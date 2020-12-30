Онлайн-кассы-2021: о чем и почему вам точно нужно знать

Онлайн-кассы вошли в жизнь бизнеса в 2016 году, и на протяжении уже нескольких лет порядок их применения постоянно совершенствуется с учетом специфики предприятий, развития электронной коммерции, приема платежей через банки и платежных агентов, автоматических устройств для оказания услуг и т.д. Благодаря этому данные, получаемые с кассовых решений, вышли на новый уровень.

В преддверии нового года Юлия Русинова — директор центра компетенции по цифровой экономике и GR компании АТОЛ — побеседовала с начальником Управления оперативного контроля ФНС России Владимиром Мальцевым и выяснила, что ждет пользователей онлайн-касс в 2021 году, какие изменения планируются и какие новые нормы начнут действовать.

Пользователи онлайн-касс и партнерские организации по всей стране интересуются новыми требованиями, которые вступят в силу в следующем году. В последнее время изменений в сферах государственного регулирования происходит очень много. Какие важные изменения нас ждут в следующем году?

Действительно, изменений происходит много и многое запланировано на следующий год. Давайте по порядку. Есть ряд изменений, которые были уже запланированы и включены в нормативные акты ранее. В связи с чем у бизнеса было время, чтобы с ними ознакомиться и подготовиться.

С 1 февраля 2021 года не продающие подакцизный товар индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, утрачивают право не указывать в кассовых чеках наименование и количество товара. С этого момента все пользователи ККТ обязаны уйти от суммового учета в кассах, как это было принято в большинстве случаев, особенно в малом и микробизнесе, и перейти на новый уровень учета реализуемых товаров или услуг. Данные изменения важны для государства в целом, что в том числе хорошо показал текущий год.

Напомню, одной из целей реформы был контроль за уровнем цен социально значимых товаров. Именно так, через кассовые чеки в этот период государство могло отслеживать и контролировать уровень цен на различные продукты в любом регионе страны и принимать необходимые и, главное, своевременные меры. Данное же изменение позволит еще больше расширить нашу аналитику и, следовательно, повысить эффективность работы в данном направлении.

Контроль цен — это хорошо. Но чтобы контролировать цены, нужно однозначно понимать, что именно было продано. Каким образом, учитывая большое разнообразие в наименовании товаров, вы можете строить такие системы?

Действительно, отсутствие единого принятого правила или, если хотите, каталога товаров и услуг не позволяет со 100% вероятностью определять и соотносить товары между собой. Но мы разработали систему, которая позволяет нам отсортировывать и выявлять необходимые товары, их группы, и строить нужную аналитику. Конечно, у нас в планах, в том числе на следующий год, есть мысли о создании такой системы кодирования наименований в чеках. Но об этом пока рано говорить.

Вопрос, который волнует многих. Будет ли нарушением, если я в чеке буду указывать в качестве наименования Товар 1, Товар 2 или группами «Бакалейная продукция», «Конфеты», «Рыба» и не указывать полное наименование, как оно отражено в первичных документах?

Прямой нормы, как указывать наименование позиции в чеке, в 54-ФЗ не приведено, но при указании номенклатуры стоит руководствоваться первичными документами и отображать так, как указано там. Однозначно, что Товар 1 и Товар 2 не имеют отношения к наименованию товара, название должно показывать, какой товар или услугу приобретает покупатель.

Стоит ли бизнесу ждать проверок? Повлияет ли как-то пандемия на контрольную деятельность ФНС?

В этом году был объявлен мораторий на проверки до 31 декабря 2020 года (в рамках 438 Постановления Правительства от 03.04.2020), в связи с чем контрольные мероприятия не проводились. Но это совсем не означает, что не происходило фиксации нарушений в нашей системе. Есть проверки или нет — не столь принципиально. Важно понимать, что есть срок давности и умные системы, позволяющие данные накапливать и подсвечивать.

В следующем году мы планируем возобновить проведение проверок. При этом мы продолжаем придерживаться и развивать риск-ориентированный подход к организации контрольной работы налоговых органов. Подход основан на комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и, как следствие, на отказе от тотального контроля и переходе к контролю, основанному на критериях риска.

Говоря о неправильном указании обязательных реквизитов в кассовом чеке, могли бы Вы назвать наиболее частые ошибки пользователей касс?

Ошибок пока еще много. Среди наиболее частых — неверные фискальные признаки в документах из-за нарушения процессов регистрации и перерегистрации, некорректное указание в обязательных реквизитах ФИО кассира, места расчета, ставок налога, типов оплат и прочее, вплоть до того, что передаются суммы с тремя знаками в копейках.

Сейчас мы ведем глубокий анализ получаемых данных и в начале года выйдем с вопросами к производителям кассовой техники с уточнением технических возможностей производимых моделей онлайн-касс. Они касаются корректного формирования и передачи данных. После этого начнем взаимодействовать с пользователями касс, подсказывая и подсвечивая ошибки для их устранения. Наша задача не поймать и оштрафовать, а обеспечить правильный поток данных. Конечно, к недобросовестным пользователям придется применять более существенные меры воздействия в виде штрафов.

