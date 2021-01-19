ККТ: текущие и планируемые поправки

Ежегодно в Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — Закон о ККТ) вносятся многочисленные изменения, а ФНС России и Минфин России выпускают большое количество писем с разъяснениями проблемных моментов, возникающих при применении ККТ на практике.

Поскольку в 2020 году самый масштабный блок поправок в порядок применения ККТ касался введения национальной системы прослеживаемости товаров, и их реализация проводится постепенно — она не ограничивается только внесением законодательных поправок, но требует и технологических решений, — то понять общий вектор развития сферы ККТ в начавшемся году можно только во взаимосвязи с изменениями прошлого года.

2020 год

Самые значимые изменения 2020 года озвучил в ходе Всероссийского зимнего делового онлайн-конгресса «Налоги и отчетность в 2021 году», организованного компанией Такском и учрежденным ФНС России журналом «Налоговая политика и практика», заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин. В числе последних он выделил:

временную приостановку проверок — до конца года они проводятся только по обращениям граждан о нарушениях при применении ККТ (ч. 1.1 ст. 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 1 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438);

законодательное закрепление кассового чека коррекции как документа, позволяющего исправлять и сообщать о нарушении;

введение запрета на включение фискального накопителя старого образца в реестр фискальных накопителей;

выпуск новых форматов фискальных документов;

выпуск нового фискального накопителя для маркировки;

изменение порядка ведения кассовых операций.

Не обошлось и без внесения точечных поправок в Закон о ККТ. В числе последних — уточнение реквизитов кассовых чеков, выдаваемых при выплате выигрышей и получении страховой премии.

Так, чек или бланк строгой отчетности должен содержать реквизиты, позволяющие налоговым органам идентифицировать клиентов (Ф. И. О., серию и номер паспорта либо ИНН), а чек, сформированный казино или залом игровых автоматов при расчетах с использованием обменных знаков, должен дополнительно содержать признак предмета расчета.

Также закреплена обязанность указывать при регистрации ККТ сведения о применении ККТ при выдаче обменных знаков игорного заведения и получении денежных средств в обмен на них (Федеральный закон от 1 октября 2020 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).

Еще одно новшество затронуло расчеты за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции, технически сложных и маркированных товаров) с использованием автоматических устройств, содержащих оборудование для осуществления выдачи товара, и расчетов с использованием автоматических устройств для расчетов за оказание услуг автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического устройства для расчетов. С 1 февраля 2020 года при осуществлении указанных расчетов на дисплее автоматического устройства для расчетов должен отображаться QR-код (подп. 2 п. 5.1 ст. 1.2 Закона о ККТ).

Что касается особенностей применения ККТ, то в 2020 году было внесено дополнение в части установления послаблений для муниципальных учреждений — домов и дворцов культуры, домов народного творчества, клубов и центров культурного развития, этнокультурных центров, центров культуры и досуга, домов фольклора, ремесел, досуга, культурно-досуговых и культурно-спортивных центров, музеев. С 8 января им разрешили не применять ККТ при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры по перечню, утвержденному Правительством РФ (п. 15 ст. 2 Закона о ККТ).

Это, например, услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан, по организации работы отдыха детей в летнее время и летних площадок для детей, экскурсионные, библиотечные услуги и т. д. (Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 2949-р).

2020-2021 годы

Поправками, плавно переходящими из 2020 года в 2021 год, можно считать изменения, вносимые в связи с внедрением национальной системы прослеживаемости товаров. Работа в этом направлении началась еще несколько лет назад — обязанность при осуществлении расчетов за маркированные средствами идентификации товары формировать данные о таких товарах для последующего направления (внесения) информации о них в государственную информационную систему маркировки появилась у пользователей ККТ еще 6 августа 2019 года (п. 6.1 ст. 1.2 Закона о ККТ).

Однако обязанность оператора фискальных данных, осуществляющего информационный обмен сведениями о маркированных товарах между ККТ и оператором информационных систем маркировки, обеспечивать запись и хранение сведений по маркированным товарам была установлена только с 27 июля 2020 года.

Речь идет о сведениях из каждого заголовка сообщения с уведомлением о реализации маркированного товара, времени передачи каждого сообщения ККТ, переданного оператором фискальных данных оператору информационных систем маркировки, сведений из каждого заголовка квитанции, включающей в себя квитанцию на уведомление, полученную оператором фискальных данных от оператора информационных систем маркировки, времени передачи каждой квитанции оператора информационных систем маркировки, которая была передана оператором фискальных данных в ККТ.

С указанной даты операторы фискальных данных должны не реже одного раза в сутки формировать подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью отчет о приеме и передаче данных оператором фискальных данных и с той же периодичностью передавать суточный отчет оператору информационных систем маркировки. Хранить такие суточные отчеты нужно не менее 60 дней (п. 2.2 ст. 4.5 Закона о ККТ).

