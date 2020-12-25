Списание и утилизация автомобиля в госучреждении

Каждое транспортное средство проходит тот период, когда его списание с баланса учреждения неизбежно. Ведь пока автомобиль не снят с учета, он считается объектом транспортного средства. Кроме того, подержанный автомобиль с большим сроком службы влечет за собой существенные финансовые потери для бюджета своего владельца. Если такой автомобиль не представляет особой ценности, то лучшим решением будет его списание и утилизация.

Списание автомобиля с последующей утилизацией может быть произведено по разным причинам:

физический износ транспортного средства; повреждение (порча) в результате аварии (ДТП); стихийное бедствие (пожар, наводнение); прочие обстоятельства, при наступлении которых транспортное средство становится непригодным для дальнейшей эксплуатации, а восстанавливать (ремонтировать) его нецелесообразно.

Порядок списания автомобиля можно разделить на следующие этапы:

принятие комиссией учреждения решения о списании и оформление соответствующих документов; согласование принятого решения с вышестоящим государственным органом; отражение списания автомобиля в бюджетном учете; демонтаж и утилизация автомобиля; оприходование запчастей и металлолома, оставшихся в распоряжении учреждения после демонтажа автомобиля, и учет средств, полученных от реализации металлолома; снятие автомобиля с учета; передача данных о списанном автомобиле в Росимущество.

Остановимся на этих этапах подробнее.

Принятие решения о списании автомобиля

Для принятия решения о списании транспортного средства в учреждении создается постоянно действующая комиссия.

Эта комиссия обладает следующими полномочиями:

комиссия производит внешний осмотр транспортного средства, подлежащего списанию, учитывая данные, которые содержатся в учетно-технической и иной документации; определяет целесообразность (пригодность) дальнейшего использования транспортного средства, а также возможность использования его отдельных деталей, конструкций и материалов, полученных от утилизации объекта, а также возможность и эффективность его восстановления; устанавливает основные причины списания транспортного средства, среди которых может быть физический и (или) моральный износ, возможные нарушения условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительный простой транспортного средства, а также другие причины, которые могли привести к необходимости списания имущества; определяет виновных лиц, деятельность которых могла повлиять на преждевременное списание транспортного средства, а также выносит решение о привлечении к ответственности данных лиц, согласно законодательству РФ; устанавливает возможность эксплуатации отдельных деталей, конструкций и материалов ликвидируемого транспортного средства и определяет их рыночную стоимость; осуществляет контроль над снятием деталей, изготовленных из цветных и драгоценных материалов, путем их взвешивания и передачи в пункты хранения; формирует пакет документов, необходимый для получения разрешения от вышестоящего органа и подготавливает акт о списании транспортного средства.

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Возглавляет комиссию председатель, он непосредственно и осуществляет руководство деятельностью комиссии, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии, при возникновении спорных вопросов обеспечивает коллегиальность в их обсуждении. При необходимости, если в учреждении отсутствуют работники, обладающие специальными знаниями, по решению председателя комиссии для участия в заседаниях могут приглашаться эксперты.

Решение о списании транспортного средства принимается только в том случае, если за это проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании, после того, как решение о списании принято, подписывается акт о списании транспортного средства.

Согласно Приказу № 52н от 30.03.2015, списание автомобиля оформляется актом о списании транспортного средства (ф. 0504105), который утверждается руководителем казенного учреждения только после получения соответствующего разрешения.

Обратите внимание: до утверждения акта о списании реализация мероприятий, предусмотренных в нем (утилизация, разборка), а также списание имущества в бюджетном учете не допускаются (п. 52 Инструкции № 157н, п. 11 Положения № 834).

Порядок действий необходимый для получения разрешения на списание автомобиля

Согласно п. 4 ст. 298 ГК РФ казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

В соответствии с пп. «д» п. 4 Положения № 834 решение о списании федерального движимого имущества, находящегося у федеральных казенных учреждений на праве оперативного управления, принимается казенными учреждениями по согласованию с федеральными органами государственной власти (федеральными государственными органами), в ведении которых находятся указанные учреждения.

