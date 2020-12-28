Вопрос-ответ по переходу ИП с ЕНВД на ПСН, УСН, НПД: очень много интересных разъяснений от УФНС

Недавно в УФНС по Удмуртской Республике состоялся вебинар, где налоговики ответили на вопросы налогоплательщиков. Перед выбором системы налогообложения на 2021 год УФНС рекомендует ознакомиться с ответами, подготовленными сотрудниками Управления.

Оплата и реализация при разных режимах

Вопрос: ИП на патенте, в 2021 г будет применять УСН по этому виду деятельности. Аванс получен от покупателя в 2020 году за услуги, которые будут оказаны в 2021 году. Доход должен отразиться в 2020 году по ПСН или в 2021 году по УСН?

Ответ: Если услуги будут оказаны в 2021 году (в период применения УСН), то доходы от такой реализации услуг должны быть отражены по УСН.

Вопрос: ИП-грузоперевозчик был на ЕНВД, а деньги от клиентов придут в январе 2021 года при УСН. Это будет доход по УСН?

Ответ: В том случае, если переход права собственности на товары (работы, услуги) произошел в период применения ЕНВД, доходы от реализации данных товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН, при определении налоговой базы при УСН не учитываются (аналогично при ПСН). То есть если транспортные услуги оказаны в 2020 году, а оплата поступила в 2021 году, то в доход по УСН это не включается.

Вопрос: ИП на УСН «доходы» в 2020 году получил аванс по работам, которые будут выполнены в 2021 году, а с 2021 году будет ПСН. По какой системе налогообложения будет считаться доходом аванс полученный?

Ответ: Доход будет учитываться следующим образом:

— сумма авансового платежа фактически получена ИП в период его нахождения на УСН и до перехода на патент, следовательно, такое вознаграждение учитывается в качестве дохода, подлежащего обложению при УСН;

— окончательный расчет подлежит учету и налогообложению при ПСН, поскольку остаток оплаты получен в период применения ИП ПСН.

Дата перехода на НПД

Вопрос: Чтобы перейти на НПД с 2021 года, какого числа писать заявление — 31.12.20 или 01.01.2021?

Ответ: В данном случае, при переходе с других налоговых режимов, применять НПД целесообразно с 01.01.2021. В случае, если ИП на дату перехода на НПД применяет УСН, ЕСХН или ПСН, то такой ИП обязан в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения указанных специальных налоговых режимов.

Лимит численности при УСН

Вопрос: Действует ли лимит по численности для потребкооперации при УСН в 2021 году?

Ответ: С 01.01.2021 снято ограничение по средней численности работников 100 человек для организаций потребительской кооперации, а также хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы.

Лимит численности при ПСН

Вопрос 1: ИП на ЕНВД и УСН 6%, общепит, 27 человек в штате, 2 точки общепита: площади зала 45 и 96 кв. м. Возможно ли перейти на 2 патента, разделив количество сотрудников, чтобы на одной точке не превышало 15 человек?

Вопрос 2: У ИП в среднем 80 чел. сотрудников и 15 розничных торговых точек. Выручка не более 60 млн в год. Можно ли применить патент на каждую торговую точку, так как там сотрудников не более 15 чел. и площадь не более 150 кв.м?

Ответ на оба вопроса: На ПСН средняя численность наемных работников ИП не должна превышать 15 человек за налоговый период. При ПСН также учитываются люди, нанятые по ГПД.

Таким образом, ограничение по количеству средней численности наемных работников не более 15 человек установлено для применения ПСН, а не на количество приобретаемых патентов. Таким образом, если средняя численность наемных работников у вас превышает 15 человек, вы не вправе применять ПСН.

Вопрос: Какая численность сотрудников возможна при совмещении ПСН и УСН?

Ответ: При совмещении ПСН и УСН в целях соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 статьи 346.43 НК, следует учитывать среднюю численность работников (не более 15 человек), занятых в видах предпринимательской деятельности, облагаемых в рамках ПСН.

Для целей применения УСН, ИП вправе иметь наемных работников, средняя численность которых не превышает за налоговый период 130 человек.

Лимит дохода при ПСН

Вопрос: У ИП патент на весь 2021 год. Если выручка ИП в октябре 2021 года превысила 60 млн. руб., нужно будет пересчитать весь год под УСН, или только период, начиная с 01.10.2021?

