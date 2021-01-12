Начисление амортизации по новому ФСБУ 6/2020 Основные средства

В предыдущей статье на «Клерке» мы уже разобрали вопросы принятия к учету объектов основных средств и определения срока полезного использования.

Теперь поговорим о начислении амортизации, то есть переносе стоимости объекта на себестоимость производимой продукции, выполняемых работ (оказываемых услуг) в течение установленного срока полезного использования.

Начисление амортизации может производиться:

линейным способом (п. 35 ФСБУ 6/2020);

способом уменьшаемого остатка (там же);

пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении) (п. 36 ФСБУ 6/2020).

В п. 18 ПБУ 6/01 были указаны те же способы, плюс способ по сумме чисел лет срока полезного использования. Однако нам ни разу не приходилось встречать организации, которые его применяли. Может, именно поэтому его из нового ФСБУ и убрали.

Подробно разъяснять тонкости применения линейного способа нет никакого смысла.

Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка производится таким образом, чтобы суммы амортизации объекта основных средств за одинаковые периоды уменьшались по мере истечения срока полезного использования этого объекта.

В п. 19 ПБУ 6/01 приводится формула расчета годовой величины амортизационных отчислений при применении данного способа: исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией.

Нами неоднократно производились попытки рассчитать амортизацию этим способом. Однако полного переноса первоначальной стоимости в течение установленного срока полезного использования добиться не ни разу не удалось.

Видимо, поэтому разработчики нового ФСБУ скромно решили, что организация самостоятельно определяет формулу* расчета суммы амортизации за отчетный период, обеспечивающую систематическое уменьшение этой суммы в следующих периодах. Всё согласно старой доброй традиции: — руководство ставит задачу, а способы ее решения возлагает на подчиненных. *Если кто такую формулу придумает (изобретет, найдет и пр.) — большая просьба поделиться с народом. Его благодарность (в разумных пределах) не будет знать границ.

И теперь о нововведениях, которых еще в ни в советском, ни в российском бухгалтерском учете не было.

Поговорим про период начала и окончания начисления амортизации.

Последние лет восемьдесят-девяносто, а может и больше (нам не удалось найти документов, регламентирующих начисление амортизации до 1935 года) амортизация начислялась только за полные месяцы его эксплуатации: с месяца, следующего за месяцем, в котором объект был принят к учету, как основное средство. То есть независимо от того, в первых или в последних числах месяца была проводка: Дебет счета 01 Кредит счета 08.

То же самое и при его выбытии. Первого числа, или там двадцать восьмого объект списан, продан, похищен и пр., все равно амортизация по нему за этот месяц начисляется в полном размере.

Да, получается некоторое искажение учета (станок проработал почти целый месяц, но амортизация по нему в себестоимость произведённой за этот месяц продукции не включена), но за весь период эксплуатации такое искажение трудно признать существенным.

Да и вообще весь процесс ведения учета в любом случае будет в той или иной степени приблизительным. Достичь абсолютной точности нельзя. Хотя бы потому, что первичные учетные документы как составляются, так и обрабатываются уже позже (а порой и гораздо), чем произошла сама хозяйственная операция.

Но разработчики нового ФСБУ решили сделать учет основных средств более точным.

И теперь по п. 33 ФСБУ 6/2020 начисление амортизация по объекту начинается с даты его признания основным средством (подп. «а» п. 33).

Вроде более точно. Но зачем, непонятно.

И сразу вопрос. А если ОС-1 (или другой аналогичный документ) был подписан в конце рабочего дня, и то и поздно вечером? Этот день считать, или как?

А почему только с даты? А давайте с часа. Или с минуты.

То же самое с прекращением начисления. По подп. «б» того же п. 33 начисление амортизации по объекту прекращается «с момента его списания с бухгалтерского учета» (так в тексте). Вот только определения термина «момент» нам найти не удалось. Это день, час или минута?

Но по тому же пункту по решению организации допускается начинать и прекращать начисление амортизации так же, как и делали до этого не один десяток лет: с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету, или списания с него.

По нашему мнению, оптимально оставить старый метод. Типа, не жили хорошо, нечего и начинать.

Точнее, не было абсолютной точности, да и не надо к ней стремиться.

Тем более, повышение достоверности в размере начисленной амортизации с точностью до одного дня (и даже «момента») нивелируется введением такого понятия, как «ликвидационная стоимость» объекта основных средств (п. 30 ФСБУ 6/2020).

Таковой считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.

Объясняем более простым языком (как нам удалось это понять).

Приобретаем объект основных средств, допустим, станок, требующий монтажа, строк полезного использования которого определен равным пяти годам.

При ликвидации объекта потребуется и его демонтаж.

И при начале его эксплуатации надо будет прикинуть (естественно, не бухгалтерии, а производственникам), во сколько обойдутся затраты на его демонтаж через эти пять лет. Плюс к этому надо будет также дать прогноз (и достаточно точный), в каком состоянии он будет к концу эксплуатации (через эти же пять лет), и какие детали при его демонтаже и по какой стоимости можно будет оприходовать, как запчасти, а какие утилизировать. И сколько можно будет получить за проданный металлолом.

Так вот, эта разница между прогнозируемыми доходом (стоимостью пригодных запчастей и выручкой за проданный металлолом) и расходами на демонтаж и ликвидацию и будет являться той самой ликвидационной стоимостью.

И сумма амортизации за весь срок полезного использования должна быть определена таким образом, чтобы к его концу балансовая стоимость объекта (то есть остаточная) равнялась ликвидационной (п. 32 ФСБУ 6/2020).

Круто, да?

И где же найти таких сотрудников, которые уже сегодня могут определить расценки на работы и цены на запчасти и металлолом через пять (а то и больше) лет?

Может, они и курсы валют заодно подскажут?

Впрочем, разработчики ФСБУ 6/2020 тут же несколько сдали назад и в п. 31 указали, что ликвидационная стоимость признается равной нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Вот, на наш взгляд и следует воспользоваться этим пунктом, и, не мудрствуя лукаво, признавать ликвидационную стоимость равной нулю. То есть начислять амортизацию, как и в прошлом десятилетии, и даже в прошлом тысячелетии: вплоть до полного переноса первоначальной стоимости объекта на себестоимость производимой продукции, выполняемых работ, оказанных услуг.

То есть всех этих сложностей при желании можно избежать.

📌 Реклама

Поэтому, как было сказано у одного неплохого писателя (И. Бабеля*): — пожалуйста, закусывайте и выпивайте, пусть вас не волнует этих глупостей.

* И кстати, только недавно узнал, что И. Э. Бабель выпускник того же ВУЗа, что и аз есмь, грешный. Только он получил диплом об окончании Киевского коммерческого института в 1917 году, а я — об окончании Киевского института народного хозяйства — через 61 год, в 1978 году. Но это так, к слову.