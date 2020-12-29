Как работать 30 декабря, если 31 декабря перенесли на субботу, 26?

Во всех регионах 31 декабря сделали выходным днем. Выход был найден — последний рабочий день года перенесли на последнюю субботу, 26 декабря. Таким образом, среда 30 декабря будет для многих последним рабочим днем. А будет ли этот день сокращенным? И можно ли будет сократить также последнюю рабочую субботу?

Когда рабочий день сокращают на час

В статье 95 ТК РФ указано, что рабочее время в предпраздничный день должно быть сокращено работодателем на 1 час. Это требование должно выполняться всеми без исключения работодателями на всей территории РФ.

Предпраздничный день — это день, который предшествует непосредственно государственному празднику, который является нерабочим. Причем сокращение графика на 1 час не влечет сокращения оплаты за этот день.

Если же организация в связи с непрерывностью производства не может сократить рабочее время, то по ТК РФ этот час работодатель обязан компенсировать как переработку. Это или повышенная оплата, как за сверхурочные, или дополнительное время отдыха (по выбору работника).

З0 декабря, среда

В РФ 31 декабря не является праздничным днем. Поэтому 30 декабря никак не может считаться предпраздничным днем. Поэтому, если последний рабочий день выпадает на 30 декабря, изменять рабочий график работодателю не нужно.

Ведь мы вспомнили, что единственная официальная причина на сокращение рабочего времени — это работа в предпраздничные дни, то есть дни, непосредственно предшествующие праздничным датам.

Таким образом, последнюю среду 2020 года всем придется отрабатывать полностью.

При этом никакого значения не имеет и перенос 31 декабря на субботу, 26 декабря. Ведь и эта суббота, как ни крути, тоже не является предпраздничным днем.

26 декабря, суббота

А что делать с самой субботой 26 декабря? На эту дату перенесли 31 декабря, а это сокращенный день. То есть в этот день, который непосредственно предшествует 1 января, все работали бы на час меньше.

Но сама суббота не предшествует непосредственно праздничному дню.

Чтобы решить вопрос, обратимся к приказу Минздравсоцразвития от 13 августа 2009 г. № 588.

В нем говорится, что если в соответствии с решением Правительства РФ выходной день переносится на рабочий день, то продолжительность работы в этот день должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.

📌 Реклама

Поэтому, если воспользоваться этой витиеватой формулировкой из приказа № 588, день 26 декабря должен быть сокращенным, потому что на него перенесен сокращенный рабочий день 31 декабря.

Кроме того, на декабрь 2020 года правительством установлена норма рабочего времени — 183 часа. Поэтому, какой рабочий день будет сокращен на 1 час — 26 или 31 декабря — значения не имеет. Норма за месяц будет соблюдена в обоих случаях.

Кстати, и оплатить сокращенную рабочую субботу 26 декабря нужно будет полностью.