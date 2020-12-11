Нужна ли онлайн-касса ИП в 2021 году

Вот уже несколько лет в России происходит поэтапный переход на онлайн-кассы. Если сначала этот переход касался только средних и крупных предприятий, то постепенно обязанность иметь кассу появилась и у малого бизнеса. Причем для микропредприятий приобретение такой кассы часто является существенным расходом. Именно ИП следует знать, нужно ли в 2021 году приобретать и регистрировать онлайн-кассу и при каких условиях можно ее не использовать.

Онлайн-кассы для ИП в 2021 году

Для начала давайте разберемся, что же такое онлайн-касса (онлайн ККТ). Онлайн-касса — это электронное устройство, которое автоматически передает информацию о проведенных расчетах в налоговую инспекцию.

В каждой онлайн-кассе установлен фискальный накопитель. Так, онлайн-кассы отличаются от ККТ прежнего образца тем, что у них нет ни фискальной памяти, ни электронной защищенной контрольной ленты (ЭКЛЗ). Вместо них онлайн-кассы имеют фискальный накопитель. Это программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство, которое хранит и защищает информацию о платежах. Фискальный накопитель находится в опломбированном корпусе и содержит ключи для шифрования данных, которые пересылаются в ИФНС. Регистрация вновь вводимых кассовых аппаратов с 01.02.2017 осуществляется только с обязательной онлайн-передачей данных о наличных расчетах. Это значит, что если предприниматель должен работать с ККТ, то он обязан использовать ККТ в виде онлайн-кассы.

Но это еще не все. Кроме приобретения кассового аппарата, нужно заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) и приобрести фискальный накопитель. ОФД — организация, которая имеет государственное разрешение на хранение и передачу в налоговую фискальных данных (данных о налогооблагаемых расчетах). Список аккредитованных операторов фискальных данных можно найти на официальном сайте ФНС. Операторы взимают абонентскую плату за свои услуги (обычно в размере от 100 до 500 рублей за один аппарат).

У онлайн-касс есть свои преимущества:

если дополнительно приобрести у ОФД электронную подпись, то онлайн-кассу можно зарегистрировать без визита в УФНС. Раньше предпринимателю необходимо было стоять в очередях в отделениях ФНС для регистрации аппарата;

современные онлайн-кассы синхронизируются с аналитическими программами и онлайн-бухгалтерией, что значительно упрощает бухгалтерский и налоговый учет и дает возможность предпринимателю вести его самостоятельно, без привлечения бухгалтера;

значительное сокращение кассовой документации;

по отзывам предпринимателей, выездные проверки предприятий с онлайн-кассами стали проходить значительно реже.

Помимо того, что скрыть доходы от налоговой при онлайн-кассе значительно сложнее, недостатком новых касс является относительно высокая стоимость современного кассового аппарата и также дополнительные расходы.

Так, добавочно к онлайн-кассе приобретается фискальный накопитель, который можно приобрести только на 36 месяцев, если предприниматель использует УСН, ПСН или ЕСХН. На общей системе налогообложения можно приобрести накопитель на меньший срок. В среднем комплект с онлайн-кассой, фискальным накопителем и договором с ОФД обойдется в 20 тыс. рублей. Однако для некоторых видов деятельности, например, торговли алкоголем нужны специальные кассы, что увеличивает итоговую стоимость. На рынке представлены онлайн-кассы стоимостью 3–4 тыс. рублей без учета фискального накопителя и стоимости услуг ОФД, однако такие варианты не очень удобны в использовании.

Для вновь зарегистрированного ИП есть смысл не покупать онлайн-кассу, а взять комплект в аренду. Некоторые операторы предлагают такую услугу. Так, аренда комплекта с современной компактной кассой от Сбербизнеса стоит от 2 300 рублей в месяц.

Не следует путать онлайн-кассу с эквайрингом. Эквайринг — это расчеты с покупателями с помощью банковских карт. Обычно для эквайринга требуется покупать отдельное устройство и оплачивать эту услугу как дополнительную, но некоторые поставщики онлайн-касс предлагают устройства «два в одном»: онлайн-касса и эквайринг в одном аппарате. Это очень удобно для индивидуальных предпринимателей, так как возможность оплатить картой привлекает большее количество клиентов.

По общему правилу применение онлайн-ККТ при расчетах с населением обязательно для индивидуальных предпринимателей, даже если прибыль пока не ожидается. Однако есть ряд исключений, которые мы рассмотрит далее.

Нужна ли онлайн-касса ИП на патенте

Патентная система налогообложения (патент) — система, при которой не нужно сдавать налоговые декларации, а уплата налога происходит по заранее фиксированной предоплате. Для расчета налога регион устанавливает величину максимального потенциального дохода для каждого вида деятельности. ПСН может быть выгодна, если предприниматель ожидает доход в большем размере, чем установлено в регионе.

Патентную систему налогообложения (ПСН) может применять только индивидуальный предприниматель и только к определенным видам деятельности. Это, в частности, розничная торговля, общественное питание, деятельность перевозчиков, ремонт мебели и обуви, услуги репетиторов и частные курсы (ст. 346.43 НК РФ). Также для плательщиков патента применятся упрощенный порядок кассовых операций: они вправе не вести кассовую книгу.

Налоговый кодекс устанавливает, что налогоплательщики на патентной системы могут не применять онлайн-КТТ, а вместо этого выдавать товарный чек (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ). Однако эта льгота не касается следующих видов деятельности на патенте:

парикмахерские и косметические услуги;

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

техническое обслуживание и ремонт авто- и мототранспортных средств, машин и оборудования;

оказание автотранспортных услуг;

ветеринарные услуги;

проведение занятий по физической культуре и спорту;

оказание услуг по перевозке водным транспортом;

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

занятие медицинской или фармацевтической деятельностью;

услуги по прокату;

розничная торговля, услуги общественного питания;

производство молочной продукции;

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

Во всех перечисленных случаях ИП обязан применять онлайн-ККТ при любых оборотах, даже если у него нет сотрудников. И любая розничная торговля входит в этот список. Как разъяснил в прошлом году Минфин, ИП на ПСН обязан применять кассовый аппарат, даже если розничная торговля является его не основным, а дополнительным видом деятельности (письмо Минфина РФ от 20.08.2019 № 03-01-15/63724). Впрочем, в законе о ККТ перечислены ситуации, когда кассовый аппарат при торговле в любом случае не нужен:

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа;

разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из ручных тележек, корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов;

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;

деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях;

расчеты с агентом.

Это освобожденные виды деятельности.

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Нужна ли онлайн-касса ИП без работников

Ранее действующее законодательство обязывало ИП без работников использовать онлайн-кассу. Однако 06.06.2019 был принят закон, который установил льготы для ИП, не использующих наемный труд. Они имеют право не применять онлайн-кассу до 1 июля 2021 года при ведении следующих видов деятельности:

реализация товаров собственного производства;

выполнение работ;

оказание услуг.

Бланков строгой отчетности (БСО) в этом случае предпринимателю выдавать также не требуется (письмо Минфина РФ от 17.02.2020 № 03-01-15/10844). При этом следует учитывать, что ИП на ПСН по данным видам деятельности может осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи (направления) покупателю товарного чека или его аналога, содержащего все предусмотренные законом реквизиты.

Если ИП, занимающийся указанной выше деятельностью, решит принять на работу сотрудников, то в течение 30 календарных дней с даты заключения трудового договора необходимо будет зарегистрировать ККТ (п. 2 ст. 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ).

Таким образом, если бизнес ИП не связан с продажами собственных товаров или выполнением работ и услуг собственными силами, то он должен приобрести онлайн-кассу даже при отсутствии работников.

Кому положена отсрочка онлайн-кассы

В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 № 129-ФЗ отсрочку в применении ККТ до 1 июля 2021 года получили индивидуальные предприниматели без наемных работников по трудовым договорам, работающие в сфере услуг или продающие товары собственного производства. Это единственная отсрочка, которая еще действует. У всех предыдущих отсрочек уже прошел срок действия. По планам ФНС абсолютное большинство предпринимателей в 2021 году должно иметь онлайн-кассу, когда пройдет срок действия последней отсрочки.

Штраф для ИП за отсутствие онлайн-кассы

Ответственность за нарушение работы с кассой установлена ст. 14.5 КоАП РФ. В зависимости от вида нарушения и его повторности предусмотрены следующие штрафы:

отсутствие или неприменение кассового аппарата — от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

повторное неприменение кассового аппарата — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

применение неисправной или незарегистрированной кассовой техники или ККТ, нарушающее требования закона № 54-ФЗ, — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

невыдача покупателю чека — штраф 2 тыс. рублей или предупреждение.

Следует отметить, что штрафы для юридических лиц значительно выше. Оспорить штраф за нарушение работы с ККТ довольно сложно, чаще всего суд становится на сторону проверяющих.

Так, 12.09.2019 специалистами московской налоговая инспекций была проведена проверка ИП Должановой А.С. на предмет соблюдения правил регистрации и применения контрольно-кассовой техники, порядка и условий ее регистрации и применения торговым павильоном. В ходе проверки было установлено, что при приобретении покупателем бутылки питьевой воды стоимостью 50 рублей кассир приняла денежную наличность и выдала покупку.

При этом контрольно-кассовую технику она не применила, соответствующий бланк строгой отчетности не выдала. Тем самым наличный денежный расчет был осуществлен без применения контрольно-кассовой техники. Инспекторы оштрафовали ИП на 10 тыс. рублей. ИП обратился в арбитражный суд, но тот оставил штраф в силе, так как было собрано достаточно доказательств вины предпринимателя (Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 № А40-301918/19-79-2326).