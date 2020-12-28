Кто вправе сдавать 2-НДФЛ на бумажных носителях и как это правильно оформить

Большинство налоговых агентов обязаны сдавать сведения по форме 2-НДФЛ в электронном виде. Бумажный носитель разрешен для организаций и ИП, с малой численностью физических лиц, которым выплачен доход. Причем с 2020 года этот порог существенно снижен. Кто может сдать 2-НДФЛ на бумаге и как это правильно оформить, читайте далее.

Кто может сдать 2-НДФЛ на бумаге в 2021 году

Право подавать 2-НДФЛ (а также 6-НДФЛ) на бумаге закреплено в п. 2 ст. 230 НК РФ и с 2020 года предоставляется налоговым агентам, численность физлиц, получивших доходы у которых — до 10 человек. До 2020 года этот лимит равен 25 получателям.

В кодексе именно так и написано «до 10 человек». И не совсем ясно, как быть, если численность ровно 10. Устранить эту неясность взялась ФНС. В письме от 09.12.2019 № БС-4-11/25215@ ведомство пояснило, что сдать бумажные сведения за 2019 год можно на 10 человек и менее. То есть налоговики истолковали спорную формулировку, как до 10 человек включительно.

С 2020 года изменился не только порог численности для бумажных 2-НДФЛ, но и срок сдачи НДФЛ-отчетности. Времени на подготовку сведений стало на месяц меньше, не опоздайте.

Порядок подачи сведений

При подаче 2-НДФЛ или извещении инспекции о невозможности удержания налога, все налогоплательщики должны использовать форму и руководствоваться Порядком, которые утверждены приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Этот документ устанавливает правила представления сведений по форме 2-НДФЛ на бумажных носителях, а также в электронном виде.

К сведениям, подаваемым в бумажном виде, должен прилагаться Реестр, составляемый по форме из Приложения № 1 к Порядку. Один экземпляр при этом остается в инспекции, другой согласно п. 7 и п. 11 Порядка вернут налогоплательщику.

С отчетности за 2021 год форма 2-НДФЛ отменена. Теперь сведения из справки будут сдаваться в составе расчета 6-НДФЛ.

Способы подачи сведений

Налоговому агенту предоставляется возможность выбрать способ сдачи сведений в инспекцию: лично, через представителя, почтовым отправлением.

У каждого из этих путей есть свои особенности.

Если документы подаются через законного или уполномоченного представителя, то: в статусе законного представителя могут выступать лица, которым такое право предоставлено законом или учредительными документами (ст. 27 НК РФ); в статусе уполномоченного представителя могут выступать физические или юридические лица, действующие на основании доверенности, выданной налогоплательщиком (ст. 29 НК РФ). Днем представления сведений в этих случаях считается дата подачи формы 2-НДФЛ в налоговый орган. Если документы отправляются по почте, то с обязательной описью вложения, при этом почтовое отделение для подтверждения отправки должно выдать вам квитанцию. Нарушения не будет, если сведения отправить до 24 часов последнего дня установленного срока представления (п. 8 ст. 6.1 НК РФ). Днем представления в таких случаях считается дата оправки сведений почтой (абз. 2 п. 8 ст. 6.1 НК РФ, п. 4 Порядка № ММВ-7-11/566@).

Проверка сведений налоговыми органами

При подаче сведений лично или представителем налогового агента инспектор в его присутствии должен проверить, правильно ли заполнены документы и имеются ли в них исправления. В пункте 8 Порядка такая процедура носит название «Контроль заполнения». Те документы, которые его не преодолели, согласно п. 9 Порядка удаляются из реестра и возвращаются подавшему их лицу.

Например, ООО «Сигма» по 9-ти своим работникам подала в ИФНС сведения по форме 2-НДФЛ и приложила соответствующий Реестр. В ходе контроля заполнения инспектор обнаружил ошибки в справке 2-НДФЛ по двум работникам — И.С. Афиногенову и К.С. Бурову.

В результате информация о доходах этих сотрудников инспектором вычеркнута из Реестра, сведения по ним считаются не поданными. По семи остальным работникам подача сведений засчитывается, так как документы заполнены правильно.

N справки Ф.И.О. Дата рождения -1- -Афиногенов Иван Сергеевич- -03.03.1984- -2- -Буров Константин Станиславович- -14.11.1988- 3 Бажов Сергей Сергеевич 26.06.1960 4 Дубовикин Андрей Вячеславович 16.02.1984 5 Емелин Виктор Иванович 28.12.1979 6 Емелин Алексей Иванович 11.07.1976 7 Чащин Николай Николаевич 12.10.1986 8 Слюсарев Сергей Игоревич 23.01.1964 9 Агалакова Ирина Геннадьевна 24.09.1980 Итого: 9

После окончания процедуры контроля заполнения сотрудник инспекции составляет два экземпляра Протокола приема сведений о доходах физических лиц организации за прошедший год. Особо указывается, что документы поданы на бумажных носителях.

На каждом экземпляре ставится подпись налогового инспектора и лица, представляющего налогового агента, если это лицо присутствовало при контрольном мероприятии. Один экземпляр остается в налоговом органе, другой отдается налоговому агенту лично или направляется по почте. Налоговому агенту Протокол будет в дальнейшем служить подтверждением факта подачи сведений.

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Итоги

Процедура сдачи бумажных 2-НДФЛ в 2021 году по сравнению с прошлыми периодами осталась прежней. Но нужно иметь в виду, что теперь для этого установлен более низкий порог численности. Уменьшилось и количество времени на подготовку сведений.