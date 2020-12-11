Заявление на патент можно подать до 31 декабря. ФНС официально разрешила

ФНС разослала по нижестоящим инспекциям письмо от 09.12.2020 г. № СД-4-3/20310@ о продлении сроков принятия заявлений на выдачу патентов в декабре этого года.

«В целях обеспечения „бесшовного“ перехода со специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на патентную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание получить патент с началом срока действия с января 2021 года необходимо обеспечить прием заявлений на получение патента до 31 декабря 2020 года включительно без учета срока подачи указанного заявления, установленного пунктом 2 статьи 346.45 Кодекса», — указано в письме.

Напомним, что по условиям указанного пункта, заявление необходимо направлять не позднее 10 рабочих дней до начала действия патента. Т.е., чтобы получить патент с 1 января, заявление должно быть отправлено не позднее 17 декабря.

При этом выдача патента налоговым органом должна быть осуществлена в срок, установленный пунктом 3 статьи 346.45 НК РФ. т.е. в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления. В письме ФНС ссылается еще на некоторые положения, предусмотренные другим своим письмом от 04.12.2020 № СД-4-3/19994@. Найти его редакции «Клерка» пока не удалось.