Оговорено, что пользователи, которые осуществляют расчеты за маркированные товары в отдаленных от сетей связи местностях, на территориях военных объектов, объектов органов федеральной службы безопасности, органов госохраны и внешней разведки, обязаны осуществлять проверку достоверности кодов маркировки таких товаров с использованием ККТ, содержащей фискальный накопитель, обеспечивающий самостоятельную проверку достоверности кодов маркировки (абз. 2 п. 6.1 ст. 1.2 Закона о ККТ).

Александр Сорокин пояснил, что скоро будут реализованы новые функции ККТ — помимо передачи информации в налоговые органы, выведения информации на бумажный носитель (печать кассового чека) и отправки ее в электронном виде покупателю или клиенту, появятся функции по формированию документов, связанных с системой маркировки, по работе с ответом оператора системы маркировки (ответ на запрос, квитанция на уведомление), включая информирование пользователя об отсутствии таких документов. Работать с фискальными документами, которые предназначены для фиксации расчетов, касса будет независимо от приема-передачи фискальных документов маркировки. «Этот документооборот, хотя и исходит от одного инструмента — от ККТ, работает параллельно», — заключил эксперт.

Отметим, 9 декабря 2020 года был зарегистрирован в Минюсте России Приказ от 14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@, которым ФНС России обновила дополнительные реквизиты и форматы фискальных документов, сформированных ККТ. В частности, это касается запроса о коде маркировки, уведомления о реализации маркированного товара, ответа на запрос и квитанции на уведомление. Сопутствующие корректировки появились и в реквизитах кассового чека. Документ вступил в силу 21 декабря.

До появления нового функционала обязанность передавать информацию о продаже маркированного товара в систему маркировки реализуется через отдельный реквизит кассового чека — код товара. «Внесение такой информации через код товара — это не целевая модель, это модель переходного периода», — подчеркнул представитель ФНС России.

Когда все процессы в целевой модели запустят, данные будут формироваться на ККТ, они будут формализовываться в двух документах — запросе о коде маркировки и уведомлении о реализации маркированного товара. Такие данные с помощью специальных протоколов информационного обмена поступят оператору фискальных данных, который перешлет их оператору информационной системы маркировки. В свою очередь, последний сформирует фискальные документы — ответ на запрос и квитанцию на уведомление, которые будут переданы через операторов фискальных данных ККТ.

Стоит помнить, что оператор информационных систем маркировки не является оператором фискальных данных, но поскольку передача информации о маркировке будет осуществляться на основании договора между оператором фискальных данных и пользователем, передача фискальных данных не будет считаться нарушением конфиденциальности.

ККТ с обновлениями будет работать с новыми фискальными накопителями. Причем новые функции добавятся только на тех кассах, на которых производитель ККТ произведет соответствующие обновления, подчеркнул Александр Сорокин, добавив, что они будут реализованы в рамках версионности тех моделей ККТ, которые сейчас зарегистрированы в реестре. К слову, ФНС России своим Приказом от 8 октября 2020 г. № АБ-7-20/732@ уже включила в реестр фискальных накопителей сведения о первой модели, предусматривающей возможность использования фискального накопителя в ККТ, поддерживающего маркировку.

Эксперт напомнил, что текущий реестр фискальных накопителей будет действовать до 6 августа 2021 года, после этой даты фискальные накопители будут исключены из реестра по причине несоответствия современным требованиям, предъявляемым к этим устройствам. Соответственно, после этой даты пользователь не сможет зарегистрировать фискальные накопители старого порядка, так как все фискальные накопители будут исключены из реестра, а регистрации в составе ККТ подлежат только те устройства, которые включены в реестр. При этом зарегистрированные до 6 августа следующего года фискальные накопители можно будет применять вплоть до окончания срока их использования, то есть до истечения срока действия ключей фискального признака. Но перерегистрировать их в случае необходимости после этой даты уже не получится.

Спикер подчеркнул, что существующие в настоящее время три версии форматов фискальных документов (1.05, 1.1 и 1.2) легальны. «Никаких сроков окончания использования таких версий не установлено, налогоплательщик сам определяет, работу каких форматов он будет осуществлять», — отметил он. Целевая модель для тех, кто будет использовать систему маркировки, — формат версии 1.2, именно в ней будут отражаться документы, связанные с маркировкой.

В рамках указанной версии будет закреплено, что передача сведений о выбытии маркированного товара носит уведомительный характер. Кроме того, в ней предусмотрены резервные реквизиты, которые направлены «на реализацию потенциала развития этой системы по запросам, например, органов исполнительной власти и на то, чтобы решать задачи, связанные с обработкой информации в рамках задач таких органов».