Ответ: При превышении лимита в 60 млн. руб. налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на ОСНО или УСН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент. То есть если патент с 01.01.2021 по 31.12.2021, выручка 60 млн. р. превысила в октябре, то с 01.01.2021 (начало налогового периода) необходимо будет пересчитать налоговую базу.

Вид объекта при рознице на ПСН

Вопрос: Какой код вида объекта выбрать в заявлении на патент при розничной торговле (арендуемое нежилое помещение торгового назначения)?

Ответ: Код вида объекта (магазин либо павильон) выбирается в зависимости от того, где находится объект, есть или нет торговый зал.

Вопрос: Розница, 2 магазина. Отдел 60 кв. м в торговом центре и помещение свободного назначения 60 кв. м в жилом доме с отдельным входом. Какой патент выбирать — стационарная торговля с торговым залом или без? В договоре аренды торговая площадь не выделена.

Ответ: Патент будет на вид деятельности розничная торговля (стационарная торговля с торговым залом). Если в договоре не выделена площадь торгового зала, то налог по патенту будет рассчитываться из всей площади арендуемого помещения, которая указана в договоре аренды. Для того, чтобы платить налог только с торговой площади, необходимо вносить изменения в инвентаризационные документы официально. Кроме того, помещения, которые в расчете площади не учитываются (подсобные, административно-бытовые и др.), должны быть конструктивно обособлены от торгового зала.

Вопрос: Магазин с отдельным входом (квартира на первом этаже жилого дома), товар расположен вдоль стен и по центру комнаты в сервантах. Это считается розница с залом обслуживания покупателей, или без зала обслуживания?

Ответ: Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. В целях ПСН к таким документам относятся любые имеющиеся у ИП документы на объект стационарной торговой сети, содержащие информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом.

Это могут быть договор купли-продажи нежилого помещения, техпаспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы.

Кроме того помещения, которые в расчете площади не учитываются (подсобные, административно-бытовые и др.), должны быть конструктивно обособлены от торгового зала.

Уменьшение патента на взносы

Вопрос: Можно ли уменьшить стоимость патента на сумму взносов на ОПС в размере 1 % свыше предела (300 тыс.руб.)?

Ответ: Налог можно уменьшить на уплаченные в пользу работников, занятых в сферах деятельности на ПСН, суммы:

— пенсионных, медицинских взносов, взносов на ВНиМ, а также взносов на травматизм;

— расходов по выплате пособий по больничному (кроме случаев травматизма) за дни, которые оплачивает страхователь, в части, не покрытой страховыми выплатами;

— платежей по договорам добровольного личного страхования, которые заключены в пользу работников на случай временной нетрудоспособности, если сумма страховой выплаты не превышает пособия по больничному за 3 дня.

Размер вычета ограничен — не более 50 % суммы налога.

Если же у ИП нет работников, то он может уменьшить налог на полную сумму пенсионных и медицинских взносов, уплаченных за себя.

Можно уменьшить сумму налога, исчисленную по патенту, действующему в этом же календарном году, в котором уплачены страховые платежи (взносы) и пособия.

Вопрос: При совмещении УСН и ПСН в 2021 году пропорционально какой базе нужно уменьшать патент и УСН на сумму уплаченных страховых взносов?

Ответ: Страховые взносы вам нужно сначала распределить между этими спецрежимами, то есть по тем работникам, которые заняты при применении ПСН и работникам, занятым в деятельности, облагаемой с применением УСН. Затем:

• на взносы, которые относятся к ПСН, вы уменьшаете «патентный» налог;

• по взносам, которые относятся к УСН, порядок уменьшения зависит от того, какой у вас объект:

◦ если «доходы», то, как и на ПСН, на взносы уменьшайте рассчитанный «упрощенный» налог;

◦ если «доходы минус расходы», то взносы включайте в расходы на УСН. Сам налог на них не уменьшайте.

Вопрос: Как будет происходить алгоритм зачета фиксированных взносов в оплату патента?

Ответ: Об уменьшении суммы налога, уплачиваемого при применении ПСН, ИП необходимо будет уведомить налоговый орган. Форму, электронный формат и порядок представления утвердят позже.

Вопрос: Чтобы получить уменьшение стоимости патента за счёт страховых взносов в 2021 году, необходимо уплатить эти страховые взносы полностью до 31.12.20 года?

Ответ: Уменьшение стоимости патента на сумму страховых взносов возможно начиная с 01.01.2021, то есть по патентам с началом срока действия с 01.01.2021. Уменьшение стоимости патентов, со сроком окончания действия по 31.12.2020 (то есть приобретенных на календарный 2020 год) НК не предусмотрено.

