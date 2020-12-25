Квота на прием иностранных граждан в 2021 году

Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, трудоустраивать иностранцев наниматели и заказчики работ вправе при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Сами иностранцы трудиться в России могут только по достижении 18 лет и при наличии разрешения на работу или патента.

Этот порядок не применяется, если иностранец обладает определенным статусом:

постоянно или временно проживает в России, то есть имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание;

въехал в РФ в безвизовом порядке;

является высококвалифицированным специалистом;

участвует в Госпрограмме по переселению в РФ бывших соотечественников;

работает в зарубежном дипломатическом представительстве, консульстве на территории России, является сотрудником международной организации или частными домработником этих лиц;

работает в зарубежном юрлице, которое занимается монтажом, сервисным и гарантийным обслуживанием поставленного в РФ оборудования;

работает аккредитованным в РФ журналистом,

учится в РФ в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и работает в свободное время;

приглашен в РФ в качестве научного или педагогического работника для определенных целей;

приглашен в РФ с деловой, гуманитарной целью или для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью;

въехал на 30 суток на гастроли;

приглашен в РФ в качестве медицинского, педагогического или научного работника;

имеет статус беженца;

получил временное убежище и в некоторых других случаях.

Таким образом, получать разрешение на привлечение к труду иностранных работников требуется только в отношении визовых иностранцев, временно пребывающих на территории РФ. Именно об этой категории лиц речь пойдет в нашей статье.

Для получения работодателем указанного разрешения нужно, чтобы его потребность в иностранной рабочей силе была учтена при определении правительством квот на въезд в Россию иностранцев в целях работы. Для этого перед получением разрешения надо подать в органы занятости заявку о необходимости привлечения иностранных работников. Порядок представления работодателями заявок определен Приказом Минтруда России от 23.01.2014 № 27н. В случае одобрения заявки наниматель может перейти к следующему этапу и обратиться за получением разрешения на привлечение иностранных работников.

Непосредственно сам порядок получения разрешения определен Приказом МВД России от 01.08.2020 № 541. Им утвержден Регламент предоставления госуслуги по выдаче разрешений Управлением по вопросам миграции МВД РФ и его территориальными подразделениями.

Для получения разрешения работодатель должен подать в подразделение по вопросам миграции заявление по форме, утвержденной Приказом МВД России от 19.06.2017 № 392 (пункт 37 Регламента). Также заявитель вправе представить:

копию паспорта, выписку из ЕГРИП (для ИП);

выписку из ЕГРЮЛ (для юрлиц);

подтверждение факта госрегистрации юрлица в РФ (для иностранной фирмы);

платежку об уплате госпошлины (пункты 65- 65.1.4 Регламента).

Подать заявление можно в электронном виде, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. В этом случае приложенные к нему документы представляются на бумажном носителе при получении разрешения.

Следует учитывать, что органы миграции будут проверять, подавалась ли заявка о потребности в иностранных рабочих. Разрешение выдается только при наличии заключения о привлечении и использовании иностранных работников от регионального органа службы занятости (пункт 3 статьи 18 Закона № 115-ФЗ).

Порядок выдачи этого заключения определен Приказом Минтруда России от 24.10.2014 № 795н. Им установлено, что заключение предоставляется на основании запроса органа миграции. Решение о нецелесообразности привлечения иностранных работников может быть принято органом занятости, если в регистре нет сведений о потребности работодателя в иностранных работниках, потому что он эти сведения не подавал; или на учете в ЦЗН стоят россияне, чьи профессии подходят под вакансию, предоставляемую иностранцу, а также в других случаях.

Поступление отрицательного ответа из органа занятости является причиной для отказа в выдаче разрешения на привлечение иностранных работников (пункт 71 Регламента).

В случае положительного заключения срок оформления разрешения составит 30 календарных дней со дня поступления документов, в том числе через госуслуги (пункт 26 Регламента). При этом допускается продление срока выдачи разрешения еще до 30 рабочих дней, если требуется проведение дополнительной проверки документов (пункт 27 Регламента).

Госпошлина за получение разрешения уплачивается в размере 10 тыс. рублей за каждого зарубежного работника (подпункт 23 пункта 1 статьи 333.28 НК РФ).

Получение разрешения возможно только на бумаге, выдача документа в электронном виде не допускается (пункт 25 Регламента). Срок действия разрешения составляет один год (пункт 4 статьи 18 Закона № 115-ФЗ).

Размер квоты на иностранных работников на 2021 год

Для трудоустройства в России визовых иностранцев действуют квоты. Их размер ежегодно утверждается правительством с учетом демографической ситуации в регионах и возможностей субъекта обустроить приезжих (статья 18 Закона № 115-ФЗ).

На 2021 год квоты на выдачу визовым иностранцам приглашений на въезд в страну для работы и разрешений на работу определены постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. № 1902. Согласно документу, в следующем году может быть выдано 101 871 приглашение и столько же рабочих разрешений.

