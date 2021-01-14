Какие налоги теперь нужно заплатить за подаренную квартиру или дом, а также за продажу такого жилья

Получать подарки всегда приятно, особенно если это квартира или дом. Проблема лишь в том, что такие подарки вызывают большой интерес у налоговой службы — ведь доход, полученный в виде подаренной недвижимости, облагается НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).

Правила начисления налога с подаренной недвижимости нельзя назвать простыми: за последнее время они претерпели ряд изменений, поэтому теперь нюансов стало больше. Разберем основные из них, учитывая свежие разъяснения от ФНС.

Кто должен платить налог при дарении недвижимости и сколько?

При дарении недвижимости доход образуется у одаряемого — соответственно, налоговая обязанность возникает именно у него (даритель не должен платить налог, т. к. передает недвижимость безвозмездно, не получая ничего взамен).

Но закон освобождает от уплаты НДФЛ тех, кто приходится дарителю членом семьи или близким родственником (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Таковыми признаются:

дети и родители;

официальные супруги;

внуки и дедушки (или бабушки);

братья и сестры (полностью родные или имеющие одного общего родителя).

Если даритель и одаряемый не относятся ни к одной из перечисленных категорий (например, тетя и племянник, зять и теща и т.д.), одаряемому придется уплатить НДФЛ.

Сумма налога определяется сейчас как 13% от кадастровой стоимости подаренной квартиры или дома по состоянию на 1 января года, в котором был зарегистрирован переход собственности к одаряемому. Для налоговых нерезидентов ставка налога повышается до 30% (ст. 214.10 НК РФ, Письмо Минфина от 28.04.2020 № 03-04-05/34402).

Можно ли освободиться от налога, если дарение происходит между сожителями?

Налоговая служба допускает освобождение от уплаты НДФЛ, даже если даритель и одаряемый не приходятся друг другу родственниками из указанного перечня, но есть решение суда, которым они признаны членами одной семьи (Письмо Минфина от 29.01.2018 № 03-04-05/4896).

Семейное законодательство относит к членам семьи лиц, которые живут вместе, ведут совместное хозяйство и связаны между собой кровным родством или свойством (в силу брачного союза).

Поэтому, если суд признает, условно, тещу и зятя членами одной семьи, то ФНС не вправе взыскивать с них НДФЛ при дарении недвижимости.

Однако к сожителям это, увы, не относится — поскольку в отсутствие официальной регистрации брака они не являются родственниками с точки зрения закона. Значит, налог с дарения им платить придется.

Договор дарения расторгнут — что с налогом?

Наконец, этот спорный вопрос получил официальное разъяснение со стороны налоговой службы. Она признала, что в случае расторжения договора дарения одаряемый не получает дохода — а значит, он не должен платить НДФЛ (Письмо ФНС от 08.12.2020 № БС-4-11/20190@).

Освобождение применяется со дня, когда в ЕГРН была внесена запись о переходе собственности на недвижимость обратно к дарителю.

Нужно ли платить налог, если продать подаренную недвижимость?

В случае продажи подаренной квартиры или дома одаряемому придется уплатить НДФЛ, если со дня регистрации его собственности на недвижимость и до дня продажи прошло менее:

трех лет (если недвижимость была подарена близким родственником или членом семьи, либо жилье является для одаряемого единственным),

или пяти лет (во всех остальных случаях — п.3 ст. 217.1 НК РФ).

Если этот срок прошел, подаренную недвижимость можно продавать без уплаты НДФЛ.

Но теперь есть возможность освободиться от налога, даже если продать подаренное жилье до истечения предельного срока владения. При начислении НДФЛ с продажи одаряемому должны сделать налоговый вычет в размере суммы расходов, которые понес в свое время даритель для приобретения этой недвижимости (например, квартира была куплена за 3,5 млн рублей и подарена дочери — та может продать эту квартиру и не платить НДФЛ с тех самых 3,5 млн рублей).

Как разъяснила ФНС, это правило действует для недвижимости, которая была подарена в 2019 году и далее (письмо ФНС от 10.04.2020 № БС-4-11/6106@).

📌 Реклама

Если при получении в дар недвижимости одаряемый уплатил НДФЛ, то при дальнейшей ее продаже он может зачесть эту сумму налога. Тогда платить придется лишь в том случае, если налог с продажи превысит сумму ранее уплаченного налога (т. е. нужно будет доплатить разницу — пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).