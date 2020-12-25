Как финансовые директора выводят из кризиса компании и спасают бизнес?

2020 год эксперты называют сложным, нестандартным для бизнеса, но очень интересным. Роль финансистов в компании значительно изменилась. CFO пришлось поменять классические подходы к бюджетированию и управлению финансами, искать новые решения и оперативно реагировать на постоянные изменения.

Как компании принимают вызовы этого времени и справляются с трудностями?

Как выйти из кризиса и добиться успеха в условиях нестабильности?

Как изменилась роль финансовых директоров?

Какие современные методы стоит применять в своей работе?

На эти и другие вопросы авторитетные эксперты ответили на Национальной конференции «Современный финансовый директор», организованной журналом «Финансовый директор» издательства «Актион Финансы».

«На нашей конференции мы решили затронуть широкий круг тем, актуальных для финансовых директоров. Сегодня от финансистов требуют мультифункциональности. Наши эксперты рассказали, какие навыки стоит развивать, чтобы остаться лидером в профессии, и куда идти дальше», — подчеркнула Татьяна Ховрина, издатель «Актион Финансы».

Лидер, новатор, инициатор перемен

В нашей стране должность финансового директора (CFO) появилась сравнительно недавно — в 2003 году ее официально утвердили в квалификационном справочнике Минтруда и соцразвития. До этого финансовыми вопросами занимались начальники плановых и экономических отделов, бухгалтерия. С развитием предпринимательства потребовались высокопрофессиональные кадры в управлении финансами.

Кстати, именно редакция «Финансового директора» обратилась в министерство с предложением внести профессию CFO в справочник. Когда 18 лет назад журнал только открылся, финдиректоров было не так много, издание стояло у истоков профессии. А за эти годы сформировалось крупное сообщество финансистов, разработаны профстандарты.

О том, каким был этот год для финансистов и как изменилась роль CFO, рассказывает Людмила Смирнова, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор «ВымпелКом». Людмила управляет корпоративными финансами свыше 15 лет, в 2015 году получила звание «Лучший финансовый директор» за самую масштабную реформу в компании Tele2.

«2020 год будут описывать в учебниках как период глобального разрушения устоявшихся процессов и экономических связей. Карантин, локдаун, удаленная работа изменили нашу жизнь. Внешние факторы — ухудшение общей экономической ситуации и инвестклимата, валютные колебания — значительно влияют на бизнес. Возникшая турбулентность экономики поставила финдиректора в центр компании. Теперь у него особая роль — обеспечить выживаемость бизнеса. Именно финансовый директор все чаще выступает в роли стратегического партнера и инициатора перемен»,— отметила эксперт.

По словам Людмилы Смирновой, сегодня у CFO новые задачи — не только контролировать планирование и учет, но и повышать эффективность работы компании, реализовывать ее стратегию; не только управлять цифрами и составлять годовые отчеты, но и принимать ключевые решения, быть лидером, новатором, способным повышать благосостояние компании.

Выход из кризиса — заслуга CFO

Кризис-2020 — далеко не первый для отечественных компаний и наших финансистов. В России одни из самых сильных финансистов в мире, профессионалов, проверенных на прочность, готовых к кризису. Поэтому, по мнению Виталия Подольского, партнера ChesterfieldFund, члена совета директоров Группы ЛСР, российский бизнес пережил этот год куда лучше, чем прогнозировали изначально в бизнес-сообществе — CFO показали себя отличными антикризисными менеджерами, закаленными работой в нестабильных условиях. Сам Виталий был финансовым директором X5 RetailGroup N.V., позже стал антикризисным управляющим и советником, членом и председателем комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегии и инвестициям. Он стоял у истоков создания журнала «Финансовый директор», это заслуженный автор и член экспертного совета издания.

«Многие компании, независимо от степени, в которой пострадала их отрасль, не просто выжили в кризис, а стали значительно сильнее, и во многом это заслуга CFO. Задача № 1 — сохранение ликвидности бизнеса в условиях абсолютной неопределенности. Именно финансовый директор в такой ситуации должен разработать разные сценарии, оценить риски, пересмотреть приоритеты и стратегии. И главное — быстро инициировать ключевые изменения. Все это направлено на сохранение эффективности бизнеса, — уверен спикер. — Кризис — это не только проблемы и риски, но и новые возможности. Успешная трансформация компаний обеспечит их процветание в меняющихся условиях. И роль финансового директора как стратега, формирующего будущее компании, крайне важна как никогда в современной истории».

Лучшие из лучших

На конференции наградили лучших финансистов, которые получили премию «Финансовый директор — 2020». Это профессионалы, которые добились успеха в своей сфере и показывают блестящие результаты.

Победители премии:

Виктор Александрович Шапкин, финансовый директор ООО «АЛЬКОР И КО» (сеть магазинов «Л’Этуаль»);

Анна Борисовна Некрасова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПГК»;

Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс»;

Валерия Сергеевна Егозова, начальник управления экономики и финансов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ — КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ».

Елена Геннадьевна Лисовская, вице-президент-директор по финансам ООО «АВТОТОР Холдинг», номинант специальной премии «За выдающийся вклад в развитие компетенций сотрудников финансовой службы».

Конференция — это возможность получить признание профессионального сообщества и познакомиться с последними трендами на рынке, с рекомендациями экспертов, как развивать карьеру CFO, если уже на вершине.

Чтобы двигаться дальше, развиваться, преуспевать в профессии, нужно осознавать свои слабые и сильные стороны, точки роста, объясняет Виктория Филиппова, партнер Cornerstone, PCC, ICF Coach. Виктория много лет подбирала CFO для крупнейших российских компаний, сейчас карьерный коуч первых лиц бизнеса.

«Успешный человек тем и отличается, что из кризиса извлекает уроки, становится сильнее, преодолевая трудности, идет к целям. Нужно спокойно и осознанно признавать неудачи. Рост через сложности, через поиск решения — это способ построить успешную карьеру. Важные качества для топ-менеджера — гибкость и адаптивность. Изменения помогают нам расти, — подчеркнула эксперт. — Сегодня CFO становится навигатором для бизнеса, полноправным партнером, от него требуется видеть всю картину целиком».

Да, сфера финансового директора — это строгие регламенты, таблицы, планы, мир цифр и четких правил. Но в современных условиях к CFO предъявляют новые требования — новые нестандартные подходы, нетривиальный, «творческий» взгляд на решение проблем, уверена Виктория Филиппова.

«От сухих цифр и фактов, схем и таблиц он переходит к успешным коммуникациям, должен уметь влиять на людей, повести за собой, лидировать», — считает спикер.

Все выше и выше

Как финансовому директору построить дальнейшую карьеру, если уже добился многого? Какие вызовы ждут CFO впереди? Об этом рассуждает Михаил Подлазов, ex-финансовый директор TUI Russia& CIS, партнер компании «Альта-виа». Михаил работает в финансовой сфере с 1997 года. В 2010 году получил премию «Финансовый директор» в номинации «Лучшая сделка M&A» за подготовку «Нидан Соки» к слиянию с Coca-Cola.