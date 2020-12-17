Что проверить, чтобы отчитаться за год без ошибок

Даем алгоритм проверки бухгалтерских документов, в том числе и с помощью предназначенных для этого функций программы «1С:Бухгалтерия 8».

Учетная политика

Отсутствие каких-либо необходимых элементов в учетной политике может привести к нарушениям и неправильным расчетам.

Рассмотрим несколько частых ошибок, допускаемых при составлении учетной политики и их последствия:

Компания выбрала одну методику бухучета, а осуществляет расчеты по другой. Например, материальные ценности списываются одним методом, а в учетной политике прописан другой, это приведет к неправильному расчету себестоимости. Не отражена методика ведения раздельного учета (п. 4 ст. 170 НК РФ). В соответствии со ст. 149 НК РФ при наличии облагаемых и необлагаемых операций обязательно вести раздельный учет (прописать, какие расходы организации относятся к облагаемым, а какие — к необлагаемым). Для компаний, занимающихся экспортом, с применением ставки 0%, также нужно вести раздельный учет, а его методику — отразить в учетной политике (п. 10 ст. 165 НК РФ). Отсутствие методики в учетной политике приведет к потере данных расходов и вычетов, налоговики их просто не зачтут. Не прописана методика расчета незавершенного производства. Ст. 319 НК РФ гласит, что если налогоплательщик не сможет четко по объектам вести учет и распределять прямые расходы по договорам, то он должен установить в своей учетной политике обоснованный расчет незавершенного производства и следовать именно ему.

Отсутствие данного пункта приведет к установлению налоговиками своего порядка расчета «незавершенки».

Ответа на вопрос «Что проверить перед сдачей отчетности?» ни в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ни в Положении по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в РФ (утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), ни в бухгалтерском стандарте — ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н) — нет. Однако проведение подготовительных мероприятий необходимо, чтобы избежать применения другого стандарта — ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н).

Проанализируйте свою учетную политику и при необходимости внесите в нее дополнения. Учетная политика — основополагающий документ, на основании которого ведется бухгалтерский учет предприятия и формируется финансовая отчетность.

Проверка документов

Вспомним, на чем базируется фундамент финансовой отчетности:

первичные документы по хозяйственным операциям;

регистры бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта.

Таким образом, перед составлением годовой отчетности, необходимо провести проверку в документах и регистрах бухгалтерского учета.

На данном этапе выявляется отсутствие документов по отраженным в программе операциям или, наоборот: неотраженные операции по имеющимся первичным документам.

Самые частые ошибки допускаются в первичных документах бухгалтерских счетов «основные средства» и «нематериальные активы».

Основные средства (ОС)

Необходимо проверить: все ли объекты приняты к учету. А при выбытии ОС в документах обязательно должны быть прописаны причины и основания для выбытия основного средства, которое могло бы еще работать. Важно обязательно учесть последствия дальнейшего выбытия — ликвидацию, т. к. в расходы принимается остаточная стоимость ликвидируемых основных средств.

Например, в акте по форме № ОС-4 должно быть прописано: перед ликвидацией ОС разбирается, а его детали и комплектующие компания планирует использовать.

Нематериальные активы

Необходимо проверить правильность принятия к учету нематериальных активов.

В ПБУ 14/2007 (утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н) отражен порядок отнесения к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива.

Регистры

Далее переходим к проверке бухгалтерских регистров: главной книге и оборотно-сальдовой ведомости по всем задействованным счетам бухгалтерского учета. После выполнения всех регламентных операций по закрытию периода (актуализации данных) требуется проверить корректность учетных данных, по которым формируется регламентированная бухгалтерская отчетность.

Отчет «Главная книга» (раздел «Отчеты» — «Главная книга») в программе «1С» позволяет сформировать обобщенный регистр, в котором приводится расшифровка оборотов по дебету в разрезе корреспондирующих счетов, оборотов по кредиту и сальдо по счетам на конец периода:

Из отчета «Главная книга» можно перейти в режим просмотра отчета «Обороты счета», кликнув по выбранному показателю.

Данный отчет составляется на этапе анализа бухгалтерских итогов и заполнения форм отчетности. С его помощью мы можем проверить:

сведения о корреспонденции каждого счета со всеми другими счетами;

начальное и конечное сальдо по счетам (субсчетам) бухгалтерского учета;

дебетовые (расшифровываются по корреспондирующим счетам и субсчетам) и кредитовые обороты за период (выводятся одной записью).

Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) позволяет проверить:

какие активы стоят на балансе: основные средства, сырье и материалы, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы и т.д.;

дебиторскую и кредиторскую задолженность;

контроль кассовой дисциплины;

контроль расчетов с подотчетными лицами (наличие денежных средств);

наличие капитала для продолжения деятельности организации (минимальная стоимость чистых активов);

прибыль.

Оборотно-сальдовая ведомость помогает осуществлять контроль остатков на счетах. Если счет определен как активный, но имеет кредитовое сальдо, то в ОСВ остаток выделяется со знаком «минус». Аналогично помечается дебетовый остаток по пассивному счету (счет 51 на рисунке 3). На конец года должно быть нулевым сальдо и по дебету, и по кредиту для счетов:

90 «Продажи»;

91 «Прочие доходы и расходы»;

99 «Прибыли и убытки».

Для раскрытия деталей по каждому счету необходимо из оборотно-сальдовой ведомости перейти в карточку выбранного счета, затем провести анализ по его остаткам и проведенных по нему операций.

Сформировав карточку счета, можно провести ряд мероприятий:

проанализировать информацию по документам движения;

проверить правильное формирование проводки с выбранным счетом;

проверить остатки на любом участке бухгалтерского учета;

найти и исправить ошибку;

внести изменения в выбранный документ.

Другими словами, оборотно-сальдовая ведомость позволяет проверить «разноску» первичной документации по счетам и выявить наличие ошибок. И, самое главное, предотвратить попадание данных ошибок в годовую бухгалтерскую отчетность. Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость являются основой для формирования баланса.

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Экспресс-проверка

Завершающий этап подготовительных мероприятий для сдачи отчетности — это запуск обработки «Экспресс-проверка ведения учета».

С ее помощью мы проверим:

соблюдения положений учетной политики;

ведения кассовых операций;

анализ состояния бухгалтерского учета.

После выполнения экспресс-проверки, программа выводит отчет о ее результатах, в котором отражается количество обнаруженных ошибок.

Далее формируется отчет с детальной информацией о каждой выявленной ошибке с подсказками по исправлению (рис. 6). При необходимости из отчета можно перейти к первичным документам и исправить их.