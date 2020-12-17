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Перечень услуг, оказываемых учреждениями культуры без применения ККТ

Не применять ККТ? Это как? Многие учреждения культуры имеют на это полное право, но не знают об этом. Сегодня разберемся, что говорит закон.

А там сказано, что в соответствии с п. 15 ст. 2 Закона о ККТ (54-ФЗ):

  • муниципальные дома и дворцы культуры;
  • дома народного творчества;
  • муниципальные клубы;
  • центры культурного развития;
  • этнокультурные центры;
  • центры культуры и досуга;
  • дома фольклора;
  • дома ремесел;
  • дома досуга;
  • культурно-досуговые и культурно-спортивные центры;
  • муниципальные музеи

(только если они не располагаются в городах, поселках городского типа и райцентрах, кроме административных центров, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района) вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за оказанные ими населению услуги в области культуры.

Перечень таких услуг утвержден Распоряжением Правительства РФ от 12.11.2020 № 2949‑р. В него входят:

1) организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий;

2) организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;

3) услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий (например, вечеров отдыха, дискотек, праздников, фестивалей, концертов и т. п.);

4) услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий (литературно-музыкальных гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций);

5) услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и т. п.);

6) услуги по организации отдыха детей в летнее время;

7) услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);

8) экскурсионные услуги;

9) библиотечные услуги;

10) услуги по формированию, пополнению и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;

11) услуги по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

12) услуги по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

13) консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере (предоставление консультаций, научных справок населению, организациям (с привлечением специалистов), анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка (маркетинговые исследования), выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития организаций, разработка проектов нормативных правовых актов и методических материалов);

14) услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

15) услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств;

16) услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;

17) услуги по прокату:

  • национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним;
  • музыкальных, электромузыкальных инструментов, принадлежностей к ним и т. п.;
  • бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств;
  • видеокассет, дисков и других носителей информации;
  • фотокиноаппаратуры и принадлежностей к ней;
  • аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического оборудования;
  • компьютерной техники;

18) услуги парковых аттракционов;

19) услуги студий звукозаписи;

20) услуги по изготовлению видеофильмов по заказу населения;

21) проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и выставочных экспозиций;

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22) публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

23) создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
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