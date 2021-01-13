Понятие банковской тайны установлено ст. 26 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». Там сказано: «Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов». Но далее в той же статье следуют положения, которые позволяют раскрывать банковскую тайну по запросам отдельных государственных органов — в том числе и ФНС.

Сейчас банки на постоянной основе обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения следующую информацию:

об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита);

об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств;

о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств;

о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов таких электронных средств платежа.

Также налоговики могут получать справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.

Но информация относительно физических лиц может быть запрошена у банков налоговиками только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, в случаях проведения налоговых проверок либо истребования документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ. А также относительно юрлиц, ИП и физлиц на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Кажется, что налоговикам уже предоставлен полный доступ к банковской тайне, но оказывается, что для полного контроля за налогоплательщиками этого недостаточно.

Поэтому Минфин России 15.12.2020 г. подготовил проект изменения в ст. 86 и 102 Налогового кодекса, в результате принятия которых может значительно увеличиться объем передаваемой в налоговые органы информации об операциях клиентов банков.

Предлагается установить возможность получения налоговыми органами от Банка России сведений и документов, содержащих банковскую тайну и персональные данные физических лиц, а также предусмотрен режим налоговой тайны в отношении сведений и документов, переданных Банку России налоговыми органами.

Необходимость изменений, по мнению Минфина, обуславливается отсутствием у налоговых органов возможности в установленном законом порядке получать от Банка России документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну и персональные данные, а также отсутствием у Банка России возможности получать документы и сведения, составляющие налоговую тайну.

Конкретный порядок представления налоговым органам указанных документов и сведений, а также их перечень будет определен в соглашении между Банком России и ФНС России. В действительности, такой перечень может оказаться максимально широким, а получение ФНС таких сведений от Банка России будет на регулярной основе в целях повышения эффективности работы налоговых органов по выявлению схем незаконной минимизации налоговых обязательств.

На основании опубликованного законопроекта можно сделать вывод, что новые возможности ФНС России также коснутся сведений и документов в отношении физических лиц.

Так, согласно законопроекту, статью 86 НК хотят дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Центральный банк Российской Федерации представляет налоговым органам документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну, а также содержащие персональные данные физических лиц, полученные в рамках осуществления Центральным банком Российской Федерации своих функций. Перечень документов и сведений, а также порядок представления налоговым органам указанных документов и сведений определяется по соглашению между Центральным банком Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.».

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Вывод

Сомневаться, что данный законопроект будет принят, не приходится.

В результате этого объем информации, передаваемой Банком России налоговикам и затрагивающей все субъекты экономических и финансовых отношений, несомненно возрастет.

Законопроектом предусмотрено вступление в силу закона по истечении 180 дней после его официального опубликования.