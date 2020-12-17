Какие налоги платить самозанятому за помощников

Специальный налоговый режим, применяемый самозанятыми, имеет ряд особенностей, одной из который является отсутствие у самозанятого наемного персонала. Означает ли это, что самозанятый может работать только в одиночестве? Ответ на этот вопрос — в нашем материале.

Организация труда и налоги самозанятого

Особенности режима, применяемого самозанятыми, установлены Законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента...». Из этих особенностей для решения вопроса о привлечении самозанятым к своему труду помощника (подрядчика) и уплате налогов с причитающихся ему выплат имеют значение следующие:

предназначенность этого режима для физлиц, которые могут быть оформлены в качестве ИП, но могут и не иметь этого статуса (п. 1, п. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ);

применимость его для деятельности, ведущейся при отсутствии у самозанятого работодателя и наемных работников (п. 7 ст. 2, подп. 4 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ);

освобождение самозанятого от уплаты всех налоговых платежей, кроме налога, установленного в виде процента от получаемого им дохода, а также возникающих у ИП платежей по ввозному НДС и налогам, уплачиваемым налоговыми агентами (п. 8-11 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).

В отношении привлечения наемного персонала оба упоминания о нем, содержащиеся в Законе № 422-ФЗ в п. 7 ст. 2 и подп. 4 п. 2 ст. 4, имеют уточнения, указывающие на невозможность заключения самозанятым с работником трудового договора. Однако такой способ привлечения к труду не является единственым, поскольку помимо трудового договора существует еще и договор ГПХ. На его оформление в Законе № 422 запрета нет. Поэтому у самозанятого есть право привлечь к своему труду помощника, оформив с ним договор ГПХ.

Это подтверждает ФНС в Письме от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@.

Налоги, уплачиваемые с выплат подрядчику

Привлечение помощника, с которым заключен договор ГПХ, влечет за собой для самозанятого необходимость:

уплаты налоговых платежей с выплат, полагающихся подрядчику, с учетом особенностей их начисления, определяемых наличием договора ГПХ;

отчетности по этим налоговым платежам.

Набор возникающих начислений будет зависеть от того, имеется ли у самозанятого статус ИП. Наличие этого статуса обязывает к выполнению функций налогового агента в отношении НДФЛ (п. 10 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). В то время, как самозанятый, не имеющий статуса ИП (т. е. просто физлицо), не входит в число лиц, которые могут становиться налоговыми агентами по НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). Помощник самозанятого-не ИП вынужден будет платить налог со своих доходов сам и самостоятельно отчитываться по нему, составляя декларацию 3-НДФЛ.

Начислять и уплачивать страховые платежи, предусмотренные НК РФ, отчитываться по ним самозанятому придется вне зависимости от наличия или отсутствия статуса ИП (подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ). Однако круг этих начислений будет ограничен платежами на ОПС и ОМС, поскольку взносы в ФСС на страхование по нетрудоспособности и материнству на выплаты по договору ГПХ не начисляются (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). При этом самозанятому придется встать на учет в ПФР и ФОМС в качестве страхователя (подп. 1 п. 1 ст. 8 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании...», подп. 1 п. 1 ст. 11 Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании...»).

Необходимость начисления и уплаты платежей на страхование от несчастных случаев, составления отчетности по ним определит факт включения или невключения в договор ГПХ условия об оплате этих взносов самозанятым (п. 1 ст. 5 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...»). Если это условие войдет в договор, то самозанятому, не являющемуся ИП, придется встать на учет в качестве страхователя еще и в ФСС (подп. 34 п. 1 ст. 6 Закона № 125-ФЗ).

Для удобства отобразим возникновение обязанности платить налоги с выплат подрядчику, оформленному по договору ГПХ, в таблице:

Наименование платежа Самозанятый-ИП Самозанятый-не ИП НДФЛ + — Страховые взносы по НК РФ (кроме платежей на ОСС) + + «Несчастные» взносы В зависимости от условий договора с помощником В зависимости от условий договора с помощником

📌 Реклама

Подводим итоги