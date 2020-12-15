Резкого слета с упрощенки больше не будет: почему и для кого?

Совсем скоро — с 1 января 2021 года — вступят в силу положения Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ, устанавливающие переходный налоговый режим для налогоплательщиков, которые теряют право на применение УСН из-за незначительного превышения максимально допустимого уровня доходов и/или средней численности работников. Речь идёт о превышении установленного лимита по доходам (150 млн рублей) на сумму, не превышающую 50 млн рублей, и о превышении лимита по численности (100 человек) не более чем на 30 человек.

Такие налогоплательщики не утратят право на применение спецрежима, но начнут платить «упрощённый» налог по повышенным ставкам.

Какие ставки налога ожидают тех, кто превысит лимиты?

Как уже было сказано выше, новое правило коснётся тех налогоплательщиков, у которых по итогам отчётного (налогового) периода не соблюдены условия применения УСН:

доходы превысили 150 млн рублей, но остались в пределах 200 млн рублей (эти лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор);

средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

Если показатели оказались в интервале между старыми и новыми лимитами, налогоплательщик сохранит право на применение УСН, но ему придётся платить налог по повышенным ставкам.

Так, налоговая ставка для тех, кто уплачивает налог с доходов, увеличится с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов — с 15 до 20 процентов.

Зачем ввели новые правила?

Дело в том, что по части налоговой нагрузки существует большой разрыв между упрощённой и общей системами налогообложения. «Общережимники» должны платить НДС, налог на прибыль, налог на имущество со всей недвижимости (а не только с «кадастровой», как упрощенцы). Такой перекос является сдерживающим фактором для развития и нередко подталкивает предпринимателей к незаконному дроблению бизнеса.

Нововведение должно стимулировать компании к росту, а также исключить переход на ОСН при случайном превышении «упрощенческих» лимитов.

Как будут применяться повышенные ставки?

Эти ставки будут применяться к налоговой базе за весь год только в том случае, если доходы или численность работников вышли за пределы уже в I квартале. В иных случаях к базе, рассчитанной за отчётный период до квартала, в котором допущено превышение, нужно будет применять обычные ставки.

Повышенные ставки станут применять к разнице между базой, определённой за отчётный или налоговый период, и базой, которая рассчитана за период, предшествующий кварталу, когда допущено превышение.

При превышении новых лимитов будет считаться, что налогоплательщик перешёл на общий режим с начала квартала, в котором произошло превышение.

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Какие ещё нововведения?

Законом № 266-ФЗ продлено до 1 января 2024 года право регионов устанавливать налоговые каникулы, т.е. нулевую ставку по налогу на УСН для ИП, зарегистрированных впервые. Речь идёт о предпринимателях, которые ведут деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Также закреплено положение о том, что если по итогам отчётного или налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то применительно к этому периоду налоговая база принимается равной нулю. Норма касается налогоплательщиков, которые применяют УСН с объектом «доходы минус расходы».

Как перейти на УСН с ОСН?

Проверьте, проходите ли вы по условиям для перехода на спецрежим и его применения. Выберите подходящий объект обложения и подайте до 31 декабря соответствующее уведомление в налоговую инспекцию. Доходы и расходы переходного периода, а также НДС посчитайте по специальным правилам.