2021 год

«В 2021 году нас ждут не менее интересные события», — заверил Александр Сорокин. Они связаны с завершением применения ЕНВД и переходом на другие системы налогообложения, а также с введением ряда обязательных предписаний для ИП.

Переход с ЕНВД на другие системы налогообложения

С 1 января 2021 года на территории России отменяется специальный налоговый режим — система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. И поскольку режим налогообложения отражается в параметрах ККТ, то его смена требует внесения соответствующих корректировок и в параметры ККТ. Причем пользователи ККТ должны были внести такие изменения к дате смены режимов, то есть к 1 января 2021 года, чтобы первый фискальный документ следующего года, включая первый кассовый чек, уже отражали актуальный режим налогообложения.

Для изменения параметров пользователи ККТ могут обратиться в центр технического обслуживания (перечень таких центров можно найти в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» на официальном сайте ФНС России) либо заменить их самостоятельно, воспользовавшись сформированными налоговой службой инструкциями по настройке ККТ при переходе с ЕНВД на иной режим налогообложения (https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/).

Как пояснила ФНС России в своем Письме от 3 декабря 2020 г. № АБ-4-20/19907@ «О направлении информации», исходя из положений п. 5 ст. 4.3 Закона о ККТ при замене оператора фискальных данных и внесении изменений в иные сведения, в частности сведения о применяемой системе налогообложения, введенные в ККТ при формировании отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, пользователь ККТ с применением ККТ должен сформировать отчет об изменении параметров регистрации.

Перерегистрация ККТ в связи с изменением режима налогообложения не требуется. Достаточно того, что начиная с 1 января 2021 года пользователи ККТ, перешедшие на УСН или ПСН, начнут выдавать покупателям кассовые чеки с указанием актуальной системы налогообложения.

Что касается общего режима налогообложения, то переход с ЕНВД на такой режим не обязывает пользователей ККТ, являющихся плательщиками ЕНВД и использующих в составе ККТ фискальный накопитель с ключом фискального признака 36 месяцев, сразу вносить изменения в сведения о применяемой системе налогообложения — это можно сделать по истечении срока действия ключа фискального признака текущего фискального накопителя на 36 месяцев.

Это следует из положений абз. 2 п. 6 ст. 4.1 Закона о ККТ, позволяющих пользователям ККТ, применяющим общий режим налогообложения, использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев. А согласно п. 8.1 ст. 1.2 Закона о ККТ фискальный накопитель ККТ, зарегистрированной в налоговых органах с этим фискальным накопителем в установленном порядке, может применяться пользователем в такой ККТ до окончания срока действия его ключей фискального признака.

Следует помнить, что отражение в кассовом чеке пользователем ККТ системы налогообложения, отличной от применяемой, является административным нарушением и влечет за собой привлечение к ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП. В частности, предусмотрены наказания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере 1,5-3 тыс. руб., на юрлиц — 5-10 тыс. руб.

Новые обязанности для ИП

Закон о ККТ предусматривает применение ККТ, включенной в реестр ККТ, на территории России в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением установленных случаев (п. 1 ст. 1.2 Закона о ККТ).

Послабления в части исполнения этой обязанности в настоящее время действуют для ИП, не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг — они вправе не применять ККТ при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 июня 2019 г. № 129-ФЗ). Но начиная с указанной даты обязанность использовать ККТ будет распространена и на них. Избежать ее смогут только те ИП, которые перейдут на уплату налога на профессиональный доход, поскольку при использовании этого спецрежима применение ККТ не требуется, расчеты производятся через специальное приложение «Мой налог».

За неприменение ККТ установлена ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб., для юрлиц — от 3/4 до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Кроме того, Закон о ККТ устанавливает перечень обязательных реквизитов кассового чека и бланка строгой отчетности. В числе таких реквизитов — наименование товаров, работ, услуг и их количества.

Однако для ИП, являющихся налогоплательщиками, применяющими ПСН и УСН, ЕСХН и не торгующих подакцизными товарами, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, были установлены исключения по срокам в части указания таких реквизитов. Им, в отличие от остальных пользователей ККТ, разрешили не указывать наименование товаров, работ, услуг и их количества до 1 февраля 2021 года (ч. 17 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ). Начиная с этой даты они должны будут обеспечить указание в кассовом чеке необходимых сведений.

Напомним, отсутствие в чеке обязательных реквизитов образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, и грозит предупреждением или наложением административного штрафа на должностных лиц в размере 1,5-3 тыс. руб., на юрлиц — 5-10 тыс. руб.

Планируемые поправки

Следует учитывать, что на следующий год намечено рассмотрение и новых поправок в Закон о ККТ. Одним из ключевых законопроектов по рассматриваемой теме может стать подготовленный Минфином России документ 56838614, предусматривающий интеграцию законодательства о применении ККТ в законодательство о налогах и сборах.