Порядок согласования определяется каждым учреждением самостоятельно. Например, учреждения подведомственные Минобрнауки, при списании имущества руководствуются Приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2011 № 1676. Основываясь на этот документ при рассмотрении вопроса согласования решения списания имущества подведомственным учреждением, необходимо представить в Минобрнауки следующие документы на бумажном и электронном носителях:

сопроводительное письмо о согласовании решения о списании транспортного средства; заключение учреждения о возможности списания транспортного средства; перечень объектов транспортных средств учреждения, по которым необходимо принять решение о списании; инвентарные карточки учета транспортных средств, по которым необходимо принять решение о списании; выписка из реестра федерального имущества по транспортным средствам подлежащим списанию; копия приказа об утверждении комиссии по подготовке и принятию решений о списании транспортных средств с приложением положения о данной комиссии и ее состава, утвержденных приказом руководителя учреждения; копия протокола заседания комиссии учреждения; акт о списании транспортного средства; фотография транспортного средства, по которому необходимо принять решение о списании, подписанная и с указанием даты съемки.

При списании автотранспортного средства необходимо представить копии:

технического паспорта;

свидетельства о регистрации;

документа о прохождении последнего технического осмотра;

заключения о его техническом состоянии, подтверждающего непригодность дальнейшего использования (в случае отсутствия соответствующего специалиста в штате учреждения — копию заключения, выданную лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности, с приложением копии лицензии).

Документы предоставляются в прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью виде. При рассмотрении Министерство принимает решение о согласовании списания или дает отказ в списании транспортного средства. При принятии положительного решения руководитель подведомственного учреждения в течение 10 дней с момента принятия решения направляет в Минобрнауки утвержденный акт о списании транспортного средства и документы, подтверждающие его утилизацию.

Операции по списанию и утилизации автомобиля в бюджетном учете

Основанием для отражения в бюджетном учете выбытия автомобиля будет утвержденный акт о списании транспортного средства (ф. 0504105), к нему необходимо приложить копию инвентарной карточки списываемого автомобиля (ф. 0504031).

После того, как утвержденный руководителем оформленный акт принят, бухгалтер делает бухгалтерские записи в разделе «Отметка бухгалтерии о списании» акта. На его основании в инвентарной карточке делается отметка о выбытии объекта.

Списанный с баланса автомобиль подлежит одновременному отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента определения целевой функции выбывшего с балансового учета имущества, либо его демонтажа и (или) утилизации. В соответствии с п. 335 Инструкции № 157н в данном случае учет автомобиля принятого на забалансовый счет подлежит условной оценке «один объект — 1 руб.».

Также необходимо учитывать разъяснения, приведенные в Письме Минэкономразвития РФ от 05.10.2016 № Д 28и-2716, при заключении контракта на утилизацию списанного автомобиля с одновременной передачей металлолома в собственность утилизирующей организации по предложенной цене.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» лом и отходы цветных и (или) черных металлов — это пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) определены ст. 93 данного закона.

На основании вышеизложенного заказчик не имеет право заключать контракт на утилизацию списанного автомобиля с одновременной передачей лома и отходов черных металлов в собственность утилизирующей организации по предложенной цене без проведения торгов.

Снятие автомобиля с государственного учета

Юрлица обязаны снять с учета зарегистрированные за ними в подразделениях Госинспекции или органах Гостехнадзора транспортные средства, в которых они зарегистрированы, в случае изменения места регистрации, утилизации (списания) транспортных средств либо при прекращении права собственности на них в предусмотренном законодательством РФ порядке (п. 3 Постановления Правительства РФ (п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»).

Снятие транспортного средства с государственного учета по заявлению его владельца или организации, уполномоченной в установленном Правительством РФ порядке, производится только после утилизации автомобиля (пп. 2 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

При предъявлении заявителем свидетельства (акта) об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства, регистрационное подразделение снимает транспортное средство с государственного учета (п. 71 Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764).

В акте о списании в специально отведенном поле ставится дата снятия автомобиля с учета.

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Передача сведений об автомобиле в Росимущество

По окончании всех мероприятий, которые предусмотрены актом о списании транспортного средства, акт о списании утвержденный руководителем учреждения, а также перечень документов, который необходимо представить на основании Постановления Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества», необходимо направить в Росимущество в месячный срок, если иное не установлено актами Правительства РФ, для внесения соответствующих сведений в реестр федерального имущества (п. 13 Положения № 834).

Акт о списании автомобиля оформленный комиссией учреждения утверждается только после согласования с государственным органом, в ведении которого находится учреждение. До момента утверждения акта мероприятия по утилизации и демонтажу автомобиля не допускаются.

Списанный с баланса учреждения автомобиль необходимо одновременно отражать на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».

Металлолом и запчасти, оставшиеся в распоряжении учреждения от демонтажа списанного автомобиля, необходимо принять к учету в составе прочих материальных запасов (счет 0 105 36 000), а доходы, полученные от реализации металлолома, перечисляются в доход бюджета.

После того, как автомобиль утилизирован, он снимается с государственного учета и по нему направляются сведения в Росимущество.