С 1 января у нас в стране отменяется ЕНВД, в связи с чем налогоплательщики должны перейти на другую систему налогообложения. Давайте напомним, какие действия по онлайн-кассам они обязаны выполнить.

Режим ЕНВД давно изжил себя, мы научились контролировать выручку и с помощью онлайн-касс делаем это легко. Для перехода на новые системы налогообложения пользователи должны изменить настройки в онлайн-кассах, чтобы правильно указывать ставку НДС в чеке. При этом перейти нужно до первого пробитого в новом году чека. Если первый чек будет пробит 10 января, значит настройку кассы можно отложить до этого дня. Важно соблюсти условие — первый чек в новом году с правильными новыми реквизитами.

Для тех, кто будет переходить на основную систему налогообложения, все немного проще — им не нужно подавать заявление о переходе в ФНС. Для тех, кто в своих решениях использует фискальный накопитель на 36 месяцев, мы допустили возможность не менять настройки в кассах, чтобы бизнесу не пришлось проводить техническую замену ФН и нести финансовые затраты. Об этом было выпущено письмо ФНС от 03.12.2020 № АБ-4-20/19907@.

В последний год активно идет развитие системы маркировки, оператором которой является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). И кассы играют в этой системе финальный аккорд — осуществляют выбытие товара при его реализации потребителю в случаях применения кассы. Какие изменения в этой части будут в следующем году?

Все верно. При реализации маркированного товара в кассовом чеке заполняется реквизит «код товара», информация для которого считывается со средства идентификации, нанесенного на упаковку или сам товар. В следующем году есть два важных изменения в этой части:

Все налогоплательщики обязаны указывать в чеке «код товара». С 20 апреля 2021 года при расчетах с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по доставке (курьером или по почте) товаров, подлежащих обязательной маркировке, заканчивается отсрочка по не передаче кода товара в чеке. С этого момента при реализации маркированной продукции указание этого реквизита в чеке становится обязательным для всех. Об этом говорится в 174 Постановлении Правительства.

Использование новых моделей ФН. В соответствии с 54-ФЗ, с 6 августа 2021 года необходимо будет использовать новые модели фискальных накопителей, поддерживающие работу с новыми фискальными документами под маркировку. Данные фискальные накопители могут работать под любой формат фискальных документов. Уже сейчас в реестре есть одна модель такого фискального накопителя. Если в онлайн-кассе к этой дате будет установлен ФН с не истекшим сроком действия ключа, то разрешается продолжить использовать данный ФН до окончания срока действия ключа. Старые модели фискальных накопителей, не установленные и не зарегистрированные в кассах, будут исключены из реестра экземпляров фискальных накопителей и использовать их с 06 августа 2021 года будет невозможно.

Нужно ли в чеке указывать «код товара» для такой маркированной продукции как меховые изделия и алкогольная продукция?

Именно для этих товарных групп указывать код товара в чеке сейчас не требуется, так как в 54-ФЗ и в приказе о форматах фискальных документов говорится об обязательности для товаров, маркированных именно средствами идентификации, к которым эти группы не относятся.

Мы с вами совсем пока не затронули тему четвертой волны перехода на онлайн-кассы, а она ведь она приближается тоже есть и определена 1 июля 2021 года.

Этап перехода на онлайн-кассы действительно был разбит на несколько волн, исходя из размера бизнеса и сферы его деятельности. И в новом году у нас осталась последняя очередь — это налогоплательщики, осуществляющие торговлю собственными товарами или оказывающие услуги/выполняющие работы без наемных сотрудников. Это самый незащищенный сегмент, и здесь налогоплательщики могут выбрать — использовать онлайн-кассу или перейти на специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», конечно, при соблюдении условий для этого: не более 2,4 млн рублей в год выручки — одно из ключевых.

Какие еще изменения стоит ждать в следующем году?

Мы работаем над совершенствованием применения онлайн-касс и уже сейчас есть проекты, которые мы хотим апробировать и, в случае положительных результатов, запустить в следующем году в промышленную эксплуатацию. Среди них: упрощение процедур регистрации и перерегистрации касс, кодификация наименований реализуемой продукции или услуг, проектирование нового налогового режима, позволяющего упростить процесс общения с ФНС, ряд других сервисов, о которых пока говорить еще рано. Во главу угла мы ставим повышение уровня доступности и комфортности исполнения 54-ФЗ, соблюдая требования безопасности и модели угроз.

В преддверии Нового Года хочу пожелать всем самого актуального — здоровья и позитивного настроя.

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В последние годы ФНС отказывается от тотального контроля и делает ставку на аналитику данных и контроль, основанный на критериях риска совершения налогового правонарушения. Эти критерии известны, в интервью мы их привели — учитывайте их при выстраивании отношений с проверяющими органами.