Эти квоты не распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их семей (пункт 2 статьи 13.2 Закона № 115-ФЗ).

Кроме того, на основании пункта 5 статьи 18.1 Закона № 115-ФЗ правительство вправе ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников, привлекаемых к труду в различных экономических отраслях. Этот показатель определяется с учетом потребности рынка труда в конкретном субъекте РФ и необходимости первоочередного трудоустройства граждан РФ.

Такие квоты на 2021 год утверждены постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823. Согласно документу в следующем году ограничения на иностранную рабочую силу в различных отраслях экономики в процентах от общего числа сотрудников составят:

в сфере выращивание овощей (код 01.13.1) — 50%;

лесоводство и лесозаготовки (код 02) — 50%;

обработка дерева, производство деревянных, пробковых и соломенных изделий, за исключением мебели (код 16) — 50 %;

строительство (раздел F) — 80 % (не распространяется на Республику Бурятия, Амурскую область и Москву, в Дагестане квота составляет 50 %),

оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код 46.73.1) — 50 %;

оптовая торговля пиломатериалами (код 46.73.2) — 50%;

розничная торговля алкоголем в спецмагазинах и табаком (коды 47.25.1, 47.26) — по 15 %;

розничная торговля лекарствами в аптеках (код 47.73), на рынках и в нестационарных торговых объектах (код 47.8), прочая розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков (код 47.99) — 0%;

деятельность прочего сухопутного пассажирского и автомобильного транспорта (коды 49.3, 49.41) — 24 %;

управление недвижимостью за вознаграждение или по договору (код 68.32) — 70 %;

обслуживание зданий и территорий (код 81) — 70 %;

деятельность в области спорта прочая (код 93.19) — 25 %.

Работодатели, у которых количество иностранных рабочих превышает установленные квоты, обязаны привести численность в соответствие с допустимой долей, то есть уволить лишних сотрудников.

За невыполнение этого требования статьей 18.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 45 до 50 тыс. руб., для организации — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Порядок привлечения иностранного работника

Чтобы иностранец из визовой страны смог въехать в Россию для работы, ему нужно получить визу. Основанием для ее выдачи является приглашение на въезд для осуществления трудовой деятельности от работодателя (часть 1 статьи 25 Закона № 115-ФЗ).

Приглашение иностранного работника в целях трудоустройства выдается уполномоченным подразделением МВД по ходатайству работодателя или заказчика работ (пункт 2 статьи 18 Закона № 115-ФЗ).

При выдаче приглашений и разрешений на работу учитывается количество квот, определенное правительством.

Регламентом предоставления госуслуги по оформлению приглашений на въезд, утвержденным Приказом МВД России от 29.09.2020 № 677, установлено, что для получения приглашения в подразделение МВД по вопросам миграции работодателем подается:

ходатайство в двух экземплярах. Также ходатайство можно подать в электронном виде через портал госуслуг. Его форма приведена в приложении к Регламенту;

При подаче бумажного ходатайства российская организация, иностранная компания, ИП должны обращаться в подразделение по вопросам миграции по месту постановки на учет в налоговом органе. Граждане — работодатели подают ходатайство по месту жительства или месту пребывания (п. 75, 76 Регламента).

копия паспорта иностранца, срок действия которого не должен истекать раньше шести месяцев с даты окончания срока пребывания. Также срок действия паспорта не должен истекать раньше, чем через 1,5 года с даты начала предполагаемого срока пребывания;

Гарантийное письмо от приглашающей стороны о том, что она берет на себя обязательства по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению иностранца;

Документы для оформления иностранцу разрешения на работу в России. Разрешение на работу выдадут одновременно с приглашением (подпункт 2 пункта 2 статьи 18 Закона № 115-ФЗ).

Помимо этих документов работодатель вправе представить копию разрешения на привлечение иностранных работников, разрешение от ФСБ на въезд иностранца на территорию с особым режимом, подтверждение оплаты госпошлины и другие документы в зависимости от конкретной ситуации. Но их отсутствие не является причиной для отказа в выдаче приглашения (пункт 35 Регламента).

Вместе с тем, отказать в оформлении приглашения могут, если исчерпана квота, установленная Правительством РФ (пункт 37.8 Регламента).

Размер госпошлины за оформления приглашения для иностранца составляет 800 рублей за каждого приглашенного человека (подпункт 17 пункта 1 статьи 333.28 НК РФ).

Если основания для отказа в выдаче приглашения отсутствуют, общий срок рассмотрения документов составляет не более 20 рабочих дней с даты регистрации ходатайства (пункт 25.4 Регламента).

Приглашение, оформленное на бланке, выдается в день обращения за ним, а приглашение в электронной форме направляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения (пункт 26 Регламента).

Заключение договора с иностранным работником

Помимо общих документов, которые предоставляются при трудоустройстве (статья 65 ТК РФ), иностранцам также нужно предъявить специальные документы. Их перечень приведен в статье 327. 3 ТК РФ. Для временно пребывающих в РФ визовых иностранцев это:

действующий в РФ договор (полис) ДМС. Этот документ не нужен, если работодатель оплачивает ДМС сотрудникам. Медицинские полиса должны обеспечивать оказание первичной медико-санитарной помощи и неотложной специализированной медпомощи;

Разрешение на работу (может быть представлено позднее, если трудовой договор необходим для выдачи этого разрешения).

В отношении предусмотренного статьей 65 ТК РФ общего перечня документов следует отметить, что визовый иностранец должен иметь документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ на временно пребывающих в РФ иностранцев, работающих по трудовому договору или гражданско-правовому договору на выполнение работ, оказание услуг распространяется обязательное пенсионное страхование. Если у иностранца нет индивидуального лицевого счета, то нанимателю нужно подать сведения в ПФР для открытия ему ИЛС.

Кроме того, если у иностранца нет трудовой книжки, работодатель должен оформить ему этот документ. С 2021 года при первичном трудоустройстве трудовые книжки оформляться не будут, а сведения о трудовой деятельности станут вести в электронном виде (часть 8 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ). То есть на трудоустроенных иностранцев по аналогии с российскими работниками нужно будет подавать сведения о трудовой деятельности в ПФР.

Сам трудовой договор, заключенный с иностранным гражданином, помимо общих сведений, предусмотренных частью 1 статьи 57 ТК РФ, также должен содержать сведения, указанные в статье 327.2 ТК РФ.

Это информация о разрешении на работу и сведения о полисе ДМС или договоре между нанимателем и медорганизацией на оказание платных медуслуг сотруднику. Если разрешение еще не получено, то указанные сведения вносятся в трудовой договор позднее (часть 3 статьи 57 ТК РФ).

Кроме того, заключить трудовой договор можно только с иностранцем, достигшим возраста 18 лет (пункт 4 статьи 13 Закона № 115-ФЗ).

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Уведомление о привлечении иностранных работников

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона № 115 — ФЗ работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу, обязаны уведомлять миграционные органы о заключении с иностранным работником трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а также о расторжении договора. Уведомление подается не позже трех рабочих дней с даты оформления или прекращения договора.

Уведомить подразделение МВД по вопросам миграции нужно даже в том случае, если трудовой договор с иностранцем не оформлен в письменной форме. На такой подход обратил внимание Верховный суд РФ в постановлении от 14.07.2010 № 25-АД10-6.

Сейчас уведомление подается в порядке и по формам, приведенным в Приказе МВД России от 04.06.2019 № 363. С 2021 года в силу вступит Приказ МВД России от 30.07.2020 № 536, которым утвержден новый порядок и формы уведомления о заключении трудового договора с иностранцем. Существенных изменений в процедуре не произойдет.

Уведомление подается на всех привлеченных иностранцев, с которыми подписан трудовой договор.

Его можно подать лично в территориальный орган МВД, по почте с уведомлением о вручении и описью вложения или в электронном виде через портал госуслуг. В Последнем случае уведомление заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исполнение требования об уведомлении МВД о приеме на работу иностранца важно, поскольку за его несоблюдение установлен штраф в существенном размере. Согласно части 3 статьи 18.15 КоАП РФ за неуведомление или нарушение порядка и формы уведомления должностное лицо оштрафуют на сумму от 35 до 50 тыс. рублей, а организацию на сумму от 400 до 800 тыс. руб., либо деятельность компании могут приостановить на срок от 14 до 90 суток.

Налоги за иностранных работников в 2021

НДФЛ

Ставка НДФЛ, по которой будет удерживаться налог, зависит от того, является ли иностранный рабочий налоговым резидентом. Если иностранец резидент, то есть пребывал в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то налог будет удерживаться по общей ставке 13% (пункт 2 статьи 207, пункты 1,3 статьи 224 НК РФ).

Отметим, что в 2020 году гражданин признается налоговым резидентом, если находился в России от 90 до 182 дней, то есть меньше общего периода, и при условии подачи заявления в инспекцию.

С доходов иностранцев — нерезидентов налог удерживается по ставке 30 % (пункт 3 статьи 224 НК РФ).

Если в начале года иностранный работник не был налоговым резидентом, но в течение года этот статус приобрел, то НДФЛ пересчитывается по ставке 13%.

Налоговые вычеты по НДФЛ положены только иностранцам — налоговым резидентам РФ (пункт 3 статьи 210 НК РФ).

Страховые взносы

Взносы на пенсионное страхование и на случай производственного травматизма с выплат иностранным рабочим начисляются в общем порядке и по общеустановленным тарифам (подпункт 15 пункта 1 статьи 422 НК РФ, пункт 1 статьи 7 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, статья 5 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Взносы на ВНиМ уплачиваются по общим правилам, но только в пределах установленной предельной величины базы и по спецставке 1,8% (подпункт 2 пункта 2 статьи 425 НК РФ).

Взносы на ОМС не уплачиваются (статья 10 Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).