Подакцизные товары на ПСН

Вопрос: Торговля маслами моторными в магазине автозапчастей попадает под патент?

Ответ: В целях применения ПСН к розничной торговле не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 — 10 пункта 1 статьи 181 НК. То есть розничная торговля моторными маслами не подпадает под ПСН.

Патент на несколько точек

Вопрос: ИП ведет деятельность в общепите. Есть 3 объекта. На все объекты нужно получать патент?

Ответ: Сведения по каждому объекту, используемому для осуществления указанной предпринимательской деятельности, указываются в листе В заявления о получении патента. ИП заполняет необходимое количество листов В по каждому объекту. То есть вы можете получить 1 патент, с указанием в нем всех объектов (если они находятся на территории одной группы муниципальных образований), либо оформить патент на каждый объект.

Вопрос: У ИП 3 торговых точки с разными площадями в одном районе. Сколько брать патентов?

Ответ: Сведения по каждому объекту, используемому для осуществления указанной предпринимательской деятельности, указываются в листе В заявления о получении патента. ИП заполняет необходимое количество листов В по каждому объекту. То есть вы можете получить 1 патент, с указанием в нем всех объектов (если они находятся на территории одной группы муниципальных образований) либо оформить патент на каждый объект.

Несколько видов деятельности

Вопрос: ИП ведете несколько видов деятельности, подпадающих под ПСН. На каждый вид деятельности надо получать патент?

Ответ: Если вы осуществляете несколько видов деятельности, подпадающих под применение ПСН, и соблюдаете ограничения для применения ПСН, то необходимо на каждый вид деятельности приобрести патент. Стоимость патента зависит от дифференциации по группам муниципальных образований и других количественных характеристик.

«Перманентная» ПСН

Вопрос: Можно ли, совмещая УСН и ПСН, в течение следующего года приобретать патент и прекращать патент по одному и тому же виду деятельности?

Ответ: При совмещении спецрежимов допустимо одновременное применение и УСН, и ПСН в отношении одного вида деятельности. То есть доходы от одного и того же вида деятельности (но по разным объектам) ИП вправе облагать налогами с применением разных систем налогообложения.

Налоговым периодом при применении ПСН признается календарный год. Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.

То есть можно в течении календарного года брать по одному виду деятельности патент. Если между патентами появляется перерыв, за это время необходимо будет отчитываться по УСН.

ПСН для междугородней перевозки пассажиров

Вопрос: Вид деятельности — перевозка пассажиров. Пассажиров возим из Удмуртии в Татарстан. Можно ли приобрести один патент только на территорию Удмуртии? Договор заключен на территории Удмуртии.

Ответ: В отношении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров или грузов автомобильным транспортом патент действует на всей территории региона, только в отношении тех транспортных средств, которые указаны в патенте.

Патент действует на территории того субъекта РФ, который указан в патенте. ИП, получивший патент в одном субъекте РФ, вправе получить патент в другом субъекте РФ.

В то же время, если договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом заключаются в субъекте РФ, в котором получен патент, а в другом субъекте РФ находится только пункт назначения (отправления) груза в рамках указанных договоров, налогоплательщик вправе не подавать заявление на получение патента в другом субъекте РФ и, соответственно, вправе осуществлять указанный вид деятельности в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

Таким образом, если договора заключены в других субъектах РФ, необходимо приобрести патенты в таких субъектах РФ, либо применять УСН.

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ИП-грузоперевозчик на ПСН, водители на НПД

Вопрос: ИП, грузоперевозки. Хочу нанять водителей. Можно ли им быть самозанятыми?

Ответ: В отношении выплат водителям нельзя применять НПД, так как не допускается заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, а в отношении доходов, полученных по трудовому договору, применение указанного налогового режима не предусмотрено.

Переход с ПСН на УСН

Вопрос: Если выбрать патент, а в следующем году начать деятельность, которая подпадает под УСН, как это можно оформить?

Ответ: На УСН организации или ИП переходят с 1 января в порядке, установленном пунктом 1 статьи 346.13 НК, за исключением вновь созданных. То есть в течение года нельзя перейти на УСН. Таким образом, для того, чтобы в следующем году можно было применять УСН, необходимо подать уведомление о применении УСН до 31.12.2020.

Файл со всеми разъяснениями УФНС можно скачать в приложении к этому материалу.