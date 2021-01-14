Новые правила списания основного средства: что говорит ФСБУ 6/2020

Основное средство, которое выбывает или не способно приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию (п. 40 ФСБУ 6/2020).

Причины выбытия, в частности, могут быть следующими:

в связи с физическим или моральным износом дальнейшая эксплуатация объекта признается технически невозможной, либо экономически нецелесообразной (подп. «а» п. 40);

в связи с возмездной (или безвозмездной) передачей его другому лицу (продажи, передачи в виде вклада в капитал другой организации, передачи в некоммерческую организацию и т. д.) (подп «б» п. 40);

в связи с физическим выбытием этого объекта при его утрате, стихийным бедствии, пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях (подп. «в» п. 40);

в связи с истечением нормативно допустимых сроков (других предельных параметров эксплуатации), в результате чего его дальнейшее использование становится невозможным (подп. «г» п. 40);

в связи с прекращением организацией деятельности, в которой использовался этот объект, и при отсутствии возможности его использования в продолжающейся деятельности (подп. «д» п. 40).

в связи с другими аналогичными причинами.

Списание (исключение объекта из состава основных средств) производится в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем (п. 41 ФСБУ 6/2020).

Подробно рассмотреть порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета (и для целей налогообложения) все варианты в рамках одной публикации, естественно, весьма сложно, поэтому остановимся только на одном случае. На ликвидации объекта в связи с его физическим и моральным износом, когда его дальнейшая эксплуатация технически невозможно, либо экономически нецелесообразна.

Допустим, организация приобретает оборудование, которому устанавливает срок полезного использования (как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли) равным пяти или там, шести годам.

И первое время его использование при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не приносит никаких хлопот, а только прямую выгоду.

Но через года два-три это оборудование все чаще начинает ломаться, а затраты на его ремонт при каждой последующей поломке только возрастают. И, в конце концов, поддержание его в мало-мальски рабочем состоянии становится дороже, чем получаемая (или планируемая к получению) выгода от его использования.

Продать его именно как оборудование, даже и с убытком, не получается, так как найти покупателя на этот убитый, да к тому же и морально устаревший агрегат (к которому и запчастей уже не найти), не получается. И руководство принимает решение (предварительно его технически и экономически обосновав), ликвидировать это оборудование.

Обоснование на ликвидацию, естественно, должна готовить не бухгалтерия, а соответствующие технические службы.

И еще раз напомним, что по п. 41 ФСБУ 6/2020 объект подлежит списанию (исключению из состава основных средств) в том периоде, в котором он признан неспособным приносить выгоду. А это как раз то самое решение о его ликвидации.

Данное решение можно признать первичным учетным документом согласно ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, так как в нем будет отражен факт хозяйственной деятельности — подтверждение непригодности данного объекта к дальнейшему использованию в качестве объекта основных средств.

Следовательно, на эту дату, то есть на дату утверждения технически и экономически обоснованного и документально оформленного решения о ликвидации объекта, организация имеет право списать его балансовую (по ПБУ 6/01 — остаточную) стоимость.

Записи будут:

Дебет счета 01 (субсчет «Выбытие основных средств») Кредит счета 01 — списана первоначальная стоимость объекта;

Дебет счета 02 Кредит счета 01 (субсчет «Выбытие основных средств») — списана амортизация, начисленная по ликвидированному объекту.

У организации выбыл один актив — объект основных средств соответствующей балансовой стоимости, но появился другой — еще не ликвидированное имущество (и, возможно, в какой-то своей части пригодное к дальнейшему использованию) пока ещё той же стоимости.

Для его учета оптимально, на наш взгляд, использовать самый любимый счёт советского российского бухгалтера — 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

И проводка должна быть:

Дебет счета 76 Кредит счета 01 (субсчет «Выбытие основных средств») — списана балансовая стоимость подлежащего ликвидации объекта.

После завершения процесса ликвидации соответствующие службы должны оформить первичный документ, подтверждающий этот факт хозяйственной деятельности, а также перечень оставшихся материальных ценностей, пригодных для дальнейшего использования.

