Как налоговики проверяют расчеты по новым правилам?

Новые требования к проверке расчетов приобрели законную силу с весны 2020 г. Именно тогда Центробанк принял Указание от 09.12.2019 г. № 5348-У на замену старому. Однако с весны 2020 г. данный НПА не действовал, так как был введен мораторий на проверки компаний, организованный на время карантина. Проверки начали осуществляться только сейчас. Кроме того, разработан ФЗ от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ, который пока не вступил в законную силу, но также содержит информацию о новых правилах проверок.

Например, любые действия, предпринимаемые контролирующими органами, будут занесены в специальную информационную систему. Для этих целей будет создан отдельный Единый реестр видов государственного и муниципального контроля и другие системы.

Новые правила проверки расчетов

Согласно недавно принятым правилам, налоговая проводит сверку расчетов:

каждый квартал с самыми крупными налогоплательщиками;

по инициативе самой компании после подачи соответствующего заявления;

в иных случаях, предусмотренных актуальным законодательством.

Заявление на сверку может быть подано собственноручно в ИФНС, отправкой по почте или иным каналам связи.

Срок проверок сократится и не будет превышать 10 рабочих дней. Сейчас он может доходить до 20-дневного срока.

Добавлены новые формы контроля и надзора

Мероприятия по надзору, предпринимаемые налоговой, останутся в силе, однако закон оговаривает и несколько новых способов контроля:

выездное обследование;

мониторинговая закупка;

выборочный контроль;

инспекционный визит.

Расчет идет на то, что нововведения позволят значительно уменьшить число издержек со стороны контролируемых лиц.

Возможности сокращать проверки

Новый ФЗ предусматривает возможность внедрения механизмов, которые в несколько раз позволят сократить количество проверок собственников бизнеса со стороны налоговой.

Например, фирма освобождается от проведения плановых проверок, если она заключит договор страхования рисков ответственности за причинение вреда.

Предусмотрены и некоторые иные возможности сокращения количества проверок.

Проверка расчетов наличными

Кто избежит наказания за нарушения при расчете наличными?

Если фирма не соблюдает правила расчетов наличными и данные факты будут зафиксированы инспекторами, последние имеют право наложить штраф на саму компанию, а также на ее директора. Согласно КоАП РФ, сумма штрафа для юридического лица варьируется от 40 до 50 тыс. руб., а для руководителя организации — от 4 до 5 тыс. руб.

Однако в данном случае есть один нюанс, который подразумевает наложение штрафа, только если сотрудники налоговой нашли нарушение в течение 2 месяцев с момента проведения расчета. Если данный временной лимит был превышен, то наложение штрафа будет незаконным (по КоАП РФ). Налоговый кодекс и вовсе не предусматривает санкций за подобные действия.

Нововведения в правилах

Фирмам не вменяется обязанность проводить через расчетный счет всю сумму выручки или иные поступления наличных средств. Как и было раньше, некоторую часть средств можно тратить сразу.

Поддались корректировке правила о видах и суммах трат.

Все еще отсутствует возможность тратить наличную выручку на займы. Новые правила предусматривают следующий целевой расход подобных средств:

плата за работу и материальная помощь;

уплата страховых возмещений некоторым лицам;

средства, выделенные на личные потребности организации;

средства, из которых оплачиваются определенные товары, услуги;

выделение средств сотрудникам под отчет на целевые расходы;

возврат на оплаченные ранее в наличном эквиваленте невыполненные услуги, работы и т. д.

Установленные лимиты расчетов

Между организациями и индивидуальными предпринимателями можно платить наличными средствами в пределах 100 тыс. руб. по одному договору. Эти требования действуют еще со старого НПА, а за все это время данные положения претерпели определенные изменения.

Средства предоставляются физическим лицам без лимита. Прежде при наличных расчетах между компанией и физлицом не устанавливалось каких-либо ограничений по сумме. Несмотря на то что прошлые указания утратили силу, лимит все еще не появился. Он существует исключительно для участников наличных расчетов, в число которых входят только компании и ИП. Исходя из этого необходимые выплаты заработной платы, подотчетных, производимые в наличных расчетах, могут быть не ограничены по сумме. Центробанк самолично подтвердил данный тезис в своих письмах.

Какую сумму можно выдавать под отчет?

Если сумма выдается под отчет, то она не может быть ограничена в размере. Однако сам подотчетный обязан соблюдать лимит в 100 тыс. руб. во время оплаты наличными товаров, услуг и работ иных организаций.

Лишнюю подотчетную сумму нужно сдавать в банк. У некоторых собственников бизнеса может возникнуть вопрос: что делать, если подотчетник уже сдал неизрасходованный остаток, а вместе с тем другому работнику нужно выдать новую сумму под отчет? Возможно ли в данном случае избежать участия банка? Ответ — нет. ЦБ РФ регламентирует, что возвращенные от подотчетника неизрасходованные средства следует для начала внести на расчетный счет, а только потом их можно снимать, оприходовать в кассу и выдавать второму сотруднику

Также старые правила регламентировали обязанности рассчитываться по аренде недвижимости исключительно теми средствами, которые были получены со счета. Обновленное законодательство ничего не предписывает по данному поводу, но правила дают возможность тратить наличную выручку на оплату подобных услуг. ЦБ РФ не спешит разъяснить этот вопрос.

Существующие мошеннические схемы с наличным расчетом

Налоговые органы с подозрением и скепсисом относятся к операциям, в которых юридическое лицо расплачивается с контрагентом наличными средствами. Обосновывается это тем, что сделка, совершенная без участия банка, может оказаться фиктивной, притворной или вовсе противоправной.

Некоторые фирмы используют пару схем систематического ухода от налогов при помощи системы наличных расчетов. Любая из подобных махинаций незаконна и может повлечь за собой доначисления и другие санкции.

Признание фиктивной дебиторки в расходах

Суть нечестного метода состоит в том, что фирма наличными средствами оплачивает товары и услуги, получая от поставщика услуг чеки. На самом деле деньги не получают движения. Соответственно, однодневная фирма не исполняет обязанности по поставке товаров или оказанию услуг.

Мнимое прикрытие безвозмездной передачи

Такая передача товаров, работ или услуг крайне невыгодна участвующим сторонам с налоговой точки зрения. Однако продажа за наличный расчет позволяет нивелировать данный недостаток. Даритель избегает обязанности уплаты налога на прибыль с товара, зато может заявлять вычет НДС по ним.

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Завышение расходов при кассовом методе

В данном случае фирма или ИП могут признать свои расходы исключительно после их оплаты. В ситуациях, когда для экономии налога необходимо фиктивно завысить статьи расходов, используется фиктивная оплата. В данных целях некоторые используют наличные средства в качестве имитации факта оплаты.