Обзор свежей нормативки от Банка России: что изменилось в правилах оценки ссуд и аффилированности

В ноябре 2020 года было выпущено два интересных письма Банка РФ. Одно из них содержит рекомендации для кредитных организаций по классификации кредитно-обесцененных ссуд. Второе письмо раскрывает нюансы признания некоторых лиц аффилированными.

Новое в классификации ссуд

Банк России выпустил информационное письмо от 20.11.2020 № ИН-03-41/160 за подписью Д.В.Тулина. Оно отменяет предыдущее письмо Банка России от 13.12.2019 № ИН-016-41/92. Данное информационное письмо Банка является рекомендацией кредитным организациям для работы по ссудам в части их классификации.

Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П обязывает кредитные структуры формировать резервы на возможные потери. При этом Международные стандарты финансовой отчетности МСФО 9 «Финансовые инструменты» предписывают формировать оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.

Ссудами признаются следующие требования в соответствии с Положением 590-П (Приложение № 1):

В целях сближения порядка формирования данных резервов Банк России предлагает новый порядок работы.

При классификации ссуд и формировании резервов в целях применения Положения № 509-П предусмотреть, чтобы ссуды, являющиеся кредитно-обесцененными по МСФО 9 (в том числе при первоначальном признании):

Письмо об аффилированных лицах

Поговорим про Письмо Банка РФ от 24.11.2020 № ИН-06-28/163 об аффилированных лицах.

Статья 4 Закона РСФСР от 21.03.1991 № 948-1 к аффилированным лицам относит физлиц и юрлиц, которые могут оказывать влияние на деятельность других юрлиц и физлиц в части предпринимательской деятельности.

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Согласно ст. 124 ГК РФ, субъекты РФ (республики, края, города федерального значения, области, городские и сельские поселения и другие муниципальные образования) не относятся ни к физическим, ни к юрлицам. Они являются публично-правовыми образованиями, от имени которых для реализации имущественных прав выступают органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Аналогичным образом рассматриваемое нами письмо не относит Банк России к тем лицам, которые могут быть аффилированными по отношению к физическим и юр лицам, госорганам.

Подытожим информацию из письма на схеме:

Выводы