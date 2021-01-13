Компания оплатила продавцу за товар для своего сотрудника: кто будет применять ККТ

Должен ли продавец пробивать чек при получении оплаты на расчетный счет от организации за физическое лицо? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Олегом Графкиным.

Исходная ситуация

Организация перечислила за физическое лицо на расчетный счет продавца частичную сумму за товар. Оставшуюся часть физическое лицо внесло самостоятельно наличными денежными средствами в момент получения товара.

Каков порядок оформления кассового чека у организации-продавца (признак расчета, указание предоплаты и т.д.) в данной ситуации?

Решение

Поскольку на первом этапе расчетов за товар денежные средства перечисляются непосредственно на расчетный счет, организация-продавец не обязана применять ККТ при получении денежных средств от организации, на которую физлицо возложило исполнение денежного обязательства по частичной оплате товара.

В кассовом чеке, выдаваемом физлицу на сумму полученных от него денежных средств, с признаком расчета (1054) «приход», следует указать:

признак способа расчета (1214) «Полный расчет» значение «4» (таблица 28);

признак предмета расчета (1212) «Платеж» или «П» значение «10» (Таблица 29).

Организации в данном случае следует прикрепить к кассовому чеку в качестве документа, подтверждающего факт передачи товара покупателю, второй экземпляр товарной накладной, в которой в качестве одного из реквизитов будет указана цена товара (или акт сдачи-приемки товара).

Обоснование решения

В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники...» (Закон о ККТ) контрольно-кассовая техника применяется на территории РФ всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом о ККТ. При этом расчеты для целей Закона о ККТ — это, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов (абзац двадцать шестой ст. 1.1 Закона о ККТ).

Как мы поняли из рассматриваемой ситуации, оплата товара складывается из двух этапов расчетов.

Закон предоставляет должнику право возложить исполнение обязательства на третье лицо. Этому праву соответствует обязанность кредитора принять от третьего лица такое исполнение, кроме случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 313 ГК РФ). Исполнение обязательства третьим лицом за должника представляет собой один из способов надлежащего исполнения, которое прекращает обязательство должника перед кредитором (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Предварительного согласия кредитора на принятие исполнения от третьего лица не требуется.

В данном случае имеет место частичное исполнение обязательства третьим лицом, которое кредитор обязан принять. При этом Закон о ККТ не устанавливает каких-либо исключений из общей обязанности применять ККТ при получении оплаты при реализации товаров (работ, услуг) от третьих лиц.

Из норм законодательства о ККТ следует, что в части применения ККТ при осуществлении расчетов первостепенное внимание уделяется тому лицу, которое непосредственно производит оплату (осуществляет расчет), а не тому, за кого расчет осуществляется. Минфин России в письме от 30.11.2018 N 03-01-15/8686 (правда, в ситуации, когда физическое лицо осуществляло оплату за организацию), указал, что при получении денежных средств в безналичном порядке от физических лиц, в том числе являющихся третьими лицами, на которых возложено исполнение денежного обязательства, за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ, за исключением случаев, установленных Законом о ККТ.

В рассматриваемой ситуации на первом этапе расчетов за товар оплату производит организация в адрес другой организации в безналичном порядке.

Ситуации, в которых ККТ может не применяться, перечислены в ст. 2 Закона о ККТ. Так, согласно п. 9 ст. 2 Закона о ККТ. Так, контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением. Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели должны применять контрольно-кассовую технику только при осуществлении расчетов между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа.

Исходя из логики, представленной Минфином России в письме от 30.11.2018 N 03-01-15/8686, и на том основании, что денежные средства на первом этапе расчетов за товар поступают от организации, а не от физлица, перечисляются непосредственно на расчетный счет организации-продавца, последняя не обязана применять ККТ.

В отношении второго этапа расчетов за товар необходимо отметить следующее.

