Кто вправе сдавать 2-НДФЛ на бумажных носителях и как это правильно оформить

Большинство налоговых агентов обязаны сдавать сведения по форме 2-НДФЛ в электронном виде. Бумажный носитель разрешен для организаций и ИП, с малой численностью физических лиц, которым выплачен доход. Причем с 2020 года этот порог существенно снижен. Кто может сдать 2-НДФЛ на бумаге и как это правильно оформить, читайте далее.
Кто может сдать 2-НДФЛ на бумаге в 2021 году
Право подавать 2-НДФЛ (а также 6-НДФЛ) на бумаге закреплено в п. 2 ст. 230 НК РФ и с 2020 года предоставляется налоговым агентам, численность физлиц, получивших доходы у которых — до 10 человек. До 2020 года этот лимит равен 25 получателям.
В кодексе именно так и написано «до 10 человек». И не совсем ясно, как быть, если численность ровно 10. Устранить эту неясность взялась ФНС. В письме от 09.12.2019 № БС-4-11/25215@ ведомство пояснило, что сдать бумажные сведения за 2019 год можно на 10 человек и менее. То есть налоговики истолковали спорную формулировку, как до 10 человек включительно.
С 2020 года изменился не только порог численности для бумажных 2-НДФЛ, но и срок сдачи НДФЛ-отчетности. Времени на подготовку сведений стало на месяц меньше, не опоздайте.
Порядок подачи сведений
При подаче 2-НДФЛ или извещении инспекции о невозможности удержания налога, все налогоплательщики должны использовать форму и руководствоваться Порядком, которые утверждены приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Этот документ устанавливает правила представления сведений по форме 2-НДФЛ на бумажных носителях, а также в электронном виде.
К сведениям, подаваемым в бумажном виде, должен прилагаться Реестр, составляемый по форме из Приложения № 1 к Порядку. Один экземпляр при этом остается в инспекции, другой согласно п. 7 и п. 11 Порядка вернут налогоплательщику.
С отчетности за 2021 год форма 2-НДФЛ отменена. Теперь сведения из справки будут сдаваться в составе расчета 6-НДФЛ.
Способы подачи сведений
Налоговому агенту предоставляется возможность выбрать способ сдачи сведений в инспекцию: лично, через представителя, почтовым отправлением.
У каждого из этих путей есть свои особенности.
- Если документы подаются через законного или уполномоченного представителя, то:
- в статусе законного представителя могут выступать лица, которым такое право предоставлено законом или учредительными документами (ст. 27 НК РФ);
- в статусе уполномоченного представителя могут выступать физические или юридические лица, действующие на основании доверенности, выданной налогоплательщиком (ст. 29 НК РФ).
- Днем представления сведений в этих случаях считается дата подачи формы 2-НДФЛ в налоговый орган.
- Если документы отправляются по почте, то с обязательной описью вложения, при этом почтовое отделение для подтверждения отправки должно выдать вам квитанцию. Нарушения не будет, если сведения отправить до 24 часов последнего дня установленного срока представления (п. 8 ст. 6.1 НК РФ). Днем представления в таких случаях считается дата оправки сведений почтой (абз. 2 п. 8 ст. 6.1 НК РФ, п. 4 Порядка № ММВ-7-11/566@).
Проверка сведений налоговыми органами
При подаче сведений лично или представителем налогового агента инспектор в его присутствии должен проверить, правильно ли заполнены документы и имеются ли в них исправления. В пункте 8 Порядка такая процедура носит название «Контроль заполнения». Те документы, которые его не преодолели, согласно п. 9 Порядка удаляются из реестра и возвращаются подавшему их лицу.
Например, ООО «Сигма» по 9-ти своим работникам подала в ИФНС сведения по форме 2-НДФЛ и приложила соответствующий Реестр. В ходе контроля заполнения инспектор обнаружил ошибки в справке 2-НДФЛ по двум работникам — И.С. Афиногенову и К.С. Бурову.
В результате информация о доходах этих сотрудников инспектором вычеркнута из Реестра, сведения по ним считаются не поданными. По семи остальным работникам подача сведений засчитывается, так как документы заполнены правильно.
N справки
Ф.И.О.
Дата рождения
-1-
-Афиногенов Иван Сергеевич-
-03.03.1984-
-2-
-Буров Константин Станиславович-
-14.11.1988-
3
Бажов Сергей Сергеевич
26.06.1960
4
Дубовикин Андрей Вячеславович
16.02.1984
5
Емелин Виктор Иванович
28.12.1979
6
Емелин Алексей Иванович
11.07.1976
7
Чащин Николай Николаевич
12.10.1986
8
Слюсарев Сергей Игоревич
23.01.1964
9
Агалакова Ирина Геннадьевна
24.09.1980
Итого: 9
После окончания процедуры контроля заполнения сотрудник инспекции составляет два экземпляра Протокола приема сведений о доходах физических лиц организации за прошедший год. Особо указывается, что документы поданы на бумажных носителях.
На каждом экземпляре ставится подпись налогового инспектора и лица, представляющего налогового агента, если это лицо присутствовало при контрольном мероприятии. Один экземпляр остается в налоговом органе, другой отдается налоговому агенту лично или направляется по почте. Налоговому агенту Протокол будет в дальнейшем служить подтверждением факта подачи сведений.
Итоги
Процедура сдачи бумажных 2-НДФЛ в 2021 году по сравнению с прошлыми периодами осталась прежней. Но нужно иметь в виду, что теперь для этого установлен более низкий порог численности. Уменьшилось и количество времени на подготовку сведений.
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