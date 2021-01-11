Как заполнить нулевую отчетность по УСН?

Даже при отсутствии деятельности без сдачи декларации по упрощенке не обойтись. В статье рассмотрим особенности ее составления и определимся, кто и в какие сроки должен подавать нулевую отчетность УСН.

Какой отчетности требует УСН

Упрощенная система налогообложения доступна как юрлицам, так и ИП. Привлекательность ее заключается в довольно простом учете данных, определяющих налоговую базу по УСН-налогу. Базой могут служить либо доходы, либо доходы, уменьшенные на расходы. УСН-налог рассчитывается и уплачивается поквартально 4 раза за год (3 раза вносят авансы и один платеж делают по итогу года), но отчетность по нему подается только 1 раз по завершении года.

Сдача отчетности является обязательной для лиц, применяющих УСН. Причем подать ее нужно даже в том случае, если деятельность в течение года не велась вообще и для заполнения УСН-декларации нет данных.

Что собой представляет нулевая отчетность

Декларация, в которой единственным цифровым показателем является ноль, называется нулевой. То есть в ней и все показатели расчета налоговой базы, и, соответственно, сам налог равны нулю. Ненулевое значение будет присутствовать только у ставки налога и кодов, характеризующих данные справочного характера о налогоплательщике.

Не является исключением для такой ситуации и нулевая отчетность УСН. В частности, для 2020 года при отсутствии показателей для заполнения данных, от которых зависит налоговая база (доходы или доходы и расходы), возникает необходимость в составлении нулевой декларации по УСН за 2020 год.

От подачи нулевой декларации не освободит форма существования налогоплательщика:

нулевую декларацию по УСН-2020 подают юрлица;

с показателем 0 декларацию по УСН-2020 сдают ИП.

Не следует путать нулевую декларацию с той, для заполнения которой данные есть, но налоговая база получается отрицательной или равной нулю. Такое может возникнуть при доходно-расходной упрощенке. Однако эти ситуации подпадают под правило уплаты минимального налога, составляющего 1% от полученного за период дохода. И если при отрицательной или нулевой базе минимальный налог не уплатить, то налогоплательщику будет начислен штраф.

Если вы применяете нулевую ставку по УСН, декларацию сдать также придется и она не будет нулевой. В данном случае сумма налога будет равна нулю, а доходы и расходы все равно следует показать. За несдачу декарации назначат штраф.

Штрафные санкции последуют и за несдачу той отчетности, которая обоснованно может считаться нулевой. Поэтому отнестись к вопросу о необходимости ее представления надо со всей ответственностью.

Штраф за несдачу нулевой декларации, исходя из ст. 119 НК РФ, равен 1 000 руб. ФНС также может заблокировать расчетный счет.

Где скачать бланк нулевой декларации по УСН-2020? Специального бланка для такой отчетности нет. Ее формируют на обычном бланке. Поэтому фраза «скачать нулевую декларацию по УСН-2020» будет равнозначна выражению «скачать УСН-декларацию».

Как заполнить нулевую декларацию

Заполнить нулевую декларацию по УСН 2020 года можно с помощью онлайн-сервисов, специальных программ или вручную. Расчеты в ней осуществляться не будут, поскольку данных для них нет. А вся остальная информация должна присутствовать.

На титульном листе в обычном порядке заполняются:

ИНН и КПП налогоплательщика;

номер корректировки: ставится 0;

отчетный год: отражается год, за который подается декларация;

налоговый период: обычно ставится 34, при реорганизации — 50;

код ФНС: указывается код той ФНС, в которую подается документ;

ОКВЭД: отражается по данным Росстата;

наименование налогоплательщика и номер его телефона;

общее количество страниц в заполненной декларации;

достоверность сведений подтверждает директор фирмы или предприниматель (указывается Ф.И.О. и подпись);

проставляется дата утверждения декларации;

печать (при наличии) ставится на месте «М. П.».

На второй странице (раздел 1.1 либо раздел 1.2), выбранной в зависимости от применяемого объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы), будут показаны итоговые результаты начисления платежей по налогу. В нашем случае они окажутся нулевыми, отражаемыми в декларации прочерками согласно требованию п. 2.4 приказа ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@. Но здесь следует указать значения кодов ОКТМО, соответствующие территориальной принадлежности налогоплательщика.

По такому же принципу следует внести данные и в основной раздел декларации, также выбираемый для заполнения в соответствии с применяемым объектом налогообложения (раздел 2.1.1 либо раздел 2.1.2):

заполняются указанные в разделе коды;

вместо цифровых показателей ставятся прочерки;

цифрами проставляется значение налоговой ставки, действующей в регионе.

Разделы 2.1.2 и 2.2 заполняют только те, у кого объектом налогообложения выбраны доходы минус расходы. Принцип внесения данных в них тот же: заполняются необходимые коды (ИНН, КПП), а вместо цифровых показателей ставятся прочерки.

Раздел 3 в нулевой декларации оформлять не нужно.

Таким образом, нулевая декларация заполняется по общим правилам с единственным исключением: цифры, относящиеся к показателям, формирующим налоговую базу, будут заменены прочерками. Поэтому не требуется наличия особого образца для заполнения декларации по УСН — доходы 2020 нулевка или аналогичной декларации по УСН «доходы минус расходы». Им может служить обычная декларация.

Каковы сроки и способы сдачи нулевой отчетности

Сроки сдачи нулевой декларации по УСН такие же, как и для представления обычной декларации, имеющей данные для заполнения. То есть декларацию за 2020 год должны сдать:

компании — до 31 марта 2021 года;

ИП — до 30 апреля.

Как сдать нулевую декларацию 2020 ИП на УСН или юрлицу, применяющему этот же режим? Обычным путем, выбрав любой из доступных способов:

в электронном виде;

почтовым отправлением;

лично.

При отправке лично делается копия, на которой принимающий отчетность инспектор проставляет штамп, подтверждающий ее своевременную сдачу.

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Итоги

Если упрощенец не вел в 2020 году деятельность, ему необходимо подать в налоговый орган нулевую УСН-декларацию. Подается она в те же сроки и составляется на том же бланке, что и обычная декларация по УСН, только с нулевыми значениями доходов, расходов и суммы налога.