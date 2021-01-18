Контроль наличности: как ужесточения для обнальщиков отразятся на честных гражданах?

10 января вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они вносят изменения в перечень операций, информацию о которых банки и другие финансовые организации обязаны передавать в Росфинмониторинг. Некоторые операции исключаются из этого списка, но появляются и новые. В целом, отмечают эксперты, закон лишь ужесточает контроль за оборотом наличных и делает невозможными некоторые схемы «обнала».

Какие операции попали под обязательный контроль?

Обязательному контролю теперь подлежат любые операции по снятию со счета компаний и зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. рублей (или эквивалента в иностранной валюте).

Раньше такие операции подлежали контролю, только если они не были обусловлены характером деятельности компании, поясняет менеджер проектов юридической фирмы Vegas Lex Илья Шенгелия.

Контролироваться будут также операции по договорам лизинга, букмекерские ставки и призовые в лотереях и азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей. Кроме того, Росфинмониторинг станет получать информацию о почтовых переводах и снятии денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Кому поправки облегчат жизнь?

Поправки в 115-ФЗ в каком-то смысле облегчат жизнь добросовестным компаниям.

Например, из перечня для контроля были исключены платежи через небанковские организации, обмен денежных знаков разного достоинства, а также операции по анонимным счетам, говорит сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Послабления касаются в основном технической стороны вопроса, добавляет председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. «Банкам станет проще фильтровать сделки, которые подпадают под наблюдение. Процесс отправки данных в Росфинмониторинг станет более рутинным и автоматизированным и будет требовать меньше ручной работы», — считает он.

Как контролируются сделки с недвижимостью?

Одна из поправок вызывает множество вопросов и касается контроля за операциями с недвижимостью.

На самом деле кардинальных изменений для покупателей или продавцов жилья не произошло. Сделки на сумму от 3 млн рублей, в результате которых менялся собственник недвижимости, и раньше подлежали контролю. Теперь же контролируются все операции с недвижимым имуществом.

Это могут быть операции, связанные с арендой, доверительным управлением, заключением договора залога (то есть в том числе с ипотекой), поясняет адвокат Владимир Постанюк.

Обычных рыночных сделок по продаже недвижимости изменения не коснутся, уверен партнер по налоговому консультированию «КСК Групп» Станислав Ляпцев.

«Но если мы говорим о злоупотреблениях — когда, например, стороны не передают денежные средства, но подписывают акт приема-передачи денежных средств, или многократно завышают стоимость, — то их такой контроль может коснуться», — отмечает он.

Что изменится для простых граждан?

Большинство опрошенных экспертов допускают, что в первое время из-за усиления контроля количество блокировок по 115-ФЗ возрастет. Однако для законопослушных граждан, имеющих официальный̆ доход, эти изменения не будут заметны, считает президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

Если операция подлежит обязательному контролю, это еще не означает, что она подозрительная. «Операции, подлежащие обязательному контролю, не влекут блокировок со стороны банка. Если операция не является противоправной, банк проводит операцию в обычном порядке», — объясняет директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Финансовые организации, если у них возникали подозрения, и до этого могли запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных операциях. После внесения изменений банки просто усилят такой контроль, считает Ляпцев.

«При этом требование кредитной организации о раскрытии источников происхождения денежных средств клиента является правом, а не обязанностью, соответственно, с высокой долей вероятности подобные требования будут носить более локальный характер», — добавляет младший юрист BGP Litigation Иван Цветков.

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«Чтобы не было проблем с контролирующими органами, нужно проводить сделки по недвижимости с указанием реально полученных сумм, не пытаться получить дополнительный доход, не имея трудового договора на руках, а в случае продажи автомобиля или других дорогих объектов всегда иметь договоры продажи с покупателем», — заключает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.