Расчет при переходе из декрета в декрет: основные детали

Возможна ситуация, когда, еще находясь в отпуске по уходу за ребенком, женщина снова оказывается «в положении». На практике в таких обстоятельствах часто возникает вопрос, как провести расчет декретных, если из декрета в декрет работница переходит без выхода на работу. Законодательство предполагает для женщины возможность выбора более выгодного для нее с финансовой точки зрения варианта.

Нюансы оплаты отпуска по беременности во время декрета

В случае наступления новой беременности во время неоконченного отпуска по уходу за ребенком, последний должен быть прерван. Связано это с тем, что предоставление отпуска одновременно по 2 основаниям недопустимо (ст. 255 и ст. 256 ТК РФ; п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Для проведения последующего расчета декретного пособия сотрудница должна написать заявление, которое обязательно включает просьбы:

прервать с даты подачи заявления отпуск по уходу за ребенком;

предоставить с того же дня отпуск по беременности и родам.

Не позднее 3 дней с момента прекращения отпуска по уходу за ребенком необходимо уведомить об этом ФСС (п. 47 Порядка, утв. Приказом Минтруда России от 29.09.2020 № 668н, п. 6 Постановления Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375).

На основании такого заявления и листка нетрудоспособности, издается приказ о предоставлении соответствующего отпуска, и подаются документы в ФСС для выплаты пособия по БиР. Больничный лист в этом случае рассчитывается в обычном порядке в размере 100% среднего заработка.

Согласно действующим правилам, среднедневной заработок считается путем деления суммы заработной платы на количество дней в расчетном периоде. В стандартных ситуациях период расчета включает 2 года, до года, в котором наступил отпуск по беременности и родам (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если женщина в указанное время расчетного периода пребывала в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, у нее есть право заменить эти годы иными предшествующими годами, в которых у нее был более высокий доход. Такая возможность возникает в случае, если женщина была в декрете в предшествующих 2 годах полностью или частично. Главное условие для удовлетворения подобной просьбы — это увеличение суммы пособия по сравнению с расчетом, проведенным за стандартный расчётный период.

Перенос расчётного периода происходит только на основании письменного заявления работницы, делать это по своей инициативе ни работодатель, ни ФСС не должны. Вместе с тем, у работницы есть право, а не обязанность подавать такое заявление, и она может использовать обычный период расчетов без переноса.

Правила замены расчетного периода

Чтобы правильно рассчитать декретные в описываемой ситуации, нужно выяснить, собирается ли сотрудница проводить перенос расчетного периода. После чего получить от нее соответствующее заявление.

При этом выбранные года должны непосредственно предшествовать году, в котором сотрудница была в отпуске по беременности и родам или уходу за ребенком (Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 № 309-КГ17-15902 по делу № А50-26803/2016).

Например, если заменить планируется 2019 и 2020, то это не могут быть 2015 и 2016 годы, а только: 2018 и 2017, 2018 и 2020, 2018 и 2019. То есть, можно менять любой год из расчетного периода по отдельности, но в пределах 2 лет непосредственно предшествующих ему (Письмо ФСС РФ от 30.11.2015 № 02-09-11/15-23247).

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Пример расчета пособия при переходе из декрета в декрет

Работница Егорова З.Е. с 10.02.2021 уходит в отпуск по беременности и родам на 140 дней. С 10.01.2019 она была отпуске по беременности и родам, с 25.05.2019 в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, а с 28.09.2020 в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Сотрудница написала заявление о прерывании отпуска по уходу до 3 лет и предоставлении ей отпуска по беременности и родам с выплатой пособия.

Также она написала заявление о переносе расчетного периода на 2017 и 2018 год. Доход, учитываемый в целях исчисления пособия за 2019 год, составил 45 000 руб. А за 2017 и 2018 год — 589 200 руб. и 602 450 руб. соответственно. Как рассчитать декретные отпускные в этом случае?