Цифровой рубль. Есть ли будущее?

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, она будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн.

С другой стороны, (как и наличные) цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету. Подобно банкнотам, каждая из которых имеет свой номер, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом.[1]

По мнению центрального Банка России, цифровой рубль сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее, а также повысить конкуренцию среди банков, что, несомненно, приведет к снижению стоимости платежных услуг и денежных переводов.

Иными словами, расчеты и операции будут проводиться без участия банков и платежных систем типа Visa, MasterCard, МИР. Цифровой рубль просто будет перемещаться в виде кода из одного электронного кошелька в другой, что и позволит снизить расходы на проведение платежей.

Впрочем, я думаю, что существенного снижения издержек на проведение платежей для граждан не произойдет, скорее это будет относиться к бизнесу, что тоже неплохо.

Сегодня использование безналичных денег выходит на новый уровень. Цифровой рубль претендует на то, чтобы стать новым дополнительным средством расчета. В отдаленных, малонаселенных и труднодоступных уголках нашей страны это особенно актуально, там доступ к финансовой инфраструктуре ограничен и доступ к интернету не стабилен.

Центральный Банк России не рассматривает вариант замены наличных или безналичных рублей, цифровой рубль должен стать дополнительной формой расчетов, таким же простым, удобным и привычным как обычные деньги.

Цифровой рубль будет выпускать Центральный Банк России так же, как и обычный рубль. И это не будет отдельной криптовалютой [2] типа биткоина[3].

Отличие криптовалюты от цифрового рубля кардинальны. Основное и главное отличие, что у криптовалют отсутствует единый эмитент и гарантии защиты прав обладателей. «Криптовалюты» не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность средств. Устойчивость функционирования «цифрорубля» обеспечивается государством в лице центрального Банка России.

В большинстве стран криптовалюту нельзя использовать для оплаты товаров и услуг. А цифровой рубль можно будет использовать, как наличные и безналичные рубли для оплаты товаров и услуг, проведения платежей третьим лицам, включая государственные структуры, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами и с цифровыми финансовыми активами.

По сути, цифровой рубль вообще не имеет ничего общего с популярными сейчас «криптовалютами». Нет возможности зарабатывать на резком скачке курса, нет возможности получать огромные деньги (как, впрочем, и потерять их) — как в случае с биткоином.

Анонимность исключается. Все операции будет видеть центральный банк, так как цифровые рубли будут храниться в кошельках его платежной системы.

Одним из опасений, связанных с появлением цифровых валют — потенциальные атаки хакеров и кибер-мошенников. В средствах массовой информации все чаще появляются новости о том, как мошенники трансформируются и подстраиваются под реалии жизни. Как же разработчики новой системы планируют защитить цифровой рубль?

По их мнению, организация расчетов в цифровых рублях должна предусматривать многоуровневую систему защиты от несанкционированных (мошеннических) операций. Система должна включать в себя механизмы автоматического выявления таких операций с целью их дополнительного изучения, подтверждения или приостановления. Предполагается, что пользователь сможет самостоятельно устанавливать лимит на операции, проводимые с использованием цифрового рубля.

При использовании цифрового рубля в офлайн-режиме отдельное внимание следует уделять подтверждению платежеспособности цифровых рублей, предъявляемых к оплате. Кроме того, должен быть продуман формат обработки обращений граждан по всем вопросам, связанным с использованием цифрового рубля, в том числе и в случаях проведения операций без согласия клиентов.

Окончательное решение по использованию цифрового рубля в России еще не принято. Но центральный банк России уже выпустил доклад для консультаций[4] и запланировал пилотный проект предварительно на конец 2021 года.

Главный вопрос, который требует решения при внедрении цифровой валюты центрального банка, — это вопрос ее правого статуса.

Напомню, что в соответствии с п.1 ст. 75 Конституции Российской Федерации денежной единицей в Российской Федерации является рубль, а денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

Так как цифровая валюта центрального банка не будет иметь натуральной формы, а будет представлять собой обязательство Банка России, ее правомерно рассматривать в качестве разновидности безналичных денежных средств.

«Цифрорубль» будет являться обязательством Банка России, а следовательно, у обладателя цифровой валюты возникнет право потребовать его обмена как на наличные рубли, так и на безналичные денежные средства путем увеличения остатка на счетах, открытых в кредитных организациях.

Гражданский кодекс Российской Федерации сегодня не содержит необходимых правовых норм в части объектов гражданских прав и потребует включения цифрового рубля в этот перечень. Потребуется пересмотреть нормы закона и установить возможность проведения платежей в цифровой валюте центрального банка и включить цифровой рубль в общие положения о расчетах.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» потребует внесения изменений, чтобы расширить функции Банка России и определить порядок выпуска и обращения цифровой валюты.

До момента создания Банком России технологической и операционной инфраструктуры важно принять правовые решения в отношении кредитных организаций и финансовых структур, включаемых в систему обращения цифровой валюты. На мой взгляд важно разграничить зоны ответственности между этими структурами.

Очевидно, что потребуется внесение изменений и дополнений в Налоговый Кодекс РФ (НК РФ).

1 декабря 2020 года в Госдуму внесён законопроект[5] по контролю цифровых финансовых активов. Изменения вносятся в статью 86 НК РФ. Пока это касается только «криптовалют» и контроля их оборота для ликвидации пробела в законодательстве по легализации доходов, полученных преступных путем, и ухода от налогов.

Сейчас у налоговиков отсутствует информация об открытых «криптовалютных» кошельках и операциях с ними у юридических и физических лиц в Российской Федерации.

Законопроектом предусмотрено, что налоговые органы получат право истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, если будут установлены признаки нарушения налогового законодательства.

Законопроект находится на рассмотрении, в первом чтении. Срок представления отзывов, предложений и замечаний до 12.01.2021 года. Я считаю, что этот законопроект примут.

У меня не вызывает сомнений, что эмитируемая Банком России цифровая валюта, вне зависимости от вопросов технической и правовой реализации такой эмиссии, будет являться в Российской Федерации официальной денежной единицей, обязательной ко всеобщему применению в качестве средства платежа.

Не сомневается в этом и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая в предновогоднем интервью 28 декабря 2020 года[6] сообщила, что россияне смогут выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях при введении этого платежного средства. Раз уж разговор о пенсиях зашел, то точно предложение Банка России ждет «светлое будущее». Вместе с этим глава регулятора отметила, что решение о выпуске цифровой валюты пока не принято.

Деньги играют важную роль в экономике. Вместе с ее развитием и технологий меняются и формы денег. Сейчас наряду с наличными платежами все больше используются безналичные платежи для расчетов за товары и услуги и денежные переводы. Большинство граждан нашей страны уже привыкло применять пластиковые карты и мобильные устройства для расчетов.

Цель Банка России — система денежного обращения должна соответствовать меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовать внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом.

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Думаю, что перспективы внедрения цифровой валюты достаточно реальные. Главными вопросами, как всегда, будут техническое выполнение задания государственного регулятора, защита данных и правовое регулирование. Немаловажно подготовить для наших граждан понятную информацию о возможности использования цифрового рубля. Не до конца понятна реализация идеи разработчиков платить цифровым рублем при отсутствии интернета. Как проверять состояние цифрового кошелька? Какие технологии будут применяться в таких случаях? В целом, пока законопроект не вызывает у меня особого энтузиазма, да и технические детали нового проекта пока не ясны, но посмотрим — как в итоге все будет реализовано.