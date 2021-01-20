К чему приводят недостоверные сведения в ЕГРЮЛ?

ЕГРЮЛ расшифровывается как Единый государственный реестр юридических лиц. Данная форма систематизации отражает основную информацию о компании: дату оформления, местоположение, имя владельца и т. д. Сведения в ЕГРЮЛ публично доступны, и юрлицо отвечает за их соответствие действительности.

Примеры недостоверных сведений

Недостоверная информация в ЕГРЮЛ — это те данные, которые расходятся с настоящим положением дел или насчет которых у налоговой появляются сомнения. Существуют сведения, расцениваемые недостоверными без необходимости в доказательствах. Согласно ФНС, это:

массовый учредитель и адрес, имеющие отношение к более чем 10 юридическим лицам;

руководитель, который имеет отношение к более чем 5 юрлицам;

Для обществ, появившихся до 1 августа 2016 г., требования по массовости менее жесткие — адрес, руководитель или массовый учредитель может относиться к 50 юрлицам, но не более. Обновленные правила призваны остановить регистрацию компаний-однодневок. До 01.08.2016 в России создавались сотни тысяч подобных единиц предпринимательской деятельности. Только регистрировали их не для честного бизнеса, а для возможности совершения таких нелегальных действий, как налоговые махинации, вывод активов за границу, обман контрагентов, обналичивание денежных средств.

Также причиной злополучной отметки в ЕГРЮЛ может выступать запись о руководителе, который умер или является дисквалифицированным. У немассовой организации запись о недостоверных сведениях в реестре появляется из-за несвоевременного внесения новой информации в реестр или по причине ошибки при вводе данных.

Последствия недостоверных сведений в реестрах

Общество с расходящимися с реальностью записями в реестре может понести разные убытки, в зависимости от прошедшего времени с момента появления недостоверности.

Возможные отказы в сотрудничестве

Недостоверные данные в ЕГРЮЛ приводят к нежеланию сотрудничать со стороны организаций, честно и порядочно проверяющих контрагентов. Если в реестре компания числится как имеющая неверные сведения, это становится для предприятия своеобразной черной меткой. Она в глазах других организаций переходит в когорту контрагентов, которым сложно довериться. Нередко общество узнает о том, что имеет недостоверные данные в реестре, как раз от своего контрагента.

Проблемы с банками

У налогового органа нет полномочий в приостановке операций по счетам компании с недостоверной информацией в реестре. Однако он вправе уведомить об оплошности организации банк. В некоторых случаях банки узнают о недостоверности сведений об обществе в ЕГРЮЛ сами — посредством использования системы внутреннего мониторинга и проведения проверок клиентов.

Данные, связанные с идентификационными признаками клиента и условиями договора банковского счета, являются очень важными для банков. Поэтому банки обязывают своих клиентов уведомлять об изменении таких данных и реквизитов как можно быстрее. Несвоевременное предоставление подобной информации квалифицируется как нарушение договора.

Банк также имеет право расторгнуть договор или заморозить возможность осуществления операций по расчетному счету до тех пор, пока общество не приведет информацию в реестре в соответствие с действительностью. Вряд ли юр. лицу удастся открыть счет в другой денежно-кредитной организации при таком раскладе.

Ограничения в проведении регистрационных действий

Если компания имеет отметку о недостоверной информации, то ее руководители и участники, которые владеют более 50% доли в уставном капитале, потеряют возможность осуществлять регистрационные операции в отношении других юр. лиц. Сделано это для того, чтобы не добропорядочные участники и директора не смогли зарегистрировать другое юр. лицо для работы под новым «чистым» флагом.

Невозможность совершения регистрационных действий с самой организацией

Также нельзя произвести ни одну из регистрационных операций с самой компанией, если данные в ЕГРЮЛ помечены, как неправильные. Это касается смены директора, увеличения уставного капитала, продажи доли и т. д. Запрет на эти действия будет в силе, пока юр. лицо не исправит несоответствия в реестре.

Привлечение к административной ответственности

Изначально руководителю будет назначен штраф в пределах 5000-10000 р. Повторное нарушение законодательства повлечет за собой выбывание из юридического поля на 1-3 года.

Исключение из ЕГРЮЛ

Это самый страшный сценарий для компании. С 1 сентября 2017 г. регистрирующий орган имеет право ликвидировать юр. лица, если сведения о них в реестре продолжают быть недостоверными более полугода. Следует заметить, что исключена из ЕГРЮЛ может быть даже компания, которая проявляет максимальную активность и которая владеет имуществом.

В рамках законов исключение из реестра юридических лиц происходит согласно четкому порядку. По прошествии 6 месяцев с момента обнаружения недостоверных данных в ЕГРЮЛ орган принимает решение исключить организацию из реестра. После этого общественность уведомляют о решении путем размещения соответствующей публикации в «Вестнике государственной регистрации». В сообщении указывается информация о том каким образом, на какой адрес, и в какой срок кредиторам и связанным с исключением лицам следует подавать заявления. Все необходимые детали также можно узнать на сайте nalog.ru, перейдя в раздел «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации».

Как воспрепятствовать появлению недостоверной записи в реестре?

Перед тем, как поставить отметку в недостоверности данных, налоговики уведомляют о своем намерении само общество. Если вы получили подобное уведомление, то лучше всего избавиться от проблемы именно на этой (начальной) стадии.

Наиболее распространенной причиной уведомления о скором внесении записи о недостоверности является несоответствие адреса. В налоговой чаще всего решают, что ваш адрес не соответствует действительности по причине своей массовости. Под массовостью адреса подразумевается то, что по нему зарегистрировали себя более 5 организаций. Такая ситуация может сложиться, если общества указывают неполный адрес, к примеру, без номера корпуса или офиса.

Заявление о недостоверной записи в ЕГРЮЛ может подать владелец помещения, в котором зарегистрировано ваше предприятие. В этом случае разбираться нужно с самим владельцем. Есть вероятность, что вы не оплатили аренду, либо же ваш адрес действительно поменялся.

Для исправления ситуации следует предоставить налоговикам:

договор аренды с владельцем;

письмо-подтверждение от владельца, что ваша организация расположена верно;

копию документа или выписки о праве на собственность.

В дополнение сгодятся такие доказательства, как копии платежных поручений о передаче арендной платы, фотография вывески на входе, фото самого офиса.

Бывает и такое, что налоговая не присылает уведомление, а злополучная запись в государственном списке все равно появляется. Воспрепятствовать возникновению проблемы поможет регулярная проверка достоверности сведений. Узнать, какие данные занесены в ЕГРЮЛ, есть возможность путем использования бесплатной услуги ФНС на nalog.ru. Для получения необходимой информации необходимо указать ИНН, ОГРН или название юрлица.

Обратите внимание на тот момент, что сведения из реестра по ИНН отличаются сугубо информационным характером, и ни в коем случае не способны заменить официальную выписку.

Изменение сведений в реестре

Исходя из всего вышеперечисленного, внести изменения в государственный список необходимо, если:

произошла смена руководителя, состава участников, кодов ОКВЭД, юр. адреса;

был изменен уставной капитал или доля в нем;

организацией самостоятельно были обнаружены ошибочные данные или неточности;

ИФНС обнаружила несоответствие, и потребовала его исправить.

📌 Реклама

В случае, если новые сведения не изменяют устав, то необходимо подать форму P14001. При возможном изменении текста устава после внесения уточнений следует заполнить форму P13001. Нужно вложиться в срок 3 рабочих дня.

Существует еще форма P34001. Она предусмотрена для заполнения физическими лицами, которые обнаружили, что в их отношении были указаны недостоверные данные.