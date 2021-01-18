Что такое умные счетчики и где они появятся

Разбираемся, что меняется в законе и как это отразится на каждом из нас.

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января 2021 года в обязательном порядке оснащены «умными» приборами учета электрической энергии. Это одно из положений комплексного закона о массовом переходе на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах, который был принят в 2018 году и начал поэтапно вступать в силу.

Переход на новые счетчики начался с 1 июля 2020 года и должен завершиться к 2023 году.

Что такое «умный» счетчик

Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет передавать данные о потреблении электроэнергии вручную. «Умный» счетчик будет сам передавать данные в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

«Умные» счетчики — это удобно?

Давайте посмотрим на новые возможности. Они такие:

потребители сэкономят на покупке и установке счетчиков;

с новыми приборами невозможно забыть передать показания, а раньше из‑за этого возникали путаница и переплата;

счетчики смогут передавать сигнал об авариях и сбоях в работе сети;

можно будет следить за показателями онлайн.

Как это работает

«Умный» счетчик будет сам следить за тем, сколько электроэнергии расходуют граждане, и передавать данные в компанию.

Канал передачи информации определяется поставщиком услуги. Это может быть передача данных через домашнюю сеть WI-FI, мобильный телефон или сим-карту, установленную в приборе.

Есть ли ответственность за отсутствие такого прибора

Штрафов не предусмотрено, но в соответствии с Градостроительным кодексом существует обязательный набор документов, необходимых для ввода жилого дома в эксплуатацию. Среди них — документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии. Без этих документов во вводе дома в эксплуатацию может быть отказано.

Однако запланированы и другие изменения. Так, с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию приборы учета должны быть интеллектуальными.

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А с 1 января 2023 года в случае непредоставления потребителю доступа к минимальному набору функций интеллектуального учета (который будет определен отдельно) потребитель вправе потребовать штраф (фиксированную сумму).