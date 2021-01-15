Какие изменения могут затронуть ваши финансы в 2021 году

Трудно предсказать, каким будет 2021 год. Но некоторые нововведения надо принять к сведению уже сейчас — из уже принятых законов. Рассказываем о главных новшествах года, которые, вероятно, касаются и вашего кошелька.

Улаживать споры с банками теперь можно будет через омбудсмена

С 1 января 2021 года клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ломбардов и кредитных потребительских кооперативов (КПК) смогут решать денежные споры через финансового омбудсмена.

Обычно он рассматривает обращения не дольше 15 дней. Это бесплатно. Решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как и постановление суда. Узнать порядок обращения и подать заявление можно на сайте финомбудсмена.

Финансовый уполномоченный уже помогает людям улаживать денежные разногласия со страховщиками и микрофинансовыми организациями (МФО).

НДФЛ начал зависеть от размера дохода

Для россиян с высоким заработком ставка подоходного налога повысилась с 13 до 15%. Изменение коснется россиян, которые получают больше 5 млн рублей в год.

Уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита. К доходам до 5 млн рублей включительно по-прежнему применяется основная ставка — 13%.

Так, если за 2021 год вы получите 6 млн рублей дохода, налоговой придется отчислить 800 000 рублей = (5 млн рублей х 13%) ((6 млн — 5 млн) х 15%).

При расчете дохода просуммируют не только зарплату, но и проценты по банковским вкладам, прибыль от инвестиций, выигрыши в азартных играх и лотереях.

Страховые выплаты, начисления по пенсионному обеспечению, а также выручка от продажи имущества (кроме ценных бумаг) не будут учитываться при определении суммарного дохода и по-прежнему будут облагаться подоходным налогом в 13%.

Например, если за счет продажи машины и дачи ваш годовой доход превысит 5 млн рублей, оплачивать налог надо будет по обычной ставке 13%.

Изменились правила расчета налога на доход по вкладам

С 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог.

Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек получил доход. Раз в год лимит будет обновляться.

Например, на начало 2021 года ключевая ставка составляет 4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год — 42 500 рублей (1 млн х 4,25%). Если сумма процентов по всем вашим депозитам уложится в этот лимит, то вам не придется платить подоходный налог.

Вкладчики, которые заработают на депозитах больше, должны будут заплатить НДФЛ, но только с той суммы, которая превысит установленный лимит.

Впервые налог по новым правилам надо будет заплатить в 2022 году — с дохода по депозитам за 2021 год. Ожидается, что с ним столкнется только 1% вкладчиков.

Брокеры будут предупреждать инвесторов о расходах на сделки

С 1 января начинающие инвесторы смогут точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты (ПФИ).

Сейчас брокеры раскрывают свои тарифы перед заключением договора о брокерском обслуживании, но обычно не предупреждают о других возможных расходах перед каждой операцией.

С 2021 года, перед тем как принять поручение клиента, у которого нет статуса квалифицированного инвестора, брокер будет обязан предоставить детальную информацию об условиях сделки. В частности, сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, дополнительных расходах—например, налогах при вложении в иностранные ценные бумаги, вознаграждении брокера.

Брокер может сам выбрать способ, как предоставить данные, скажем, дать ссылку на страницу своего сайта. Но в любом случае информация должна быть изложена понятно и доступно, чтобы даже неопытный инвестор смог в ней быстро разобраться.

Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

Уход вмененки

С 1 января по всей России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

ЕНВД (его еще называют «вмененкой») надо было платить не с реального дохода, а с вмененного — потенциально возможного. Ставка зависела от региона, где зарегистрирован бизнес. Она варьировалась от 7 до 15%.

«Вмененка» должна была исчезнуть еще в 2014 году, но отмену несколько раз переносили.

Расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших магазинах

В новом году даже маленькие магазины обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Но большинство продавцов сразу налаживают прием карт и других популярных платежных систем. А некоторые также организуют безналичную оплату по QR-коду.

Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля — до 20 млн.

Помимо этого, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы — магазины, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.

Все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Эти данные будут публиковаться на официальных сайтах НПФ. Раньше фонды сами решали, раскрывать эту информацию или нет.

Курс на открытость НПФ взяли еще в 2020 году. Сначала их обязали показывать на своих сайтах структуру инвестиционного портфеля: какую долю в нем составляют акции, облигации и другие инвестиционные инструменты. А также рассказывать, сколько процентов они начислили своим клиентам по итогам года и насколько в среднем проиндексировали выплаты тем, кто уже получает пенсии.

Информацию о доходности фонды публикуют раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 августа.

Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отчеты должны быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

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Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах

С 1 октября 2021 года МФО будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход.

Раньше это не касалось займов меньше 50 000 рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

МФО выясняют доход заемщика для расчета его показателя долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он обратился) и его ежемесячных доходов. ПДН больше 50% считается высоким, и кредиторы нередко отказывают людям с таким коэффициентом.