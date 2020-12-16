Обзор изменений в отчетности 2021 года

В 2021 году мы попрощаемся с декларациями по ЕНВД, транспортному и земельному налогам, сведениям о среднесписочной численности. Но легче не станет. Разберемся, какие новые декларации придется заполнять, и какие изменения претерпят другие отчеты.

Что отменяется

На смену декларациям по транспортному и земельному налогам придут уведомления из налоговых органов о рассчитанной сумме налога (п. 17 и 26 ст. 1 от 15.04.2019 Закона № 63-ФЗ, Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440).

Пока вопросов больше, чем ответов: как будет вестись учет объектов в налоговом органе, какие акты сверки предусмотрены для таких расчетных начислений, как будет реализован межведомственный обмен. На данный момент никаких дополнительных разъяснений ИФНС не дало, остается ожидать реализации данного проекта.

Кстати, от оплаты авансовых платежей организации никто не освобождал. И рассчитывать данные авансовые платежи компании должны самостоятельно. Нужно ли говорить, что рассчитанные суммы налога могут не сойтись с суммами из уведомлений, и данные расхождения придется обосновывать.

Сведения о среднесписочной численности. Данные о численности сотрудников будут включены в состав расчета по страховым взносам (РСВ) с 1 января 2021 г. (п. 2 ст.1 Закона от 28.01.2020 № 5-ФЗ).

Декларация по ЕНВД. Как известно, с 2021 года ЕНВД прекратит свое существование. А вместе с отменой режима налогообложения аннулируется и подача декларации. В последний раз плательщикам по ЕНВД придется отчитаться до 20 января 2021 г. — за IV квартал 2020.

Изменения в действующих отчетах с 2021 года

Расчет по страховым взносам (РСВ)

Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ внес в ст. 80 НК РФ поправки, позволяющие сдавать сведения о среднесписочной численности работников в составе РСВ (касается ООО и ИП с наемными работниками). Для этого на титульном листе формы появится специальное поле (рис. 1).

Кроме этого, в раздел 1 добавится новое приложение 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 3 (пп. 18) п. 1 ст. 427 НК РФ».

Данное приложение предназначается для компаний:

осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий (отрасль IT);

производителей электронной и радиоэлектронной продукции;

осуществляющих свою деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции;

других субъектов, для которых принят налоговый маневр, снижающий ставку страховых взносов до 7,6% (закон № 265-ФЗ от 31.07.2020).

Применение данного тарифа возможно только при соблюдении определенных условий:

ведение деятельности, связанной с разработкой и реализацией собственных компьютерных программ или собственных баз данных, выполнение работ и оказание услуг по разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению компьютерных программ и баз данных;

наличие документа о госаккредитации в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий или свидетельства резидента технико-внедренческой либо промышленно-производственной ОЭЗ;

нормативная среднесписочная численность сотрудников;

определенный размер доходов от деятельности в сфере информационных технологий.

В новом приложении заполняют графы 2 и 3 приложения 5 к разделу 1 по строкам 010-040 и строку 050 или 060. В данном разделе необходимо указать суммы для соответствия условиям применения льготных ставок (рис. 2).

Сведения о среднесписочной численности сдаются раз в год в составе РСВ. Сдать РСВ со сведениями о численности за 2020 г. нужно до 1 февраля 2021 г.

Декларация по НДС

В соответствии с приказом ФНС от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ в декларацию по НДС внесены изменения, которые учитывают поправки в главу 21 НК РФ, внесенные Федеральными законами от 26.03.2020 № 68-ФЗ, от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

Таким образом, в порядок заполнения декларации по НДС внесены новые коды операций:

1010831 — передача на безвозмездной основе имущества, предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавируса, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;

— передача на безвозмездной основе имущества, предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавируса, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 1011450 — передача на безвозмездной основе в государственную казну РФ объектов недвижимого имущества;

— передача на безвозмездной основе в государственную казну РФ объектов недвижимого имущества; 1011451 — передача на безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике;

— передача на безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике; 1011208 — реализация услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами;

— реализация услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами; 1011446 — реализация услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах РФ, по перечню, утверждаемому Правительством РФ и др.

Обновленный порядок заполнения декларации применяется в I квартале 2021 г.

Декларация по налогу на имущество организаций

Обновилась форма декларации по КНД 1152026 утвержденная Приказом ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@. Изменения внесены в связи с предоставлением мер поддержки из-за распространения COVID-19, а именно перенос сроков уплаты налога на имущество (авансовых платежей по нему) в течение 2020 г.

