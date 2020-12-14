Пятерка самых актуальных тем форума «Клерка» за прошедшую неделю. И опять про патенты

Вторую неделю подряд большинство вопросов в форуме касается патентной системы налогообложения. К сожалению, не на все вопросы возможно ответить, ведь, как всегда, в законодательстве оказалось много пробелов. А еще и многие регионы не успели принять законы в соответствии с последними изменениями в Налоговом кодексе.
Сколько патентов нужно оформить ИП на грузоперевозки по договорам в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области?
Код вида объекта, признак объекта- запутали демоны!
Какой код проставить в заявлении на ПСН?
Заполнение заявление на Патент ИП
Заявление на получение патента
Срок подачи заявления на патент продлили до конца декабря
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