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Проведение инвентаризации в маленькой фирме: что про это надо знать

Инвентаризация при закрытии года – обязанность всех организаций. Проведение инвентаризации должно происходить по строго определенным правилам, иначе результаты будут считаться не действительными и компания рискует получить штраф за грубое нарушение правил бухгалтерского учета. При этом в небольших фирмах часто возникают вопросы по порядку организации мероприятия. Разберем подробнее основные.

Как сформировать инвентаризационную комиссию

Согласно Методическим указаниям по инвентаризации (утверждены приказом Минфина от 13.06.1995 № 49) – далее будем называть просто Указания – инвентаризацию должна проводить инвентаризационная комиссия.

К составу такой комиссии теми же Указаниями предъявляются условия:

  • количество членов комиссии – не менее 3-х человек;
  • в комиссии не могут участвовать сотрудники, на которых возложена материальная ответственность.
В этих условиях у организаций с малым количеством работников возникает вопрос: как быть, если из имеющихся сотрудников нельзя составить инвентаризационную комиссию так, как того требуют Указания? Например, в фирме всего 5 работников, из которых материально ответственными лицами являются трое?

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Сразу отметим, что подобные обстоятельства не являются причиной не проводить инвентаризацию. В п. 38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и п. 26, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности подобные исключения для общего порядка инвентаризации не предусмотрены.

Выход в таких обстоятельства только один – привлекать к инвентаризации специалистов со стороны. Например, п. 2.3 Указаний допускает привлечь к инвентаризации работников независимых аудиторских компаний.

Если уже назначенный член инвентаризационной комиссии не явился на инвентаризацию (например, заболел), то возможны 2 варианта выхода из ситуации:

  1. Приостановить инвентаризацию.
  2. Назначить замену отсутствующему отдельным приказом руководства.
Проводить инвентаризацию с неполным составом комиссии не рекомендуется. Если впоследствии проверяющие обнаружат, что кто-то из участников физически не мог присутствовать при пересчете (например, в документах будет его больничный или отчет о командировке), то проведение инвентаризации будет признано формальным, а ее результаты – недействительными.
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Это является грубым нарушением правил ведения бухучета и карается по ст. 15.11 КоАП РФ штрафом 5000 – 10000 рублей за нарушение, налагаемым на должностных лиц компании. Если же нарушение происходит повторно, то штраф удваивается, а должностные лица, ответственные за бухучет в организации, могут быть дисквалифицированы на срок до 2-х лет.

Как приостановить деятельность на время инвентаризации

У фирмы с небольшим штатом может быть большое количество запасов или большая номенклатура. Кроме того, у мелкого и среднего бизнеса любой покупатель или клиент «на счету». Поэтому, закрывать на несколько суток, к примеру, магазин или точку общепита, особенно в предновогодние дни, не хотят ни владельцы, ни руководство.

Как выполнить условие Указаний о приостановке движения материальных ценностей на время инвентаризации?

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Для этого до начала мероприятия следует составить продуманный план инвентаризации. Например, если у фирмы есть отдельный магазин (магазины) и товарный склад, можно в одну дату пересчитывать склад, позволяя магазину работать в обычном режиме (сделать заранее соответствующий завоз товара со склада), а в следующую дату считать магазин, выбрав для этого наиболее подходящее время.

На практике пересчет торговой точки часто назначается за пределами времени ее обычной работы или таким образом, чтобы накладка времени инвентаризации на время работы была небольшой. Как правило, при пересчете точки можно уложиться в меньшее время, чем при пересчете склада, потому некоторую временную подвижку можно организовать.

При этом фирме, проводящей пересчет, следует помнить о правилах привлечения сотрудников к сверхурочной работе. Например, если продавец отработал обычную смену, а затем остается для участия в инвентаризации, то для продавца это будет сверхурочка.

