Законно ли понижать зарплату сотрудникам из-за коронавирусных ограничений

Снизить зарплату работникам наниматель имеет право только в строго определенных ТК РФ случаях. Относится ли к ним усложнение экономической и финансовой ситуации в связи с пандемией? Как поступить работодателю, у которого упали доходы, но остались сотрудники на окладах? В этом материале говорим о снижении (сокращении) заработной платы в связи с коронавирусом.

Когда работодатель вправе уменьшить зарплату

Законодательных норм, прямо допускающих снижение зарплаты по односторонней инициативе работодателя, в действующих законах в России нет.

Есть ст. 74 ТК РФ, которую можно рассматривать как некое исключение из правил. По нормам этой статьи наниматель может пересмотреть содержание трудовых договоров с работниками (кроме изменения трудовых функций) в следующих случаях:

существенно изменились технологические условия работы — обновлено и модернизировано оборудование, произошло перепрофилирование производства и т. п.;

изменились организационные условия (например, произошла структурная реорганизация).

Запрет в таких случаях установлен только в части изменения функционала работника. То есть, зарплату можно пересматривать. Или предлагать работнику новый договор с новыми тарифами и функциями.

Обратите внимание, что о подобных изменениях работодатель обязан предупредить сотрудников не менее чем за 2 месяца до фактического пересмотра их трудовых договоров.

Плохое финансовое состояние работодателя не считается изменением организационно-технологических условий труда и не является законной причиной для уменьшения зарплаты сотрудникам!

Следовательно, падение оборотов, приостановка деятельности и подобные ситуации, вызванные ограничительными мерами по борьбе с пандемией коронавируса, — не основания для работодателя снижать зарплату сотрудникам.

Как поступить работодателю, чтобы не разориться

Спешно уволить «дорогих» сотрудников просто так, сэкономив на их зарплате, тоже не получится.

Следует учесть, что сокращение персонала тоже проводят по определенным правилам. Не вариант и отправка работников в простой по не зависящим от работодателя причинам. За такой простой тоже надо платить. И ставку для оплаты (2/3) считают от не пониженных зарплат работников.

У работодателя остается только один вариант — договариваться со своим персоналом. Дело в том, что ст. 57 и ст. 72 ТК РФ разрешают пересмотр размера зарплаты по взаимной договоренности обеих сторон трудового договора. Для этого оформляют дополнительное соглашение к договору, добровольно подписанное и работником, и нанимателем.

Если работодатель сумеет обосновать свою позицию работнику, то с большинством сотрудников есть хорошие шансы прийти к консенсусу и заключить соглашение к трудовому договору так, как того требует законодательство. Например, работодатель может предложить:

сделать понижение заработка на некоторое время с последующим возвратом к прежним условиям (в этом случае в соглашении к трудовому договору нужно указать этот промежуток);

тем или иным образом снизить нагрузку на работника (например, в связи с уменьшением объемов производства и продаж персоналу установят неполное рабочее время на период действия соглашения о снижении заработка);

разъяснить альтернативные варианты развития событий — к примеру, скорое банкротство работодателя, если оставить всё как есть, и необходимость работникам искать новую работу в не самых простых условиях.

Что точно не рекомендуем делать — заставлять работников подписывать такие соглашения по принуждению. Это даст отличный повод для обращения в суд, который в такой ситуации непременно встанет на сторону работника, признает соглашение под давлением незаконным и обяжет выплатить зарплату не в пониженном размере, а также штрафы и компенсировать моральный ущерб.

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Итоги

Наниматель не имеет права уменьшить зарплату работников из-за ограничительных мер по борьбе с пандемией. Его финансовые проблемы не являются законной причиной пересматривать условия трудовых договоров.

Единственный путь для подобной минимизации издержек — переговоры с работниками. Законодательство допускает пересмотр условий труда и его оплаты по добровольному согласию и сотрудника, и работодателя. Оформляют такое согласие письменно — дополнительным соглашением к трудовому договору.