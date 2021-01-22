Малозаметные изменения, которые могут привести к большим проблемам с налоговой

Практически все знают, какие способы используют налоговики, чтобы заставить платить налоги. Это залог имущества, поручительство, пени, приостановление операций по счетам в банке, наложение ареста на имущество и банковская гарантия. Кажется, что перечислены все возможные способы для взыскания, но как говорится — совершенству нет предела.

Мало кто обратил внимание на изменение, внесенное в ст. 73 «Залог имущества» НК РФ еще больше года назад. Эта статья дополнена п. 2.1 в следующей редакции (действует с 1.04.2020 г.):

2.1. В случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), указанной в решении о взыскании, исполнение которого обеспечено наложением ареста на имущество в соответствии с настоящим Кодексом, либо вступления в силу решения, предусмотренного пунктом 7 статьи 101 настоящего Кодекса, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) без согласия налогового органа, имущество, в отношении которого применен указанный в настоящем пункте способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов) или принята обеспечительная мера, признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона. (п. 2.1 введен Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ)

Что это означает

По раннее действующим правилам передать имущество в залог налоговому органу можно было только на основании заключенного договора. Но с 1 апреля 2020 залог имущества возникает не только на основании договора между налоговиками и залогодателем, но и на основании закона. Этот статус требования налоговики будут приобретать в силу закона, то есть автоматически, в двух случаях:

если налогоплательщик в течение одного месяца не погасит долг по налогам и сборам, страховым взносам по соответствующему решению о взыскании, по которому был наложен арест на имущество в соответствии со ст. 77 НК РФ. Именно арестованное имущество будет признаваться находящимся в залоге у налогового органа . При этом с момента возникновения залога арест, ранее наложенный на это имущество, прекращается;

. При этом с момента возникновения залога арест, ранее наложенный на это имущество, прекращается; неисполнение вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу имущества в залог без согласия налогового органа в соответствии с подп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ. Именно это имущество будет признаваться находящимся в залоге у налогового органа.

Если имущество налогоплательщика уже в залоге у третьих лиц, то у налогового органа возникает последующий залог (кроме ситуаций, когда передача такого имущества в последующий залог не допускается). И требования налоговиков будут удовлетворяться после того, как погасятся претензии опередивших его залогодержателей. Залог не возникает в отношении имущества, находящегося в залоге у третьих лиц, если по правилам гражданского законодательства передача такого имущества в последующий залог недопустима.

Для налогоплательщика это означает, что, если он в течение одного месяца не погасит долг по налогам и сборам, страховым взносам или не исполнит решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение по соответствующему решению о взыскании, имущество его автоматически признается находящимся в залоге у налогового органа. Теперь сделки по возможной реализации этого имущества без разрешения налоговиков могут быть признаны недействительными.

Для кредиторов должника это означает практически 100% невозможность возврата долга, даже в случае привлечения должника к банкротству. Т.к. в первую очередь производится удовлетворение требований залоговых кредиторов (в данном случае, налоговиков).

С 1 апреля 2020 года на основании нового п. 4 ст. 72 НК РФ, ФНС России должна размещать на своем официальном сайте nalog.ru в отдельном сервисе:

решения о применении обеспечительных мер в виде залога/ареста имущества;

решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества;

информацию об отмене либо о прекращении действия таких решений.

Указанные сведения налоговые органы обязаны публиковать в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения, но не ранее вступления в силу решения о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности.

Эти сведения, согласно новому подп. 14 п. 1 ст. 102 НК РФ, не подпадают под режим налоговой тайны. Указанная мера направлена на пресечение возможных неправомерных действий с имуществом, в том числе его отчуждения. Таким образом, на сайте налоговой можно будет узнать про конкретное имущество, в отношении которого действует обеспечительная мера по налоговой задолженности.

Согласно приказу ФНС «О составе сведений, размещаемых в соответствии с пунктом 4 статьи 72 НК РФ, и порядке их размещения», речь идет об информации, подлежащей ежедневному обновлению на сайте налоговой службы:

ИНН;

наименование организации (Ф. И. О. для ИП, физического лица);

дата решения о принятии (отмене, прекращении) обеспечительных мер;

сведения об имуществе и его индивидуальных признаках;

сведения о виде обеспечительных мер.

Если в течение месяца после принятия таких решений плательщик не погасил задолженность по налогам, то указанное имущество будет считаться находящимся в залоге у налогового органа.

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Выводы

Вырастет количество решений налоговых органов по обеспечительным мерам (арест, запрет на отчуждение имущества).

Вырастут налоговые поступления в бюджет.

В связи с открытым характером сведений о налоговом залоге, предприятию сложно будет получить кредит в банке.

При приобретении имущества покупателям следует проверять контрагента на предмет нахождения имущества в налоговом залоге, в противном случае возможно признание сделки недействительной со стороны налогового органа.

При банкротстве процент удовлетворения требований незалоговых кредиторов третьей очереди будет стремиться к нулю.