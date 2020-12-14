Маленький секрет большой компании: уволят ли главбуха за разглашение коммерческой тайны?

Сотрудница организации, работавшая в должности главбуха, обратилась с иском в суд. В нем она требовала восстановить ее в должности и выплатить зарплату за время вынужденного прогула. Основанием к увольнению послужило то, что по требованию полиции были переданы финансовые документы и внутренняя переписка организации с контрагентами. По мнению работодателя, передав документы, главбух разгласила коммерческую тайну.

Какие сведения составляют коммерческую тайну

Информация, составляющая коммерческую тайну, — производственные, технические, экономические, организационные и другие сведения любого характера, если:

они имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам;

у других лиц нет к ним свободного доступа на законном основании;

в отношении них обладателем сведений введен режим коммерческой тайны.

Указанное следует из пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Перечень сведений, относящихся к коммерческой тайне организации, определяет ее руководитель. При этом он не может включить в этот перечень сведения, которые не являются коммерческой тайной согласно требованиям законодательства.

Например, это сведения:

которые отражены в учредительных документах организации;

содержащиеся в документах, подтверждающих факт внесения записей об организациях и предпринимателях соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

которые указаны в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

о задолженности по выплате заработной платы и социальным выплатам;

о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации.

На документы, которые составляют коммерческую тайну, надо нанести гриф «Коммерческая тайна».

Правомерно ли увольнение за разглашение коммерческой тайны

За разглашение коммерческой тайны работник может быть уволен по подпункту «в» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса.

Если сотрудник оспаривает увольнение по данному основанию, на работодателе лежит обязанность представить доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил:

относятся к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне либо к персональным данным другого работника;

стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и он обязывался не разглашать такие сведения.

Увольнение по подпункту «в» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса является мерой дисциплинарного взыскания. Поэтому при ее применении надо соблюдать процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности (ст. 192, 193 Трудового кодекса).

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Суд пришел к выводу, что увольнение работника за разглашение коммерческой тайны возможно. Но при этом следует доказать, что раскрытие информации:

действительно являлось разглашением сведений секретного характера;

было произведено без законных оснований.

Тот факт, что главбух передал документы по требованию полиции, суд не квалифицировал в качестве разглашения коммерческой тайны.