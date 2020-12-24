Десять причин, почему отказывают в кредитах ИП

Индивидуальные предприниматели обращаются в банк за заемными средствами, но часто получают отказ. Для объяснения причин неполучения средств в ход идут различные теории.

Нет доказательств платежеспособности

Ряд предпринимателей выбирает режим ИП, а не ООО для деятельности в силу того, что, как им кажется, он не предусматривает ведения бухгалтерии и вообще никакой деловой документации — мол, всё по заветам российских купцов прошлых времён: в голове или, в лучшем случае, в тетрадке (в ноутбуке). Не обсуждая подобный формат ведения бизнеса, хочется лишь заметить, что при обращении в банк такой ИП не получит заемные средства — нет доказательств платёжеспособности. Нужна документация, по которой кредитный специалист банка оценит вероятность возвращения кредита ИП. Если возникнут вопросы хотя бы к одному документу — кредит ИП не получит.

Совет: Предоставьте банку максимум возможной финансовой документации, ОКВЭДы, паспортные данные руководителя. Поможет делу предоставление бизнес-плана будущего проекта, под который берутся заемные средства.

Далее, часто нет залогов, поручителей или созаёмщиков, что ухудшает надёжность и платёжеспособность клиента в глазах банка.

Может также помешать плохая личная кредитная история человека, на которого зарегистрировано ИП. Так что, перед походом в банк лучше привести кредитную историю в порядок, хуже не будет.

Маленький срок деятельности

Многое зависит от срока работы ИП. Если он меньше полугода — кредит не получите, так как ещё непонятно, выживет ли бизнес или закроется. А банку не нужны невозвратные кредиты. Лучше, если ИП осуществляет деятельность от одного года. Иногда банк оценивает даже компетентность заёмщика и степень владения им ситуацией.

Нецелевой кредит

Попытка взять нецелевой кредит, скорее всего, окончится безрезультатно. Банк в этом случае не может проконтролировать расходование кредитных средств, что повышает риски. Так что, лучше ИП приходить в банк за целевым финансированием, это серьёзно повышает шансы получить займ.

ИП искажает информацию

И самое последнее дело — это врать банку, приукрашивать ситуацию или искажать информацию. Кредитный специалист владеет ситуацией во многих секторах бизнеса и, даже если не знает подробностей конкретного бизнеса, может оценить ситуацию и понять, что ему врут. И кто даст взаймы лжецу?

Транзакции ИП вызывают подозрение у банка

Например, если ИП часто переводит деньги со счёта ИП на личный или использует последний при платежах по бизнесу, это может вызвать вопросы с точки зрения соблюдения № 115-ФЗ. Такая же ситуация возникнет при смешивании транзакций со счёта ИП и юрлица, где данный ИП является генеральным директором, или если такой генеральный пользуется личным счётом и счётом ИП для проведения операций, не разделяя эти две ипостаси, сформулируем так.

Совет: наведите порядок в транзакциях, отделив личные проводки от проводок ИП и юрлица. Финансовые потоки должны быть прозрачны и понятны для банка.

Банк не кредитует этот вид деятельности

Есть банки с ограничениями по кредитованию определённых видов деятельности, поэтому бессмысленно обращаться к ним за ссудными средствами на бизнес из «стоп — списка». Подробности лучше узнавать заранее, чтобы не тратить понапрасну собственное время и усилия.

Недостоверная документация/сомнения в деятельности ИП

Банк для того и просит предоставить финансовые документы, чтобы оценить кредитоспособность ИП. Это могут быть авансовые отчеты/накладные/счета-фактуры/кассовые и товарные чеки/квитанции. Не помешает предоставить достоверную информацию об уплаченных налогах, банку это позволит получить представление о деятельности, прибыльности и устойчивости ИП.

В крайнем случае представитель банка может посетить производство или торговую точку ИП для оценки состояния дел, в том числе — через общение с вашими сотрудниками. Необязательно это будет сделано гласно для потенциального заёмщика.

Неправильно ведёте себя в банке

Важно для любого заёмщика, не только ИП, правильно и эффективно выстраивать коммуникацию с банком. Даже если вам кажется, что банк лезет не в своё дело и задаёт лишние вопросы, не стоит поднимать градус общения. Лучше аккуратно и вежливо поинтересуйтесь, зачем нужна данная информация и, если вас устроит ответ, предоставьте её. Как правило, кредитным специалистом движет не праздное любопытство, а желание получить больше информации для вашей оценки и снижения рисков банка — это его работа.

Факт подачи заявок в несколько банков на получения кредита не является для заёмщика отягчающим обстоятельством, но и помочь в получении кредита не может, поэтому бессмысленно заявлять кредитному специалисту — мол, давайте уже ссуду, а то уйду к конкурентам! Уходите, кто вас держит? Конечно, у кредитного специалиста есть KPI, но для их выполнения никто не станет одобрять кредит ненадёжному или сомнительному заёмщику, это себе дороже.

Слабая кредитная репутация

Вам может отказать в кредите банк, где вы обслуживаетесь, в силу вашей слабой кредитной репутации. Обратитесь в другой банк.

Хотя бы в силу того, что у банков разнятся требования к заёмщикам, не тотально, но тот, кто в одном банке не проходит по критериям, вполне может рассматриваться как клиент в другом. Как правило, это не зависит от размера банка, вопреки бытующему представлению, что банки помельче лояльнее относятся к заёмщикам с теми или иными проблемами. Это не так.

Но обращение в другой банк не означает автоматическое одобрение кредита — вам придётся пройти всю цепочку заново и, возможно, вас ждёт отказ.

Строго говоря, обслуживание в банке не является непременным условием для получения кредита. Расчётный счёт может быть в одном кредитном учреждении, а займ получен в другом. Это никак не должно повлиять на отношения с банком, в котором вы обслуживаетесь. Если же банк начинает «качать права» по поводу кредитования в другом банке, может быть, есть смысл сменить его.

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Нет залога

Залог является существенным фактором усиления позиции потенциального заёмщика, так как снижает риски заимодавца на случай невозврата кредитных средств. Может ли в качестве залога выступать недвижимость или какие-то иные активы (автотранспорт, оборудование, ценные бумаги и так далее) — определяется условиями по кредиту или является предметом переговоров между банком и ИП — заёмщиком.