За образец такого первичного документа рекомендуем взять Акт о списании объекта основных средств, форма которого, № ОС-4, была утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.

Еще раз хотим обратить внимание, что составляет его не бухгалтерия, а назначенная приказом руководства комиссия. Дело бухгалтерии — расценить, где надо, указанные в Акте сведения, и проставить, так же, где это нужно, корреспонденцию счетов.

Списание уже ликвидированного актива и других затрат на ликвидацию будет оформлено записями:

Дебет счета 91 (субсчет «Прочие расходы») Кредит счета 76 — списана балансовая стоимость ликвидированного объекта;

Дебет счета 91 (субсчет «Прочие расходы») Кредит счетов 23 (10, 70, 69, 60 и пр.) — списаны прочие расходы, связанные с ликвидацией объекта;

Дебет счета 10 Кредит счета 91 (субсчет «Прочие доходы») — оприходованы по цене возможного использования (по ФСБУ 6/2020 — справедливой стоимости) материальные ценности.

Для целей налогообложения проблем тоже возникнуть не должно. Затраты на ликвидацию основных средств, равно как и их балансовая стоимость признаются внереализационными расходами (п. 8 ст. 265 НК РФ). Оприходованные материальные ценности (п. 13 ст. 250 НК РФ), внереализационными доходами.

Если организация не будет заморачиваться с обесценением и переоценкой основных средств после перехода на ФСБУ 6/2020, то всё будет, как в настоящее время. Главное — своевременно и грамотно оформить надлежащие первичные документы.

Процесс ликвидации недвижимого основного средства будет оформляться теми же самыми записями на основании аналогичного пакета документов.

Хотя, во-первых, хотелось бы отметить, что снос (ликвидация) недвижимого объекта основных средств однозначно признается прочими расходами, даже он производится для высвобождения места для возведения нового объекта (подп. «к» п. 16 ФСБУ 26/2020).

НК РФ такую ситуацию не регулирует, следовательно, согласно п. 1 ст. 11 НК РФ, следует отражать эту операцию точно так же, как и в регистрах бухгалтерского учета, и не изобретать какую-либо схему, исходя только из своего художественного видения этой ситуации.

Во-вторых, следует обратить внимание на порядок исчисления налога на имущество по сносимому объекту.

Напомним, что в облагаемую базу по налогу на имущество недвижимые объекты основных средств включаются (ст. 374 НК РФ): по кадастровой стоимости;

по среднегодовой стоимости по данным бухгалтерского учета.

По кадастровой стоимости налогом облагаются объекты недвижимости при одновременном выполнении следующих условий (ст. 378.2 НК РФ):

в регионе принят законодательный акт, предусматривающий порядок налогообложения недвижимых объектов основных средств, исходя из кадастровой стоимости;

данный объект поставлен на кадастровый учет (включен в ЕГРН);

данный конкретный объект включен на начало текущего года в региональный перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то данный объект облагается налогом, исходя из его среднегодовой стоимости по данным бухгалтерского учета.

На дату признания объекта непригодным к эксплуатации, то есть когда он переводится со счета 01 на счет 76 по балансовой стоимости, он продолжает числиться в ЕГРН. Следовательно, несмотря на то, что эта недвижимость перестала быть основным средством, и стала просто имуществом, подлежащим ликвидации, исключать его из базы по налогу на имущество еще рано. Права такого у организации еще не возникло.

Возникнет оно на дату документально подтвержденного факта его ликвидации. Таковым будет служить акт, составленный кадастровым инженером и вошедший в пакет документов, на основании которых впоследствии сведения о здании будут исключены из ЕГРН.

К такому выводу пришел ВС РФ в своём определении от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 по делу № А40-154449/2017, доведенном до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 24.09.2018 № БС-4-21/18577@.

Таким образом, из налогооблагаемой базы ликвидированный объект недвижимости может быть исключен еще до того, как он будет списан на расходы в регистрах бухгалтерского учета. Ведь составленный кадастровым инженером акт может быть датирован раньше, чем будут полностью завершены и документально оформлены все работы, связанные с ликвидацией объекта.

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