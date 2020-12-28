Как заполнить и сдать СЗВ-СТАЖ при ликвидации ООО

СЗВ-СТАЖ при ликвидации обязательно сдается всеми компаниями и индивидуальными предпринимателями, принявшими решение о прекращении деятельности, наряду с бухгалтерской и налоговой отчетностью. Разберемся, чем отличается ликвидационная форма СЗВ-СТАЖ от ежегодной, как ее заполнять и когда сдавать.

Как заполнить СЗВ-СТАЖ при ликвидации

Ликвидационная СЗВ-СТАЖ содержит информацию:

обо всех сотрудниках организации, работающих по трудовому договору (в том числе о совместителях);

уволенных с начала года, в котором организация ликвидируется;

физических лицах, с которыми заключены договора ГПХ (договор подряда, авторский заказ);

членах ликвидационной комиссии.

Таким образом, включению в СВЗ-СТАЖ при прекращении деятельности подлежат абсолютно все работники организации вне зависимости от вида заключенного с ними договора.

Форма СЗВ-СТАЖ утверждена постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. Ее заполнение при ликвидации аналогично ежегодному заполнению. Разделы заполняются следующим образом:

1. Сюда вписывается наименование, ИНН, КПП, регистрационный номер в ПФР. В этом же разделе указывается и тип сведений — исходная.

2. Указывается год, в котором компания ликвидируется.

3. В сведения о периодах работы включается следующая информация:

Ф.И.О. в именительном падеже;

СНИЛС;

период работы — указывается с учетом всех деталей (например, работа по договору ГПХ, болезнь) и указанием специального кода в графе 11, при необходимости по каждому сотруднику могут заполняться несколько строк.

4. Сведения о взносах на ОПС отображаются в отношении пенсионеров. Если таковых в компании нет, то и раздел не заполняется.

5. Указывается информация о выплате взносов для пенсионеров.

Когда сдавать СЗВ-СТАЖ при ликвидации

СВЗ-СТАЖ при ликвидации необходимо сдать не позднее одного месяца после утверждения промежуточного ликвидационного баланса (ПЛБ). Для ИП этот срок отсчитывается c момента принятия решения о завершении деятельности предпринимателя, но не позже сдачи документов для фиксации прекращения деятельности.

Нарушение сроков предоставления отчетных сведений карается штрафом — 500 рублей за каждого работника, по которому не сдается форма СЗВ-СТАЖ (абз. 3 ст. 17 федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

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