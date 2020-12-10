Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы

Все компании и предприниматели, которые выплачивают вознаграждения физлицам, должны перечислять в бюджет страховые взносы. Делать это нужно ежемесячно. Бухгалтеру следует сформировать и отправить в банк четыре платежки по взносам на пенсионное страхование, медстрахование, на случай болезни и материнства, по травматизму. В нашей статье вы узнаете о сроках уплаты страховых взносов, о заполнении платежек (образцы платежек по взносам), об ответственности за нарушение сроков уплаты.

Сроки уплаты страховых взносов

Страховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Помимо этого, срок уплаты страховых взносов, кроме взносов на травматизм, переносится, если его последний день выпадает на день, признаваемый нерабочим в соответствии с актом Президента РФ (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Для включенных на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП организаций, занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавируса сферах деятельности, был продлен срок уплаты взносов с выплат физлицам (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409):

за март — май 2020 года — в общем случае на 6 месяцев. А если такой субъект МСП работает в отрасли из Перечня, приведенного в п. 4 Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791, то для него срок уплаты взносов с выплат за март 2020 года продлен на 9 месяцев (п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791);

за июнь — июль 2020 г. — на 4 месяца.

Сроки продлены и для организаций, включенных в реестр социально ориентированных НКО, получающих поддержку в связи с распространением коронавируса.

Суммы страховых взносов, срок уплаты которых продлен, надо перечислять ежемесячно в размере 1/12 не позднее последнего числа месяца. Начинать нужно с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты с учетом продления.

Сроки уплаты страховых взносов в 2020 году (без учета переносов):

за декабрь 2019 года — 15.01.2020

за январь — 17.02.2020

за февраль — 16.03.2020

за март — 15.04.2020

за апрель — 15.05.2020

за май — 15.06.2020

за июнь — 15.07.2020

за июль — 17.08.2020

за август — 15.09.2020

за сентябрь — 15.10.2020

за октябрь — 16.11.2020

за ноябрь — 15.12.2020

за декабрь — 15.01.2021

Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносов

При заполнении платежек на перечисление страховых взносов в налоговые органы в поле 101 компании, производящие выплаты физлицам, должны указывать статус плательщика «01».

ИП указывают одно из следующих значений в данном поле:

09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель;

10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой;

11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Данные положения предусмотрены Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н.

При перечислении взносов на страхование от несчастных случаев в поле 101 проставляется «08».

КБК проставляется в поле 104. В этом поле нужно указать значение кода бюджетной классификации РФ, установленное для уплаты соответствующего вида страховых взносов.

Назначение платежа и другая необходимая информация указываются в поле 24. В этом поле следует отразить вид страховых взносов и период, за который они уплачиваются. При уплате «травматических» взносов можно указать регистрационный номер страхователя в ФСС РФ.

В полях 106–109 платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев должен быть проставлен «0».

При перечислении взносов в налоговые органы нужно отразить в платежке:

«ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

«Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

В поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (например, МС.11.2020).

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КБК по страховым взносам

Таблица «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов в 2020 году»

Платеж КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2020 года Пенсионные Взносы 182 1 02 02010 06 1010 160 Пени 182 1 02 02010 06 2110 160 Штрафы 182 1 02 02010 06 3010 160 Социальное страхование (ВНиМ) Взносы 182 1 02 02090 07 1010 160 Пени 182 1 02 02090 07 2110 160 Штрафы 182 1 02 02090 07 3010 160 Медицинские Взносы 182 1 02 02101 08 1013 160 Пени 182 1 02 02101 08 2013 160 Штрафы 182 1 02 02101 08 3013 160

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОПС за ноябрь 2020 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ВНиМ за ноябрь 2020 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2020 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в ФСС РФ на страхование от несчастных случаев ноябрь 2020 года

Ответственность за неуплату страховых взносов

Статьей 122 НК РФ установлена ответственность за неуплату (неполную уплату) налогов, сборов и страховых взносов. Санкции применяются, если такое деяние вызвано занижением налоговой базы (базы по взносам), иного неправильного исчисления налога (сбора, взноса) или других неправомерных действий (бездействия).