При осуществлении расчета пользователь в силу п. 2 ст. 1.2 Закона о ККТ обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности. ККТ должна применяться на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое реализует товар (выполняет работу, оказывает услугу) и осуществляет расчеты с покупателем (клиентом) (п. 1 ст. 4.3 Закона о ККТ), за исключением:

расчета, осуществляемого электронными средствами платежа через интернет (письмо Минфина России от 28.06.2019 N 03-01-15/47904, п. 1 письма Минфина России от 06.03.2019 N 03-01-15/14624);

и расчетов с применением автоматических устройств для расчетов банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (письмо Минфина России от 16.05.2019 N 03-01-15/35310).

При этом абзацем двенадцатым ст. 1.1 Закона о ККТ установлено, что кассовый чек — это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением ККТ в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

То есть в части оплаты товара, произведенной со стороны физлица, применение ККТ осуществляется в общем порядке: продавец: обязан выдать кассовый чек физлицу на сумму поступивших от него денежных средств по факту осуществления расчета.

При этом в отношении заполнения реквизитов кассового чека необходимо отметить следующее.

Состав реквизитов кассового чека определен в п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ, а также в приказе ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (далее — Приказ), которым утверждены дополнительные реквизиты фискальных документов (Приложение 1) и форматы фискальных документов (Приложение 2), обязательные к использованию.

Организации следует сформировать кассовый чек с признаком расчета (1054) «приход» (тег 1054 таблицы 4, п. 8 Приказа) на сумму полученных от физического лица — покупателя товара денежных средств, поскольку такое получение денежных средств в счет окончательной оплаты товара подпадает под понятие «расчет» для целей применения ККТ (ст. 4.7 Закона о ККТ, п. 30 Приказа, таблица 25 Приложения 2).

На основании абзацев девятого, десятого п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ кассовый чек и бланк строгой отчетности должны содержать в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, сумму расчета.

Закон о ККТ не содержит положений, конкретизирующих требования к реквизиту «Наименование товара (работ, услуг), платежа» в кассовом чеке. На это указывают также специалисты Минфина России (письмо Минфина России от 21.07.2017 N 03-01-15/46708).

При этом необходимо учитывать следующее. Если продавец осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже товаров, которые покупатель будет использовать для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, то такая продажа товаров будет признаваться розничной торговлей (п. 1 ст. 492 ГК РФ). К розничной торговле не относится реализация в соответствии с договорами поставки.

Розничный договор может быть заключен в устной форме постольку, поскольку он будет исполняться одновременно с его заключением или непосредственно после него, например, при покупке товара в магазине с получением чека об оплате, подтверждающего факт заключения договора (ст. 493 ГК РФ).

Однако поскольку в данном случае имеет место факт возложения исполнения денежного обязательства по частичной оплате товара путем расчетов в безналичном порядке на юридическое лицо, то организация-продавец будет проинформирована об этом (через получение подтверждения от физлица о частичной оплате товара (с указанием данных третьего лица)).

При получении денежных средств от сторонней организации организация-продавец сможет отразить сумму предварительной оплаты, на которую впоследствии будет уменьшена величина дебиторской задолженности покупателя.

Частичная оплата в безналичном порядке и необходимость рассмотрения указанного выше подтверждения со стороны продавца могут свидетельствовать о факте заключения в данном случае письменного договора розничной купли продажи.

При этом частичная оплата, произведенная со стороны должника наличными денежными средствами, будет выступать в качестве окончательной оплаты по указанному договору.

В рассматриваемой ситуации сумма, которую вносит физлицо наличными в кассу организации-продавца, не будет равна цене реализации товара. В этой связи признаком предмета расчета (1212) не будет выступать значение «1» (Таблица 29).

С учетом изложенного в данном случае кассовый чек, на наш взгляд, будет иметь следующие реквизиты:

признак расчета (1054) — приход (смотрите таблицу 25);

признак способа расчета (1214) «Полный расчет» значение «4» (таблица 28);

признак предмета расчета (1212) «Платеж» или «П» значение «10» (Таблица 29).

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