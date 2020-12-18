Учитываем субсидии в госучреждениях

Для утверждения единого порядка отражения операций по предоставлению из соответствующего бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям Минфин разработал единые правила, закрепленные в Письме от 04.02.2020 № 02-06-07/6939.

Рассмотрим порядок учета полученной учреждением субсидии на выполнение государственного задания, а также целевой субсидии в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0.

Порядок учета субсидии на выполнение государственного задания

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 78.1 БК РФ бюджетным и автономным учреждениям предусмотрено выделение субсидии из бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 субсидии на выполнение государственного задания определяется на основании расчета нормативных затрат на содержание имущества, а также расчета нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных услуг) физическим и (или) юридическим лицам.

Законодательство предусматривает заключение соглашения между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением, на основании которого в течение финансового года будет предоставляться субсидия в определенном объеме и с определенной периодичностью.

В соответствии с п. 9.3.1 порядка, утв. приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н (далее — Порядок № 209н), доходы учреждения в виде субсидии на выполнение государственного задания отражаются по статье 130 аналитической группы подвида доходов бюджетов, подстатье 131 КОСГУ.

Операции по учету субсидии на выполнение государственного задания отражаются по коду финансового обеспечения 4:

в бюджетных учреждениях согласно Приказу Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее — Инструкции № 174н);

в автономных учреждениях — согласно Приказу Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее — Инструкции № 183н).

Ввиду действующего федерального стандарта «Доходы», утвержденного приказом Минфина РФ от 27.02.2018 № 32 (далее — СГС «Доходы»), субсидии на выполнение государственного задания признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения права на их получение.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии

1. Бюджетные и автономные учреждения формируют План финансового-хозяйственной деятельности (далее — План ФХД), где принимают к учету показатели плана в части доходов от получения субсидии на государственное задание. Для отражения утвержденных плановых назначений в БГУ 2.0 в меню «Планирование и санкционирование» — «Плановые показатели деятельности» предусмотрен документ «Плановые назначения».

Обратите внимание, при создании статьи плана «Раздел и подраздел» — установить в зависимости от классификации расходов учреждения, код аналитической группы — «130», код КОСГУ (КЭК) — «131».

На основании проведенного документа формируются следующие бухгалтерские записи:

ДТ 4.507.10.131 — КТ 4. 504.11.131.

2. На основании заключения соглашения о предоставлении субсидии в бухгалтерском учете подлежат отражению доходы будущих периодов: в меню «Услуги, работы, производство» — «Долгосрочные договоры, аренда» предусмотрен документ «Начисление доходов будущих периодов».

Ранее в статье было отмечено, что субсидии на выполнение государственного задания признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения права на их получение. В соответствии с Инструкцией 157н для учета доходов будущих периодов предусмотрен счет 401 40 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг».

По мере выполнения государственного задания учреждение предоставляет учредителю отчет о выполнении государственного задания и/или отчет о достижении целевых показателей. Согласно п. 158 Инструкции 174н, п. 186 Инструкции 183н на основании предоставленного отчета доходы будущих периодов списываются в состав доходов текущего финансового года.

Таким образом, в реквизите «Признание доходов» рекомендовано указать способ «В особом порядке», что позволит в документе «Списание доходов будущих периодов» устанавливать сумму списания доходов вручную на основании предоставленного отчета учредителю/

На основании проведенного документа «Начисление доходов будущих» формируются следующие бухгалтерские записи:

ДТ 4.205.31.561 — КТ 4.401.40.131

Предоставление субсидии из бюджета

Поступлении субсидии из бюджета на лицевой счет учреждения отражается в меню «Денежные средства» — «Расчетно-платежные документы» документом «Кассовое поступление» на основании Выписки из лицевого счета. На основании документа формируются следующие бухгалтерские записи:

ДТ 4.201.11.510 — КТ 4.205.31.661

ДТ 4.17.01.131

ДТ 4.508.10.131 — КТ 4.507.10.131 — отражено исполнение плана текущего года по доходам в виде субсидии на выполнение задания.

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Признание доходов будущих периодов и возврат субсидии в связи с невыполнением задания

Признание доходов будущих периодов по субсидии доходами текущего финансового года предусмотрено в меню «Услуги, работы, производство» — «Долгосрочные договоры. Аренда» документом «Списание доходов будущих периодов».

