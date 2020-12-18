Обзор судебной практики по налоговым спорам за 3 квартал 2020 г.

Обзоры, направляемые Федеральной налоговой службой, позволяют налогоплательщикам понимать позицию судов в спорной ситуации, а также выступают весомым аргументом и доказательством на каждом из этапов спора с налоговым органом — в связи с чем отслеживание судебной практики является одним из обязательных условий в работе прогрессивного бухгалтера. Обзор правовых позиций, принятых в III квартале 2020 г. по вопросам налогообложения, отражен в Письме Федеральной налоговой службы от 16 октября 2020 г. № БВ-4-7/16990.

Незаконное получение вычета — не повод для уголовного преследования

Ситуация: Налогоплательщик заявил имущественный налоговый вычет в соответствии со ст. 220 НК РФ по квартире, приобретенной им как участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Налоговый орган представил данный вычет налогоплательщику, перечислил денежные средства, а затем признал его мошенником.

Суть. Каждый налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет на основании п. 3 ст. 220 НК РФ, вычет предоставляется один раз в жизни. В результате предоставления вычета налогоплательщику возвращается денежная сумма, максимальный размер — 260 000 руб. Однако данный вычет не представляется по тем расходам, которые были оплачены из бюджетных средств (п. 5 ст. 220 НК).

В рассматриваемой ситуации физическое лицо приобрело имущество за счет бюджетных средств, получило имущественный вычет незаконно, затем был обвинен мошенником.

Однако Конституционный Суд указал, что действия налогоплательщика, представившего достоверные сведения в документах, на основе которых заполнена налоговая декларация, не могут расцениваться в качестве элемента состава преступления, если не будет установлено, что при этом налогоплательщиком предприняты целенаправленные действия для принятия налоговым органом ошибочного решения. Предоставление необоснованного налогового вычета в такой ситуации должно быть исключено действиями сотрудников этого органа, которыми по итогам камеральной налоговой проверки принимается решение о праве на налоговый вычет и его действительном размере.

Следовательно, незнание налогоплательщиком налогового законодательства, а также неквалифицированные действия налогового инспектора при камеральной проверке деклараций и предоставлении вычета не могут свидетельствовать о наличии умысла и совершении налогоплательщиком мошеннических действий.

Источник: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 № 38-П.

Подлежат ли компенсации расходы на апелляционную жалобу

Ситуация: по результатам проведения выездной налоговой проверки инспекцией было составлено решение о привлечение к ответственности с доначислением сумм налогов. Налогоплательщик представил апелляционную жалобу на решение инспекции в вышестоящий налоговый орган для соблюдения процедуры досудебного урегулирования спора. При подготовке жалобы Общество воспользовалось услугами юридической фирмы, которые заключались в подготовке апелляционной жалобы. В результате рассмотрения жалобы Управлением ФНС часть налоговых доначислений была исключена из решения. На этом основании налогоплательщик захотел возместить расходы по подготовке апелляционной жалобы, оплаченные юридической фирме.

Суть. Налогоплательщик в арбитражном суде заявил o возмещении ущерба в размере стоимости услуг по подготовке апелляционной жалобы.

Согласно Гражданскому кодексу РФ лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения убытков. Также это лицо должно доказать, что действия ответчика были неправомерными и привели к ущербу, подтвердить размер убытка.

Убытки, причиненные лицу в результате незаконных действий или бездействия государственных органов или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Федерации или муниципальным образованием. Следовательно, экономический ущерб, причиненный государством в лице его органов участникам гражданского оборота может выражаться не только в незаконных действиях должностных лиц, перечисленных в ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, но также и в действиях, впоследствии признанных судом необоснованными, но повлекшими определенные затраты таких хозяйствующих субъектов.

Судебная коллегия пришла к выводам, что расходы, понесенные налогоплательщиком на оплату юридической или иной экспертной помощи в целях формирования правовой позиции, являются обычными расходами, которые несет налогоплательщик как субъект экономической деятельности.

Тот факт, что законное проведение мероприятий налогового контроля имело для налогоплательщика неблагоприятные имущественные последствия, достаточных оснований для возмещения вреда не образует. Иное бы означало, что по правилам возмещения вреда возмещаются расходы за сам факт участия налогоплательщика в предписанных Налоговым кодексом Российской Федерации административных процедурах.

Следовательно, сама по себе отмена решения инспекции вышестоящим налоговым органом не означает, что имеются все условия так называемой деликатной ответственности (наличие вреда, противоправность действий ее причинителя, наличие причинной связи между вредом и противоправными действиями, вины причинителя).

