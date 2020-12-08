Авансы по прибыли на 4 квартал 2020 года: как рассчитать, срок сдачи и уплаты

Авансы по прибыли на 4 квартал 2020 года предстоит рассчитать тем плательщикам налога, которые выбрали квартальную периодичность исчисления этих платежей. Об особенностях их расчета, подачи отчета по ним в контролирующий орган и сроках уплаты — в нашем материале.

Варианты расчета авансов по прибыли

Авансовые платежи по прибыли в течение налогового периода (для прибыли он равен году, п. 1 ст. 285 НК РФ) подавляющему большинству плательщиков этого налога приходится (если, конечно, возникает соответствующая база) исчислять и платить неоднократно. По периодичности расчет и оплата бывают либо ежеквартальными, либо ежемесячными (п. 2 ст. 286 НК РФ), что зависит от протяженности выбранного плательщиком отчетного периода (п. 2 ст. 285 НК РФ).

Ежеквартально начисляемые авансы можно уплатить двумя способами:

единожды по завершении очередного квартала (п. 3 ст. 286 НК РФ). Это доступно юрлицам с небольшими (до 15 млн руб. в квартал) доходами, бюджетным и автономным учреждениям, НКО, иностранным организациям, участникам простых и инвестиционных товариществ, соглашений о разделе продукции и выгодоприобретателям по договорам доверительного управления;

тремя равными ежемесячными долями в течение квартала, наступающего за очередным отчетным периодом, с зачетом уплаченных таким образом сумм при окончательном расчете по завершении квартала, в котором платились эти авансы (п. 2 ст. 286 НК РФ).

Ежемесячно рассчитываемые авансы и авансы, уплачиваемые единожды по завершении очередного квартала, характеризует одна общая черта: и те, и другие являются платежами от фактически полученной прибыли. Только в первом случае налоговая база определяется ежемесячно, а во втором — ежеквартально. При таком расчете доплачивается сумма, соответствующая фактическим доначислениям за последний месяц или квартал.

Для ежемесячных платежей от фактической прибыли аванс по налогу на прибыль за 4 квартал 2020 года будет рассчитан три раза:

в октябре — по итогам 9 месяцев,

в ноябре — по итогам 10 месяцев,

в декабре — по итогам 11 месяцев.

Окончательный расчет налога по завершении 12 месяцев (т. е. налогового периода), в котором будут учтены изменения прибыли за весь 4 квартал, произойдет уже в 2021 году.

Из ежеквартально уплачиваемых по факту авансов по налогу на прибыль на 4 квартал 2020 года попадет только один расчет (платеж) — по итоговым данным, накопленным за 9 месяцев. Соответственно, все данные по прибыли за 4 квартал 2020 года сформируются только по завершении года, т. е. попадут в последний для 2020 года отчет уже в 2021 году.

Описание поквартального расчета ежемесячных авансов

Порядок начисления поквартально рассчитываемых авансов, подлежащих ежемесячной уплате, сложнее. Основной шаг при их расчете тот же, что и для авансов, начисляемых и уплачиваемых раз в квартал. То есть по завершении очередного квартала сформированной по отношению к нему оказывается вся сумма платежа, соответствующая фактически полученной за отчетный период прибыли.

Но дополнительно совершается еще одно действие: на квартал, наступающий за завершившимся отчетным периодом, к уплате в качестве авансов начисляется еще одна сумма, которая равна налогу, доначисленному за последний из кварталов только что завершившегося отчетного периода.

Учитывать в ней суммы произведенных за тот же период платежей не нужно. То есть расчет авансов по прибыли за 4 квартал фактически сводится к установлению величины налога, доначисленного за 3 квартал. Причем для показа приходящегося на 4 квартал аванса по налогу на прибыль в отчетности значение имеет как общий объем этой суммы, так и ее деление по бюджетам.

Относящиеся к бюджетам суммы придется разбить на 3 равные части, каждая из которых будет соответствовать величине ежемесячно уплачиваемого в 4 квартале аванса по прибыли в соответствующий бюджет (п. 2 ст. 286 НК РФ). Суммы должны выражаться в целых рублях, и если общее значение не делится на равные части, то корректировке подвергают ту из них, которая будет уплачена последней.

Расчет еще больше усложнится при наличии у налогоплательщика обособленных подразделений, из-за которых между всеми подразделениями (включая головное) придется делить не только налог, подлежащий уплате по итогам отчетного периода, но и начисляемые на предстоящий квартал авансы, предназначенные для регионального бюджета.

