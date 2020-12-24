Транспортный налог по незарегистрированной технике

Можно ли не уплачивать транспортный налог в отношении транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении, а используются только на территории налогоплательщика и не зарегистрированы в органах ГИБДД, Ростехнадзора?

С одной стороны, регулирующие органы (см., например, Письмо ФНС России от 24.09.2020 № СД-4-21/15639@) признают, что согласно п. 1 ст. 358 НК РФ объектами обложения транспортным налогом признаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ, за исключением транспортных средств, указанных в п. 2 ст. 358 НК РФ, не относящихся к объектам налогообложения. Исключения, например:

транспортные средства, находящиеся в розыске;

легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;

тракторы, самоходные комбайны и специальные автомашины, зарегистрированные на сельхозтоваропроизводителей и используемые для производства сельскохозяйственной продукции.

С другой стороны, та же ФНС указывает (Письмо от 03.04.2015 № БС-4-11/5478@), что несовершение действий по государственной регистрации транспортных средств не освобождает их собственника от уплаты транспортного налога (авансовых платежей). Налоговые органы, выявив наличие незарегистрированной техники, доначисляют транспортный налог, а суды подтверждают обоснованность действий проверяющих.

Проверяющие и судьи руководствуются следующими позициями:

уклонение общества от совершения действий по государственной регистрации транспортных средств не освобождает его от уплаты транспортного налога (Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 14341/11);

не может придаваться решающее значение факту государственной регистрации как единственному условию для возникновения обязанности по уплате транспортного налога (Определение ВС РФ от 17.02.2015 № 306‑КГ14-5609).

Поэтому если законодательством предусмотрена обязанность регистрации транспортного средства, но эта обязанность не исполнена, то плательщиком транспортного налога в отношении незарегистрированной техники признается ее собственник.

Сделанный вывод справедлив независимо от фактического использования транспортных средств (только на территории налогоплательщика, карьера, аэродрома и т. д., а не на дорогах общего пользования).

В очередной раз это подтвердил АС ВВО в Постановлении от 26.10.2020 по делу № А29-17854/2018. Суть налогового спора в следующем.

Инспекция в ходе проверки установила, что в проверяемом периоде на счете 01 «Основные средства» у общества числились спорные транспортные средства, эксплуатируемые в производственной деятельности на территории аэродрома:

автомобили, автопогрузчики;

тракторы, вездеходы, снегоочистители;

автобусы пассажирские;

автогрейдеры, машины автозаправочные, пожарные автомобили, моечные машины;

погрузчики, пескоразбрызгиватель.

Все спорные виды техники имеют объем двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальную мощность электродвигателя более 4 кВт.

Следовательно, спорные транспортные средства обладают признаками, поименованными в п. 1 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (далее — Постановление № 938), а потому подлежат государственной регистрации.

Согласно названному постановлению, регистрацию осуществляют: подразделения ГИБДД — автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования;

органы Ростехнадзора — тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.

Арбитры отклонили довод организации о том, что спорная техника эксплуатируется только на аэродроме и не участвует в дорожном движении.

Также налогоплательщику не помогла ссылка на пояснения уполномоченных органов (письма УГИБДД МВД, МУГАДН ТО АТ и АДН). Судьи указали, что содержание писем не основано на нормах права, сами по себе письма не могут опровергать необходимость государственной регистрации транспортных средств.

Арбитры отметили: требования о государственной регистрации всех транспортных средств, а также условия для регистрации, закрепленные в Постановлении № 938, являются общими и в спорный период распространялись на все транспортные средства, находящиеся и эксплуатируемые на территории РФ.

В результате судьи подтвердили обоснованность доначисления инспекцией обществу транспортного налога.

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Подведем итог. Имеющиеся письма Минфина и ФНС, в которых указывается, что объектом налогообложения признаются только зарегистрированные транспортные средства, не следует толковать таким образом, что непроведение регистрационных действий (в нарушение установленных правил) позволит избежать обязанности уплаты транспортного налога.