Законопроект был вынесен на общественное обсуждение 16 июля 2020 года, скорректированный в итоге доработки текст документа появился 5 августа. В числе главных посылов инициативы:

замена правовой категории «применение контрольно-кассовой техники» на категорию «фиксация расчетов» с предоставлением возможности фиксации расчетов как с помощью ККТ, так и кабинета ККТ;

введение в систему налогового контроля оперативного контроля, объединяющего проводимые ФНС России мероприятия в отношении ККТ и полноты учета выручки, с регламентацией действующих видов и способов контроля (наблюдение, контрольная закупка и мониторинг);

трансформация административных мер ответственности за нарушения в сфере ККТ в налоговую ответственность.

Так, предлагается дополнить часть первую НК РФ новым разделом «Оперативный контроль», включающим три главы — «Общие положения об обязанности по фиксации расчетов», «Общие положения об оперативном контроле. Оперативная проверка. Мероприятия налогового контроля, связанные с исполнением обязанности по фиксации расчетов» и «Оформление результатов оперативной проверки».

В частности, планируется применение наряду с кассовыми чеками расчетных чеков, формируемых в случае фиксации расчетов с использованием кабинета ККТ, а не самой кассы. Такой чек должен быть сформирован в течение 5 рабочих дней с даты расчета между организацией (ИП) и покупателем (клиентом, заказчиком).

Кроме того, предлагается отменить контроль за применением ККТ как самостоятельную форму федерального госконтроля (надзора) и включить его в систему налогового контроля в рамках одного акта — НК РФ. Ожидается, что это обеспечит единые правила администрирования и контроля налогоплательщиков, осуществляющих фиксацию расчетов.

Также законодатель намерен прописать в НК РФ санкции за такие нарушения обязанности по фиксации расчетов, как осуществление расчета без его фиксации в установленных случаях, фиксация мнимого или притворного расчета, осуществление фиксации расчета с нарушением установленных требований, ненаправление организацией или ИП при фиксации расчета покупателю (клиенту, заказчику) кассового или расчетного чека в электронной форме либо его непередача на бумажном носителе, неуказание в фискальном документе наименования товара или указание его в искаженном виде при реализации продукции, в отношении которой установлены требования по маркировке, непредставление в установленный срок в налоговые органы всех подлежащих передаче фискальных данных и т. п.

Однако помимо традиционных санкций в виде штрафов, законопроектом предусмотрены и новые меры ответственности применительно к порядку применения ККТ — запрет доступа к информационным системам или программам для ЭВМ и приостановление деятельности организации. Предполагается, что запрет будет осуществляться в отношении:

доменного имени сайта в интернете;

сетевого адреса, указателя страниц интернет-сайта;

программы для ЭВМ, включая мобильное приложение;

страницы сайта социальной сети, блога (микроблога) и иных сетевых сообществ;

страницы абонента сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессендждеры).

В свою очередь, приостановление деятельности организации или ИП предусматривает временное прекращение их деятельности в виде наложения запрета на реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав) и иную деятельность организации или ИП по осуществлению расчетов на срок до 90 суток.

В случае одобрения законопроекта закрепленные в нем нормы вступят в силу через месяц после официального опубликования соответствующего закона. До этого момента организации и ИП при осуществлении расчетов, изготовители, операторы фискальных данных, экспертные организации и налоговые органы будут осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными Законом о ККТ.

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Эволюция законодательства в сфере ККТ не стоит на месте. Законодатель своевременно реагирует на новые вызовы и оперативно вносит корректировки в порядок применения ККТ. Тенденцией сегодняшнего дня в рассматриваемой сфере, как и во многих других сферах, является оптимизация административной нагрузки на бизнес, цифровизация и поиск новых технологических решений, упрощающих пользователям ККТ применение онлайн-касс и взаимодействие с контролирующими органами. При этом в числе текущих точечных задач на ближайшее время — реализация функционала, связанного с отражением расчетов при продаже маркированных товаров.

В целом, реализуемый с 15 июля 2016 года новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ), базирующийся на передаче в ФНС России информации о расчетах через операторов фискальных данных, изготовлении кассовых чеков исключительно кассовыми аппаратами с возможностью их направления покупателю в электронном виде, возможности применения ККТ в автономном режиме при определенных условиях, поэкземплярном учете кассовых аппаратов и фискальных накопителей в форме реестров и т. п. уже показал свою эффективность. Но законодатель не намерен останавливаться на достигнутом и планирует дальше развивать сферу ККТ, подстраивая ее под меняющиеся экономические условия и отвечая на современные технологические вызовы.