Сроки сдачи отчетов с авансами по прибыли за 4 квартал 2020 года

Начисленные в качестве авансов суммы отражаются в той же отчетности, которая создается по налогу на прибыль по завершении каждого отчетного периода. При этом относящиеся к ним данные требуется заполнять только при поквартальном исчислении ежемесячных платежей, поскольку иные варианты расчета авансов (от фактической прибыли) таких начислений не предусматривают.

Важно! Бланк декларации, который будет действовать для годовой отчетной кампании, обновлен приказом ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@. Текущая форма декларации утверждена приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@.

Где же в декларации найдут отражение данные по начисляемым к уплате авансам по прибыли за 4 квартал 2020 года? Для таких начислений в декларации по прибыли отведены:

подраздел 1.2 раздела 1 листа 01, где по отношению к каждому из бюджетов отдельными суммами показываются все 3 ежемесячных платежа (строки 120–140 и 220–240);

особые строки в листе 02 (290–310), где приводится как общая сумма начисленных на предстоящий квартал авансов, так и ее разбивка по бюджетам.

Особенностью декларации, подаваемой за 9 месяцев (а именно в ней отражаются авансы, которые предстоит уплатить в 4 квартале), является необходимость заполнить также строки, посвященные авансам, начисляемым к уплате в течение 1 квартала года, наступающего за текущим.

Это строки 320–340 в листе 02. Если попадающие в них суммы идентичны данным в строках 290–310, то больше нигде их показывать не надо. Если же относящиеся к разным кварталам начисления по авансам отличаются, придется заполнить два подраздела 1.2 раздела 1 листа 01 с указанием в каждом из них своего кода того квартала, к которому будут относиться платежи.

Необходимость заполнить в отношении авансов строки 320–340 без заполнения строк 290–310 и с подачей одного листа подраздела 1.2 раздела 1 листа 01 с указанием кода первого квартала следующего года возникает у налогоплательщиков, отказывающихся от ежемесячного начисления налога от фактической прибыли и переходящих к их поквартальному расчету.

Наличие у юрлица обособленных структур приводит к необходимости заполнять приложение № 5 к листу 02 декларации в количестве экземпляров по числу обособленных подразделений. Для сводных сумм начисляемых авансов в нем отведены строки 120 (для квартала, наступающего после отчетного периода) и 121 (для 1 квартала следующего года).

Если результаты работы в течение последнего квартала отчетного периода привели к снижению размера прибыли по сравнению с предшествующим отчетным периодом, оснований для начисления авансов не возникает.

Поскольку вся информация о начислениях, связанных с налогом на прибыль (в т. ч. о квартально начисляемых ежемесячных авансах), попадает в один и тот же отчет, то и сроки сдачи сведений об авансах и фактически начисленном за период налоге совпадают. То есть для отчетности об авансах по прибыли за 4 квартал срок сдачи соответствует сроку представления декларации за 9 месяцев, истекающему в 28-й календарный день с даты завершения отчетного периода (п. 3 ст. 289 НК РФ).

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При совпадении с выходным крайние сроки, установленные в НК РФ, подлежат переносу на ближайший к ним более поздний будний день (п. 7 ст. 6.1). Однако в октябре 2020 года 28-е число приходится на будний день (понедельник) и это правило не действует. Так что отчет о подлежащих уплате за 4 квартал 2020 года авансах по прибыли подлежит сдаче не позднее 28.10.2020.

Уплата авансов по налогу на прибыль за 4 квартал 2020 года

С датой подачи декларации за отчетный период (т. е. с 28-м числом соответствующего месяца с условием его смещения из-за совпадения с выходным) совпадают сроки уплаты (п. 1 ст. 287 НК РФ) авансов, рассчитываемых:

От фактической прибыли (как ежемесячно, так и поквартально при условии их разовой уплаты).

Ежеквартально с помесячной уплатой, но только в отношении первого из трех ежемесячных платежей, приходящихся на квартал следующего отчетного периода. Следующие же 2 платежа по таким авансам будут осуществлены уже без привязки к факту сдачи декларации.

То есть сроки уплаты авансов по прибыли за 4 квартал 2020 года, определяемых по факту, будут соответствовать:

28.10.2020, 30.11.2020, 28.12.2020 — для ежемесячно рассчитываемых сумм;

28.10.2020 — для сумм, подлежащих разовой доплате по итогам 9 месяцев.

Сроки же уплаты авансов по налогу на прибыль за 4 квартал 2020 года для поквартальных начислений, уплачиваемых помесячно, будут такими же, как и для налога, ежемесячно рассчитываемого от фактически сформировавшихся данных, — 28.10.2020, 30.11.2020, 28.12.2020.