При установлении факта наличия ущерба имеет значение не тот факт, правильно ли налоговый орган доначислил суммы налогов, а иные обстоятельства — имело ли место со стороны налогового органа невыполнение публичных обязанностей, приведшее к тому, что налогоплательщик в рамках реализации права на обжалование решения налогового органа был вынужден нести дополнительные (чрезмерные) расходы, направленные по сути на исправление нарушений, ставших причиной неправомерного доначисления налогов.

При этом размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен судом, если налоговым органом будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что величина заявленных расходов превышает разумный уровень затрат, которые было необходимо понести налогоплательщику для обеспечения своей защиты.

Источник: Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2020 № 306-ЭС19-27836 по делу № А12-39006/2018.

Налоговый орган выполняет функцию калькулятора при расчете имущественных налогов

Ситуация: Налоговый орган в уведомлении об уплате налога за 2016 г. спорный объект относил к жилым домам и предоставлял льготу (помимо льготы на одну из двух квартир), а уже в уведомлении за 2017 г. спорный объект поименован как квартира, из-за чего налогоплательщику предоставлена льгота не в полном объеме (только по одной квартире, в то время как изначально она предоставлялась на дом и квартиру, то есть в большем объеме).

Суть. Расчет имущественных налогов производится инспекцией на основании сведений, переданных Росреестром. Суды пришли к выводу, что налоговые органы не наделены правом по своему усмотрению корректировать данные об объектах налогообложения, которые поступили от уполномоченного органа.

В рассматриваемой ситуации Росреестр предоставлял в налоговый орган не тождественные сведения за разные налоговые периоды. Кроме того, Росреестр не смог доказать, что спорный объект относился к такому виду объекта как квартира.

Источник: Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2020 № 18-КА20-29.

Досудебная процедура возврата налогов и взносов

Ситуация: Предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». За 2017 г. налоговый орган выставил требование, в котором 1% страховых взносов с доходов, превышающих 300 000 руб., рассчитан исключительно с суммы полученных доходов, уменьшенных на 300 000 руб., без учета произведенных расходов предпринимателя. Налогоплательщик оплачивает требование налогового органа (чтобы избежать блокировки счета), а затем обращается в суд за взысканием переплаты, указывая на то, что 1% страховых взносов должен производиться с учетом произведенных расходов.

Суть. Согласно ст. 430 НК РФ индивидуальный предприниматель обязан оплачивать страховые взносы в фиксированном размере за каждый календарный год, а в случае превышения доходов от деятельности суммы в размере 300 000 руб. дополнительно исчисляется 1% взносов на пенсионное страхование с разницы. Порядок признания доходов установлен п. 9 ст. 430 НК РФ.

Спор относительно того, учитываются расходы ИП при расчете 1% взносов свыше 300 000 руб., идет с 2017 г. Вплоть до 2020 г. налоговые органы не принимали позицию Конституционного суда РФ от 30.11.16 № 27-П и исчисляли дополнительные взносы без учета произведенных расходов. Однако в текущем году были приняты два знаковых в этом вопросе документа, после которых отпали все вопросы: Определение Конституционного суда РФ от 30.01.2020 № 10-О и Письмо ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090. То есть теперь сформирована однозначная позиция: при расчете 1% предприниматель может учитывать произведенные расходы.

Однако в этом судебном разбирательстве был еще один нюанс — налогоплательщиком не была соблюдена процедура досудебного урегулирования спора. Поскольку оплата 1% взносов производилась на основании требования налогового органа, то такая переплата признается излишне взысканной. Ее возврат осуществляется на основании ст. 79 НК РФ.

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Ст. 79 Налогового кодекса регламентирует административный порядок возврата из бюджета сумм излишне взысканных страховых взносов, а не порядок обращения в суд. Согласно п. 3 данной статьи заявление о возврате суммы излишне взысканного страхового взноса может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. При этом в ст.79 НК РФ отсутствует указание о возможности обращения налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате излишне взысканных сумм только при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса об их возврате. Не установлен такой порядок и иным федеральным законом.

При этом установление в законе обязательного досудебного порядка рассмотрения спора является административным барьером для доступа к правосудию. Соответственно, наличие такого барьера должно четко и однозначно следовать из законодательства и практики его применения.

В связи с этим подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган до обращения в суд является правом налогоплательщика, но не его обязанностью.

Источник: Определение Верховного Суда РФ от 21.08.2020 № 301-ЭС20-5798 по делу № А11-3900/2019.