Что изменилось:

добавлены новые коды налоговых льгот для освобожденных от уплаты налога за II квартал 2020 года;

в разделе 1 новое поле «Признак налогоплательщика»: ставят «1» — если организация имеет право позже уплатить налог по постановлению Правительства РФ; «2» — если по региональным актам; «3» — остальные юрлица;

добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений в разделах 1, 2 и 3 новое поле «Признак СЗПК» (Приказ ФНС РФ от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@).

Срок сдачи декларации не позднее 30 марта 2021 г.

Декларация 3-НДФЛ

Утвержден новый бланк налоговой декларации 3-НДФЛ для ее подачи в 2021 г. (Приказ ФНС от 28.08.20 № ЕД-7-11/615@). По данной форме сдают отчет ИП на ОСНО, а также все физические лица для уплаты подоходного налога и получения вычетов по НДФЛ.

Изменения в новой форме декларации по НДФЛ:

Новая страница — Приложение к Разделу 1 «Заявление о зачете/возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ». Теперь заявление в ИФНС не подается отдельно. Данный лист оформляется физическими лицами для возврата или зачета переплаты по подоходному налогу.

Новая страница — Расчет к Приложению 3 «Расчет авансовых платежей, уплачиваемых по п. 7 ст. 227 НК РФ», заполняются суммы доходов от деятельности ИП, адвокатов, частнопрактикующих лиц, суммы учитываемых вычетов при расчете авансов, налоговая база для авансов и непосредственно рассчитанные авансовые платежи за 3, 6 и 9 месяцев. Данный лист заполняют все ИП, адвокаты, нотариусы.

Изменился Раздел 1 — поделился на два подраздела, в которых разделяется налог для уплаты/возврата по п. 7 ст. 227 НК РФ и налог по остальным основаниям.

Обновлены штрихкоды страниц декларации 3-НДФЛ.

Кто в какой срок отчитывается по 3-НДФЛ:

ИП на ОСНО отчитывается о предпринимательской деятельности до 30 апреля 2021 г.;

физические лица для самостоятельной уплаты налога с полученного дохода — до 30 апреля 2021 г.;

физические лица для получения вычета и возврата ранее уплаченного НДФЛ — в любой день 2021 г.

Новые отчеты, которые предстоит сдавать в 2021 г.

Объединенный расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ

Сведения о доходах физлица (2-НДФЛ) подаются в составе расчета 6-НДФЛ.

Данные о доходах физлица нужно отражать в приложении 1 к новому расчету 6-НДФЛ. Приложение заполняется только в годовом отчете 6-НДФЛ. Квартальные же отчеты сдаются в прежнем режиме, их никто не отменял. Из расчета исключают данные о дате фактического получения дохода и удержания налога, но включают поля для даты и суммы возвратного НДФЛ, излишне удержанном налоге, а также для информации за прошлые периоды (рис. 3).

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Подается отчет уже в I квартале 2021 г. (подп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Отчетность в рамках закона «О прослеживаемости товаров»

Пока данный законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Если он будет принят, то для ИП и ООО будет предусмотрен новый отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Данный отчет станет обязательным для предприятий на спецрежимах, освобожденных от НДС. В отдельных случаях отчет придется сдавать и плательщикам НДС.

Срок сдачи отчета — ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Формы отчетов в статистику

№МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» — ОКУД 0601033;

№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» — ОКУД 0601032.

Согласно приказу Росстата от 17.08.2020 № 469, все ИП и МСП обязаны сдать данную отчетность в Росстат.

В отчете №МП-сп необходимо показать среднесписочную численность сотрудников, внешних совместителей, работников по гражданско-правовым договорам.

В № 1-предприниматель (для ИП) — показать вид деятельности предпринимателя, налоговый режим, выручку от реализации (чтобы совпала с КУДиР), а также среднюю численность работников, учитывая наемников, партнеров и помогающих членов семьи.

Срок представления форм — до 1 апреля 2021 г.

Статистическая отчетность

Нас ждут обновленные формы статистической отчетности, касающиеся зарплаты и работников, которые сдают ООО и ИП (Приказ Росстата от 24.07.2020 № 412).

Уже в I квартале 2021 г. в Росстат необходимо предоставить (ежеквартально):

ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»;

ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»;

ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;

ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»;

ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»;

П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».

А с 1 февраля 2021 г. необходимо предоставить (ежемесячно):

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;

1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;

1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»;

3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» (с отчета на 1 февраля 2021 года).

И на закуску, периодически, необходимо предоставить сведения по форме: