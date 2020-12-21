Обязаны ли вы получать зарплату на банковскую карту

Одним из основных прав работника является его право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Согласно ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса РФ, «заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы».

В ч. 5 ст. 136 ТК РФ установлено, что «заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором».

Таким образом, заработная плата может быть выплачена двумя способами:

в месте выполнения работы (наличными денежными средствами);

перечислением в кредитную организацию.

Конституционный Суд РФ неоднократно в своих определениях (от 26.04.2016 № 769-О, от 21.04.2005 № 143-О) указывал на то, что положения ч. 3 и 5 ст. 136 ТК РФ направлены на создание работнику условий для беспрепятственного получения заработной платы удобным для него способом.

Чтобы заработная плата была выплачена работнику путем перечисления в кредитную организацию, необходимо письменное заявление от работника, а также наличие соответствующих положений о способе выплаты заработной планы в коллективном или трудовом договоре.

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Стоит также напомнить, что работодатель не может понудить работника выбрать определенный банк. Вы можете самостоятельно предоставить реквизиты банка, который будет удобен именно вам, а не работодателю.