Отчетность, справки — 1С Отчетность — Создать, выбираем Расчет по страховым взносам — Создать. Создаем отчет за текущий период (у нас это первое полугодие 2020 года).

В отчете отразиться именно сумма доплаты по больничному.

В разделе 1:

Подразделе 1.1, 1.2 Приложения 1 по строке 040 в месяце- исправлении документа (у нас это апрель, поэтому 1 месяц).

В Приложении 2: по строкам 030, 070.



И в Приложении 3 по строке 010 накопительной суммой с начала года.

В разделе 3 данные отразятся по физическому лицу, в пользу которого была произведена доплата больничного листа в месяце начислении дохода (в нашем примере по сотруднику Ванькову Александру Матвеевичу в 1 месяце (апреле)).

Вот таким образом необходимо будет исправить неверные документы по оплате больничных листов, а также сведения в отчетах в разных периодах.

Хорошего дня, уважаемые коллеги!
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