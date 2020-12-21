Обзор свежей нормативки от Банка России: что изменилось в правилах оценки ссуд и аффилированности

В ноябре 2020 года было выпущено два интересных письма Банка РФ. Одно из них содержит рекомендации для кредитных организаций по классификации кредитно-обесцененных ссуд. Второе письмо раскрывает нюансы признания некоторых лиц аффилированными.
Новое в классификации ссуд
Банк России выпустил информационное письмо от 20.11.2020 № ИН-03-41/160 за подписью Д.В.Тулина. Оно отменяет предыдущее письмо Банка России от 13.12.2019 № ИН-016-41/92. Данное информационное письмо Банка является рекомендацией кредитным организациям для работы по ссудам в части их классификации.
Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П обязывает кредитные структуры формировать резервы на возможные потери. При этом Международные стандарты финансовой отчетности МСФО 9 «Финансовые инструменты» предписывают формировать оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.
Ссудами признаются следующие требования в соответствии с Положением 590-П (Приложение № 1):
В целях сближения порядка формирования данных резервов Банк России предлагает новый порядок работы.
При классификации ссуд и формировании резервов в целях применения Положения № 509-П предусмотреть, чтобы ссуды, являющиеся кредитно-обесцененными по МСФО 9 (в том числе при первоначальном признании):
Письмо об аффилированных лицах
Поговорим про Письмо Банка РФ от 24.11.2020 № ИН-06-28/163 об аффилированных лицах.
Статья 4 Закона РСФСР от 21.03.1991 № 948-1 к аффилированным лицам относит физлиц и юрлиц, которые могут оказывать влияние на деятельность других юрлиц и физлиц в части предпринимательской деятельности.
Согласно ст. 124 ГК РФ, субъекты РФ (республики, края, города федерального значения, области, городские и сельские поселения и другие муниципальные образования) не относятся ни к физическим, ни к юрлицам. Они являются публично-правовыми образованиями, от имени которых для реализации имущественных прав выступают органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Аналогичным образом рассматриваемое нами письмо не относит Банк России к тем лицам, которые могут быть аффилированными по отношению к физическим и юр лицам, госорганам.
Подытожим информацию из письма на схеме:
Выводы
Простых клиентов кредитных организаций данные изменения коснутся больше опосредованно.
Необходимость формировать резервы по ссудам по новым правилам может ухудшить финансовую картину, которая получается у банка по МСФО. Это, в свою очередь, может повлечь пересмотр условий выдачи новых ссуд и методы работы с действующими ссудами «проблемных» должников.
А вот вывод из аффилированных лиц публично-правовых образований как раз позволит таковым более комфортно кредитоваться на различных льготных условиях. Напомним, что с 2017 года в России действуют ограничения для банков на кредитование аффилированных лиц.