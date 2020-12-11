Проведение инвентаризации в маленькой фирме: что про это надо знать

Инвентаризация при закрытии года – обязанность всех организаций. Проведение инвентаризации должно происходить по строго определенным правилам, иначе результаты будут считаться не действительными и компания рискует получить штраф за грубое нарушение правил бухгалтерского учета. При этом в небольших фирмах часто возникают вопросы по порядку организации мероприятия. Разберем подробнее основные.

Как сформировать инвентаризационную комиссию

Согласно Методическим указаниям по инвентаризации (утверждены приказом Минфина от 13.06.1995 № 49) – далее будем называть просто Указания – инвентаризацию должна проводить инвентаризационная комиссия.

К составу такой комиссии теми же Указаниями предъявляются условия:

количество членов комиссии – не менее 3-х человек;

в комиссии не могут участвовать сотрудники, на которых возложена материальная ответственность.

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В этих условиях у организаций с малым количеством работников возникает вопрос: как быть, если из имеющихся сотрудников нельзя составить инвентаризационную комиссию так, как того требуют Указания? Например, в фирме всего 5 работников, из которых материально ответственными лицами являются трое?

Сразу отметим, что подобные обстоятельства не являются причиной не проводить инвентаризацию. В п. 38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и п. 26, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности подобные исключения для общего порядка инвентаризации не предусмотрены.

Выход в таких обстоятельства только один – привлекать к инвентаризации специалистов со стороны. Например, п. 2.3 Указаний допускает привлечь к инвентаризации работников независимых аудиторских компаний.

Если уже назначенный член инвентаризационной комиссии не явился на инвентаризацию (например, заболел), то возможны 2 варианта выхода из ситуации: Приостановить инвентаризацию. Назначить замену отсутствующему отдельным приказом руководства.

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Проводить инвентаризацию с неполным составом комиссии не рекомендуется. Если впоследствии проверяющие обнаружат, что кто-то из участников физически не мог присутствовать при пересчете (например, в документах будет его больничный или отчет о командировке), то проведение инвентаризации будет признано формальным, а ее результаты – недействительными.