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В ситуации, когда невозможно полностью остановить работу на время пересчета, можно применять правила прибытия и убытия ценностей при инвентаризации. Делается это следующим образом:

  • если в ходе инвентаризации что-то поступило на склад (например, пришла машина с товаром), то допустимо, чтобы материально ответственное лицо в присутствии членов комиссии осуществило приемку поступления. При этом поступление фиксируется в отдельном документе – описи «Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации». При сличении остатков на начало инвентаризации по документам с фактическими остатками ТМЦ по этой отдельной описи не учитываются;
  • если в ходе инвентаризации требуется что-то отгрузить (например, заказ покупателю, сделанный до начала пересчета), то для такой операции надо оформить письменное разрешение руководителя и главного бухгалтера. Отпуск ТМЦ также должен производиться матответственным лицом в присутствии членов комиссии. Для выбывших таким образом ТМЦ тоже есть отдельная опись «Товарно-материальные ценности, отпущенные во время инвентаризации». Оформление выбытия матответственным лицом в присутствии комиссии в данном случае приравнивается к пересчету. То есть, результаты отпущенных в ходе инвентаризации ТМЦ могут участвовать в подведении итогов инвентаризации. Например, если товар А на момент отгрузки еще не был пересчитан комиссией, по описи отпустили 5 штук, в инвентаризационную опись внесли после подсчета 10 штук, всего по документам остаток был 15 штук, то по товару А нет ни недостачи, ни излишка.
Если во время инвентаризации идут внутренние перемещения (например, товар с уже пересчитанного собственного склада приехал в магазин, когда там идет инвентаризация), то оформлять это нужно аналогично, отдельной описью на приход ТМЦ во время инвентаризации. Чтобы результаты инвентаризации, особенно с внутренними перемещениями, не содержали ошибок, бухгалтеру нужно заранее обеспечить корректный раздельный учет по местам хранения ТМЦ.
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Обязательно ли присутствие материально ответственных лиц при инвентаризации

По общему правилу, материально ответственное лицо должно присутствовать при инвентаризации. Но, только вверенных ему ценностей. Например, матответственные работники отдельного склада должны присутствовать при пересчете комиссией склада, но не обязаны находиться, например, в магазине, где за сохранность ТМЦ отвечают работники магазина.

Как быть, если матответственное лицо не может присутствовать при пересчете в силу объективных причин? Можно ли проводить инвентаризацию?

Можно, при соблюдении нескольких обязательных этапов:

1. Матответственному работнику следует вручить письменное предложение присутствовать при пересчете вверенных ему ценностей. На что работник должен дать тоже письменный ответ, в котором будут изложены причины, почему он не может быть на инвентаризации.

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Если же данное требование невыполнимо (например, работник отсутствует по невыясненным причинам), то составляется акт об его отсутствии.

2. На основании ответа работника либо акта об отсутствии, руководителю нужно издать приказ о проведении пересчета в отсутствие материально ответственного лица.

3. Во всех инвентаризационных документах в местах, где должен отметиться отсутствующий сотрудник, делаются записи о том, что он отсутствует и по какой причине. Каждая такая запись заверяется подписями всех членов комиссии.

4. Разрешается вместо матответственного лица привлечь независимых свидетелей для наблюдения за пересчетом. В случае необходимости, например, при оспаривании матответственным лицом результатов инвентаризации, свидетели могут подтвердить, что процесс проводился без нарушений со стороны комиссии.

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Какие есть способы проведения инвентаризации 2020

До недавнего времени на практике были только два способа проведения инвентаризации: натуральная и документальная.

Напомним:

  1. Натуральная инвентаризация заключается в непосредственном наблюдении объектов инвентаризации, их пересчете, измерении, взвешивании и т.п. и установлении их фактического количества.
  2. Документальная инвентаризация представляет собой ревизию документации с целью документального подтверждения наличия/отсутствия объектов инвентаризации.
С приходом в нашу жизнь пандемии COVID-19 появился еще один способ инвентаризации – дистанционная, с помощью средств аудио- и видеофиксации и коммуникационных средств. Разумеется, такая инвентаризация не может быть дистанционной полностью. Кто-то должен находиться, например, на складе или на точке, осуществляя физический пересчет. При этом допустимо, чтобы остальные участники, например, члены инвентаризационной комиссии, наблюдали за процессом удаленно. Тем самым выполняются ограничения, необходимые для противодействия распространению вируса.

Инвентаризация с применением средств аудио- и видеофиксации и коммуникаций допустима временно. Пока в промежутке конец 2020-начало 2021 года. Важно помнить, что любой применяемый способ инвентаризации должен быть сначала прописан в учетной политике организации. Потому, решив проводить инвентаризацию с учетом текущих санитарно-эпидемиологических требований, необходимо сначала внести указанный способ в учетную политику, а уже потом издавать приказ о проведении инвентаризации.
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