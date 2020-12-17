Какие налоги платить самозанятому за помощников

Специальный налоговый режим, применяемый самозанятыми, имеет ряд особенностей, одной из который является отсутствие у самозанятого наемного персонала. Означает ли это, что самозанятый может работать только в одиночестве? Ответ на этот вопрос — в нашем материале.
Организация труда и налоги самозанятого
Особенности режима, применяемого самозанятыми, установлены Законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента...». Из этих особенностей для решения вопроса о привлечении самозанятым к своему труду помощника (подрядчика) и уплате налогов с причитающихся ему выплат имеют значение следующие:
- предназначенность этого режима для физлиц, которые могут быть оформлены в качестве ИП, но могут и не иметь этого статуса (п. 1, п. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ);
- применимость его для деятельности, ведущейся при отсутствии у самозанятого работодателя и наемных работников (п. 7 ст. 2, подп. 4 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ);
- освобождение самозанятого от уплаты всех налоговых платежей, кроме налога, установленного в виде процента от получаемого им дохода, а также возникающих у ИП платежей по ввозному НДС и налогам, уплачиваемым налоговыми агентами (п. 8-11 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).
В отношении привлечения наемного персонала оба упоминания о нем, содержащиеся в Законе № 422-ФЗ в п. 7 ст. 2 и подп. 4 п. 2 ст. 4, имеют уточнения, указывающие на невозможность заключения самозанятым с работником трудового договора. Однако такой способ привлечения к труду не является единственым, поскольку помимо трудового договора существует еще и договор ГПХ. На его оформление в Законе № 422 запрета нет. Поэтому у самозанятого есть право привлечь к своему труду помощника, оформив с ним договор ГПХ.
Это подтверждает ФНС в Письме от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@.
Налоги, уплачиваемые с выплат подрядчику
Привлечение помощника, с которым заключен договор ГПХ, влечет за собой для самозанятого необходимость:
- уплаты налоговых платежей с выплат, полагающихся подрядчику, с учетом особенностей их начисления, определяемых наличием договора ГПХ;
- отчетности по этим налоговым платежам.
Набор возникающих начислений будет зависеть от того, имеется ли у самозанятого статус ИП. Наличие этого статуса обязывает к выполнению функций налогового агента в отношении НДФЛ (п. 10 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). В то время, как самозанятый, не имеющий статуса ИП (т. е. просто физлицо), не входит в число лиц, которые могут становиться налоговыми агентами по НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). Помощник самозанятого-не ИП вынужден будет платить налог со своих доходов сам и самостоятельно отчитываться по нему, составляя декларацию 3-НДФЛ.
Начислять и уплачивать страховые платежи, предусмотренные НК РФ, отчитываться по ним самозанятому придется вне зависимости от наличия или отсутствия статуса ИП (подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ). Однако круг этих начислений будет ограничен платежами на ОПС и ОМС, поскольку взносы в ФСС на страхование по нетрудоспособности и материнству на выплаты по договору ГПХ не начисляются (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). При этом самозанятому придется встать на учет в ПФР и ФОМС в качестве страхователя (подп. 1 п. 1 ст. 8 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании...», подп. 1 п. 1 ст. 11 Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании...»).
Необходимость начисления и уплаты платежей на страхование от несчастных случаев, составления отчетности по ним определит факт включения или невключения в договор ГПХ условия об оплате этих взносов самозанятым (п. 1 ст. 5 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...»). Если это условие войдет в договор, то самозанятому, не являющемуся ИП, придется встать на учет в качестве страхователя еще и в ФСС (подп. 34 п. 1 ст. 6 Закона № 125-ФЗ).
Для удобства отобразим возникновение обязанности платить налоги с выплат подрядчику, оформленному по договору ГПХ, в таблице:
|Наименование платежа
|Самозанятый-ИП
|Самозанятый-не ИП
|НДФЛ
|+
|—
|Страховые взносы по НК РФ (кроме платежей на ОСС)
|+
|+
|«Несчастные» взносы
|В зависимости от условий договора с помощником
|В зависимости от условий договора с помощником
Подводим итоги
- Применяемый самозанятыми режим имеет свои особенности. Три из этих особенностей значимы для вопроса привлечения самозанятым к своему труду подрядчика и обложения налогами причитающихся ему выплат.
- Возможность взять подрядчика определяет отсутствие запрета на заключение самозанятым договора ГПХ. Конкретный перечень подлежащих уплате налоговых платежей зависит от того, имеет ли самозанятый статус ИП, и от особенностей начислений, применяемых при договорах ГПХ.
- Вне зависимости от наличия или отсутствия статуса ИП самозанятому с выплат помощнику придется платить страховые взносы, предусмотренные НК РФ, кроме платежей на ОСС, не уплачиваемых по договорам ГПХ. Вопрос уплаты «несчастных» страховых взносов и для ИП, и для не ИП будет зависеть от включения этого условия в договор с помощником. НДФЛ же с выплат подрядчику должен уплачивать только самозанятый-ИП.