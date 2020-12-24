Расчеты с самозанятыми физлицами в 1С

В 2019 г. появилась новая категория физических лиц — самозанятые. Данная категория лиц применяет спецрежим «Налог на профессиональный доход» (плательщики НПД). НПД все больше распространяется по России, а организации все чаще сталкиваются с контрагентами-самозанятыми. Но как оформить и принять в расходы услуги самозанятых?

Кто может быть самозанятым

Любое физлицо, являющееся гражданином РФ или гражданином государства, входящего в состав ЕАЭС (ч. 2, 3 ст. 5 Закона № 422-ФЗ). Важно отметить, что наличие/отсутствие статуса ИП значения не имеет согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 422-ФЗ. Но при этом право применять специальный режим НПД есть только у тех физлиц, у которых нет работников, нанятых по трудовому договору (пп. 4 ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ).

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ регулируется порядок осуществления сделок с самозанятыми и особенности налогообложения, в т.ч. страховыми взносами. С 1 июля 2020 г. субъектам РФ разрешено самостоятельно вводить специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) (Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ).

Как убедиться в статусе самозанятого

Запросить у физического лица электронную справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД из мобильного приложения «Мой налог». Она приравнивается к справке, выданной на бумажном носителе в налоговом органе. Или самостоятельно проверить статус самозанятого на сайте ФНС с помощью специального сервиса — https://npd.nalog.ru/check-status/. После того как мы убедились в том, что перед нами самозанятый, необходимо понять есть ли у нас право заключить с ним договор.

Кто может заключать договор с самозанятым

Любое физлицо (в т.ч. ИП) или организация. В Законе № 422-ФЗ предусмотрены налоговые ограничения для таких договоров:

Если работодатель в течение двух лет после увольнения сотрудника заключил с ним договор ГПХ в качестве самозанятого (без статуса ИП), то с вознаграждения по договору платится НДФЛ и страховые взносы в общем порядке (п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). Если самозанятый зарегистрирован в качестве ИП, то он самостоятельно уплачивает НДФЛ и страховые взносы со своего вознаграждения.

При этом с самозанятыми можно заключить:

гражданско-правовой договор (ГПХ);

договор подряда;

договор на выполнение работ (оказание услуг).

Получая вознаграждение за оказание услуги по любому из вышеперечисленных договоров, самозанятый обязан зарегистрировать его в личном кабинете (с помощью приложения «Мой налог») и сформировать онлайн-чек для заказчика (ч. 1 ст. 14 Закона № 422-ФЗ, ч. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ). Именно данный чек организации и ИП принимают в целях признания расходов.

Законом № 422-ФЗ установлено, что для ООО и ИП наличие чека, сформированного плательщиком НПД, является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому налогу при УСН, ЕСХН, НДФЛ (ч. 8-10 ст. 15 Закона № 422-ФЗ, п. 4 письма ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

Кто платит налоги

Самозанятые перечисляют налог с полученного вознаграждения самостоятельно на основании уведомления от налогового органа (ч. 2 ст. 11 Закона № 422-ФЗ). Контрагенту удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ и страховые взносы самозанятого не нужно. Данная норма действует только при условиях:

самозанятый выдал покупателю (заказчику) чек (ч. 8 ст. 2, ч. 1 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

самозанятый не утратил статус плательщика НПД. В частности, когда его доход в текущем году превысил 2,4 млн руб. (ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ), и он не зарегистрировался как ИП.

Следовательно, если самозанятый не проследит за своей доходностью и нарушит данные границы, то его обязанность по уплате НДФЛ и страховых взносов перейдет на покупателя (заказчика).

Оформление бухгалтерских проводок при работе с самозанятыми

Формируются проводки по расчетам с самозанятыми с использованием счетов учета с поставщиками 60 или 76.

Операция Дебет Кредит Оказаны услуги 20, 25, 26, 44 60, 76 Поставлены товары 41, 10 60, 76 Оплачены товары (работы, услуги) с расчетного счета организации 60, 76 51 Оплачены товары (работы, услуги) через кассу организации 60, 76 50

Рассмотрим отражение данных операций в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.:

Шаг 1. Создать новый элемент в справочнике «Контрагенты».

Необходимо создать новый элемент в справочнике «Контрагенты» (раздел «Справочники» — «Контрагенты»). При указании ИНН производится проверка контрагента по ЕГРН через интернет посредством специализированного сервиса ИФНС.

Шаг 2. Регистрация товара, работ, услуг имущественных прав по договорам купли-продажи, оказания услуг, выполнения работ и др.

Отражается в программе абсолютно идентично как при проведении услуг с ООО или ИП (раздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные)». Далее нажимаем на кнопку «Поступление» и из выпадающего меню выберем операцию «Поступление услуг (акт)». В табличной части документа указываем наименование услуг и счет их затрат.

Важно отметить, что в операции «Поступление услуг/акт» можно указать номер акта, если он был оформлен или номер чека, полученного от самозанятого.

При проведении документа формируются проводки: по дебету счета 26 и по кредиту счета 60.01.

Шаг 3. Выплата вознаграждения самозанятому

Если выплата дохода осуществляется через банк, то выплата отражается документом «Платежное поручение» (раздел «Банк и касса» — «Платежные поручения») и «Списание с расчетного счета»).

В графе «Получатель» указывается самозанятое физическое лицо, заполняется сумма, ставка НДС. В графе «Вид операции» указывается «Прочие расчеты с контрагентами» для того, чтобы появилась возможность внести сведения о коде вида дохода (указывается с 01.06.2020 при переводе физлицам). В графе «Удержание по исполнительному листу» проставляется код 1 — разрешено с ограничением по сумме.

В списании с расчетного счета обязательно следует проверить счет расчетов с контрагентом.

Если выплата самозанятому осуществляется через кассу организации, то выплата отражается документом «Выдача наличных» (раздел «Банк и касса» — «Кассовые документы» — кнопка «Выдача»).

При выдаче денежных средств из кассы организации обязательно проверьте счет расчетов с контрагентом.

И, прежде чем отражать операции в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, не забудьте проверить статус плательщика НПД — во избежание начисления и уплаты за него НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов.