Получение с перевозчика возмещения за потерянный груз. Бухгалтерский учет и налогообложение

Перевозчик потерял вверенный ему груз. Значит, он должен возместить его стоимость. Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете продавца (грузоотправителя) возмещения, полученного им от перевозчика.

Гражданско-правовые отношения

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить груз в пункт назначения, а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа предусмотрена ст. 796 ГК РФ.

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело (п. 1 ст. 796 ГК РФ).

В случае повреждения (порчи) груза ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается перевозчиком в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза — в размере его стоимости.

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором (абз. 3, 5 п. 2 ст. 796 ГК РФ).

Документальное оформление операций по получению возмещения от перевозчика

Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной (коносаментом или иным документом на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом (п. 1 ст. 797 ГК РФ).

Кроме этого, при повреждении груза составляется акт, который прилагается к претензии, предъявляемой перевозчику.

Так, например, если доставка осуществлялась автомобильным транспортом, то в этом случае:

Транспортная накладная составляется грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором перевозки груза (п. п. 1, 2 ст. 785 ГК РФ, п. 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (далее — Правила перевозок грузов автомобильным транспортом)).

Порядок оформления претензии приведен в разд. VII Правил перевозок грузов автомобильным транспортом.

При повреждении груза составляется акт, который прилагается к претензии, предъявляемой перевозчику (пп. «в» п. 79, пп. «е» п. 88 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом). Порядок составления акта и оформления претензий приведены в разд. VII Правил перевозок грузов автомобильным транспортом.

Бухгалтерский учет

Право собственности на готовую продукцию переходит к грузополучателю (покупателю) при получении ее у перевозчика, следовательно, выручка от продажи определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете грузоотправителя.

Стоимость готовой продукции, переданной перевозчику, отражается по дебету счета 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции с кредитом счета 43 «Готовая продукция» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Стоимость поврежденной готовой продукции, не подлежащей восстановлению, списывается грузоотправителем со счета 45 в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (Инструкция по применению Плана счетов).

После признания претензии перевозчиком организация производит запись по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям», в корреспонденции с кредитом счета 94 на сумму балансовой стоимости поврежденной готовой продукции.

Разница между суммой возмещаемого ущерба и балансовой стоимостью поврежденной готовой продукции является для грузоотправителя прочим доходом, который отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы», и дебету счета 76, субсчет 76-2, в периоде признания претензии перевозчиком (п. п. 2, 7, 10.2, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).

Поступление денежных средств от перевозчика в счет возмещения причиненного организации ущерба отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 76, субсчет 76-2 (Инструкция по применению Плана счетов).

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НДС

Ранее правомерно принятые к вычету суммы НДС по материалам (работам, услугам), использованным при изготовлении продукции, которая впоследствии была испорчена при перевозке, восстановлению не подлежат, так как это не предусмотрено п. 3 ст. 170 НК РФ.

Налог на прибыль организаций

Сумма возмещения ущерба учитывается в составе внереализационных доходов на основании п. 3 ч. 2 ст. 250 НК РФ.

Указанный доход признается на дату признания перевозчиком суммы возмещения ущерба (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Глава 25 НК РФ не содержит прямой нормы, позволяющей включить стоимость поврежденной готовой продукции, которая компенсируется перевозчиком, в состав расходов.

Вместе с тем, на наш взгляд, организация в связи с признанием внереализационного дохода в виде сумм, полученных в возмещение ущерба, вправе в этом же отчетном (налоговом) периоде учесть стоимость поврежденной готовой продукции в составе внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272 НК РФ (как другие обоснованные расходы, связанные с получением внереализационного дохода). Аналогичные разъяснения приведены, например, в Письмах Минфина России от 27.04.2020 N 03-03-06/1/34033 (о возмещении убытка от хищений), от 19.06.2018 N 03-03-07/41741 (о возмещении убытка в случае утраты имущественных прав).

Применение ПБУ 18/02

В данном случае в бухгалтерском учете признается доход в размере превышения суммы возмещения ущерба над балансовой стоимостью поврежденной готовой продукции. При этом в налоговом учете в состав доходов включается полная сумма возмещаемого ущерба, а в состав расходов — стоимость поврежденной готовой продукции.

Разницы в признании доходов и расходов приводят к возникновению равных сумм постоянного налогового дохода (ПНД) и постоянного налогового расхода (ПНР) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Руководствуясь принципом рациональности ведения бухгалтерского учета, организация может не отражать в учете указанные ПНД и ПНР, поскольку они возникли в одном отчетном периоде и различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью не возникает (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Пример

Организация заключила договор перевозки, согласно которому передала перевозчику груз — готовую продукцию балансовой стоимостью 1 000 000 руб.

Договорная стоимость этой продукции составляет 1 500 000 руб., включая НДС.

Право собственности переходит к грузополучателю (покупателю) при получении продукции у перевозчика.

При получении груза получателем выявлено, что 10% груза повреждено и восстановлению не подлежит.

Выставленная организацией претензия на возмещение ущерба в сумме 150 000 руб. признана перевозчиком и оплачена.

Организация применяет метод начисления в налоговом учете.

В учете организации-грузоотправителя сумму возмещения ущерба, полученную от перевозчика в связи с повреждением груза следует отразить следующими проводками: