Как изменилось налогообложение передачи имущественных прав между родственными организациями

С 1 января 2021 года в налоговом законодательстве многое поменялось. В частности, вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ. Например, в нем содержится норма, которая касается порядка налогообложения сделок по передаче и приобретению имущественных прав. Теперь имущественные права прямо указаны наряду с иным имуществом в составе освобождаемых от налогообложения объектов.

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, теперь при передаче также и имущественных прав между организациями, одна из которых прямо или косвенно участвует в другой и доля такого участия составляет не менее 50 %, сделка по такой передаче освобождается от обложения налогом на прибыль организаций.

Внесение данной нормы в текст НК РФ положит конец многочисленным спорам налоговых органов с налогоплательщиками, передающими имущественные права (чаще всего это права на результаты интеллектуальной деятельности) между материнскими и дочерними организациями.

Прежде налоговики, обнаружив такую безвозмездную передачу, отказывали в праве на применение освобождения, предусмотренного пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, на том основании, что имущественные права прямо не поименованы в НК РФ, а согласно положениям гражданского законодательства, имущественные права — самостоятельный объект гражданских прав, отличный от имущества, поэтому распространять на них льготу, установленную в отношении передачи имущества — неправомерно.

Такой подход, в целом, поддерживался судебной практикой (например, Постановление ФАС Центрального округа от 02.08.2007 по делу № А08-4907/06-25, Решение Арбитражного суда Ростовской области и Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-25/2020).

Проблема подпадания подобной безвозмездной передачи под налогообложение была особенно актуальна для групп компаний, в которых в отдельное юридическое лицо выделено подразделение, ведущее научные разработки, итогом которых становятся охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие передаче для последующего внедрения и применения в головную компанию.

Ранее подобную передачу приходилось либо осуществлять на возмездной основе по рыночным ценам, либо рисковать под угрозой получения претензий от налоговиков о необходимости уплаты налога на прибыль организаций со стоимости безвозмездно переданных имущественных прав на основании норм п. 8 ст. 250 НК РФ. Теперь же, с внесением в пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ поправки, прямо устанавливающей освобождение от налога на прибыль и при передаче имущественных прав, вышеописанная проблема будет решена.

Еще одно важное новшество, внесенное Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ, заключается в том, что теперь при определении пятидесятипроцентного порога участия, дающего право на применение данной льготы, учитывается не только прямое участие, но и косвенное.

Например, если передача имущественных прав идет от компании «А» к компании «Б», которая владеет долями в уставном капитале компании «А» не напрямую, а имеет 90 % долей в компании «В», в свою очередь, владеющей 70 % в уставном капитале компании «А». Тогда доля косвенного участия будет рассчитываться 90*70/100 = 63 %, что больше пятидесяти и, соответственно, дает право на применение льготы.

Однако следует помнить, что подобная безналоговая передача имущественных прав остается возможной только во взаимоотношениях между мажоритарной материнской и дочерней компаниями. Если такая передача происходит между «сестринскими» компаниями (т.е. компаниями, долями в которых владеет третья организация) или от/к миноритарной материнской компании, либо если прямая или косвенная доля владения материнской компании составляет менее 50 %, то льгота, предусмотренная пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, применяться не может.

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Наконец — и это еще одна приятная для налогоплательщиков новость — вышеописанные изменения НК РФ имеют «ретроспективный эффект», т.е. распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.