На основании документа формируются следующие бухгалтерские записи:

ДТ 4.401.40.131 — КТ — 4.401.10.131

Списание доходов будущих периодов производится на основании Отчета о выполнении государственного задания. Но в случае, если при формировании отчета о выполнении государственного задания в определенный срок, учреждению не представляется возможности отразить показатели доходов (расходов) текущего финансового года, незавершенных расчетов по субсидии в качестве событий после отчетной даты, тогда результат по использованию субсидии отражается на основании Извещения (ф. 0504805). Извещение формирует учреждение, получившее субсидию, и направляет учредителю в установленный им срок. На сайте Минфина РФ в разделе «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая отчетность)» размещены шаблон извещения, примеры заполнения извещения.

Однако, формирование извещения не снимает обязанность учреждения предоставлять отчет о выполнении задания. Результатом рассмотрения отчета могут быть корректировки тех показателей, которые были сформированы ранее на основании извещения. В такой ситуации учредитель направит учреждению извещение с корректирующим бухгалтерскими записями и данные записи будут подлежат отражению в том году, в котором было принято решение о корректировке расчетов по субсидии.

2. Возврат субсидии в связи с невыполнением государственного задания отражается в меню «Учет и отчетность» документом «Операция бухгалтерская» на основании предоставленного отчета о выполнении государственного задания или извещения (ф. 0504805):

ДТ 4.401.40.131 — КТ 4.303.05.731

На основании платежного поручения документом «Кассовое выбытие» необходимо отразить возврат в бюджет субсидии прошлого года, соответствующий невыполненному заданию:

ДТ 4.303.05.731 — КТ 4.201.11.610

Порядок учета субсидии на иные цели (целевой субсидии)

Бюджетным и автономным учреждениям из бюджетов могут быть выделены субсидии на иные цели (согласно абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ). Субсидии на иные цели предоставляются учреждению на расходы, не связанные с выполнением государственного задания. Субсидии на иные цели могут быть выделены из различных уровней бюджета, что будет определять их объем и условия предоставления:

из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

из бюджетов субъектов РФ, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;

из местных бюджетов.

Порядок 209н регулирует предоставление целевых субсидий двух видов: текущего и капитального характера. Если субсидия на иные цели предоставлена учреждению только на приобретение основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов — это субсидия капительного характера. Если за счет субсидии буду произведены расходы как капитального, так и иного характера — она относится к субсидии текущего характера.

Учет операций по субсидиям на иные цели ведется в разрезе кода финансового обеспечения 5 п. 12.1.3 Порядка, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н, регламентирует, что доходы учреждения в виде субсидии на иные цели отражается по статье 150 аналитической группы подвида доходов бюджетов. Согласно п. 9.5.2 Порядка 209н учет субсидии на иные цели текущего характера отражается по коду 152 КОСГУ, согласно п. 9.6.2 Порядка 209н субсидия на иные цели капительного характера отражается по коду 162 КОСГУ.

В соответствии п. 40 СГС «Доходы» доходы от безвозмездных поступлений (включая субсидии и гранты), предоставленных на условиях при передаче актива, принимаются к учету в момент возникновения права на их получение в составе доходов будущих периодов. Основанием отразить в учете доходы будущих периодов является соглашение, заключенное между учредителем и учреждением. По мере реализации условий предоставления субсидии на иные цели в соответствии с отчетом о достижении целевых показателей (о выполнении условия при передаче актива) доходы будущих периодов признаются доходами текущего года.

Порядок отражения субсидии на иные цели в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», ред. 2.0, аналогичен порядку отражения субсидии на выполнение государственного задания. Рассмотрим основные бухгалтерские записи по учету субсидии на иные цели:

1. Приняты к учету показатели плана ФХД в части доходов от получения субсидии на иные цели текущего (капитального) характера:

07060000000000000150.5.507.10.152 (162) — 07060000000000000150.5.504.10.152 (162)

2. Начислены доходы будущих периодов по предоставлению субсидии на иные цели:

07060000000000000150.5.205.52.561 (205.62.561) — 07060000000000000150.5.401.40.152 (162)

3. Получена субсидия на лицевой счет учреждения:

00000000000000000000.5.201.11.510 — 07060000000000000150.5.205.52.661 (205.62.661)

07060000000000000150.5.17.01.152 (162)

4. Исполнение плана текущего финансового года по доходам

07060000000000000150.5.508.10.152 (162) — 07060000000000000150.5.507.10.152 (162)

5. Признаны доходы будущих периодов по субсидии доходами текущего года:

07060000000000000150.5.401.40.152 (162) — 07060000000000000150.5.401.10.152 (162).