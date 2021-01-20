Начисление и уплата страховых взносов с отпускных

Облагаются ли отпускные страховыми взносами — да, деньги за ежегодный оплачиваемый отдых относятся к доходам сотрудника. С них взимаются сборы в общем порядке. Но не всегда, из этого правила есть ряд исключений.

Надо ли платить взносы с отпускных

Памятка и для работодателя, и для работника: с отпускных платятся страховые взносы, как и с любого другого дохода служащего. Сотрудники уходят в ежегодный оплачиваемый отпуск и получают денежную компенсацию (ч. 1 ст. 21, ст. 114, 115 ТК РФ). Работодатели начисляют с выплат НДФЛ и страхвзносы и перечисляют исчисленную сумму в фонды.

Кроме оплачиваемого ежегодного, в ТК РФ указаны и другие отпуска, по которым обязательна уплата страховых взносов при выплате отпускных работодателем. Вот они:

за особые условия труда: вредные или опасные, особый характер работы, труд на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях (ст. 116, 321 ТК РФ);

за ненормированный трудовой день (ст. 116 ТК РФ);

за совмещение работы и учебы (ст. 173-176 ТК РФ).

В законодательных нормативах строго указано, нужно ли удержать из отпускных взносы в Пенсионный фонд, — да: компенсация сотруднику за отпуск учитывается в составе его доходов (ч. 4 ст. 22 125-ФЗ от 24.07.1998). Такая же позиция изложена и в п. 1 ст. 420 НК РФ.

Если категория отпуска не закреплена в Трудовом кодексе, но используется работодателем, с него следует перечислять страхвзносы в установленном порядке. К примеру, Минфин разъясняет, облагается ли дополнительный отпуск страховыми взносами, в письме № 03-15-06/16239 от 21.03.2017: дополнительный отдых до родов тоже облагается страхвзносами.

Когда страховые взносы не начисляют

Но есть ряд исключений, когда деньги не удерживают и не перечисляют в фонды:

Допотпуск для лиц, подвергшихся радиации при аварии в Чернобыле (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, письмо ФСС № 14-03-11/08-13985 от 17.11.2011). Отдых, связанный с санаторно-курортным лечением для работников с профзаболеваниями, производственными травмами (п. 1 ст. 8 125-ФЗ).

Компенсация такого отдыха относится к обеспечению по социальному страхованию: страхвзносы на эти деньги не начисляют (абз. 6 пп. 3 п. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 20 125-ФЗ, пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ). Во всех остальных случаях на отпускные начисляются страховые взносы и уплачиваются в территориальные фонды и ИФНС.

Каковы сроки уплаты

В НК РФ указано, когда перечислять страховые взносы с отпускных в 2021 году, — вместе с расчетной базой страхвзносов по основной зарплате сотрудника (п. 1 ст. 420 НК РФ).

По правилам Налогового кодекса РФ, страхвзносы исчисляют и уплачивают со всех доходов работника по итогам рабочего месяца. Перечисляйте страховые взносы с отпускных вместе со страховыми с зарплаты — до 15 числа месяца, который следует за месяцем их начисления (п. 3 ст. 431 НК РФ).

Компенсация оплачиваемого отдыха — это средний заработок, который сохраняют за сотрудником в период его отсутствия на работе (ст. 114 Трудового кодекса).Деньги необходимо перечислить максимум за 3 дня до отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Разберем, как правильно уплатить взносы, если отпускные за декабрь выплачены в ноябре (аналогично и для других месяцев). Допустим, сотрудник уходит в отпуск 1 декабря. Компенсацию необходимо начислить не позднее 3 дней до этой даты, то есть в ноябре — до 30.11.

День начисления совпадает с днем отражения выплаты сотруднику: это же касается и отпускных (письмо Минфина № 03-15-06/38515 от 20.06.2017). Датой осуществления выплаты является дата начисления компенсации в пользу служащего (п. 1 ст. 424 НК РФ). Для исчисления страхвзносов дата выплаты совпадает с датой начисления в бухучете компенсации работнику. Перечисляют сбор с ежегодного оплачиваемого отдыха вместе с остальными страхвзносами по организации.

Куда перечисляют деньги

В 2017 году соцвыплаты разделили: отчисления с отпускных в фонды в 2021 году производятся только по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. Эту часть соцвзносов перечисляют в ФСС до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Остальные выплаты страхователи отправляют в ИФНС. В налоговую уплачивают страхвзносы на:

обязательное пенсионное страхование (ОПС);

обязательное медицинское страхование (ОМС);

временную нетрудоспособность и материнство (ВНиМ).

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Деньги в ИФНС необходимо перечислить до 15 числа месяца, который следует за месяцем начисления.