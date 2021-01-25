Больничный за декабрь 2020 принесен в январе 2021. Как его отразить в программах 1С?

Нюансы перехода на прямые выплаты из ФСС вызывают много вопросов. В этой публикации мы разберем сразу несколько таких моментов.

Начать подготовку к переходу на новую систему выплат пособий желательно было как минимум за месяц до перехода. Но, как мы знаем, конец года — время напряжённое, поэтому многим было не до этого.

Первое, что мы бы рекомендовали сделать — это оповестить сотрудников предприятия о новом регламенте и ознакомить их с новым алгоритмом взаимодействия работника и работодателя, организации и органов ФСС, и органов ФСС с застрахованными. Это необходимо сделать сейчас, чтобы потом не получать миллион вопросов.

Вторым этапом можно инициировать получение карт платёжной системы «МИР». Такие карты можно выпустить для сотрудников в рамках зарплатного проекта, или сообщить им о необходимости получить их самостоятельно.

Далее, третьим шагом будет отправка реестров сведений по сотрудникам, уже находящимся в отпуске по уходу за ребёнком. Для формирования реестров нужно собрать с них заявления о назначении пособия по форме соцстраха.

И последним, четвертым этапом будет настройка программного обеспечения.

Об этом подробно расскажем далее.

Настройка программы 1С: Зарплата и управление персоналом ред. 3.1

Для включения нужного нам функционала работы с проектом «Прямые выплаты» в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 нужно перейти в раздел «Настройка» и выбрать пункт «Организации», если у вас в базе ведётся несколько предприятий или пункт «Реквизиты организации», если она предприятие одно.

Затем в открывшемся окне следует перейти на вкладку «Учётная политика и другие настройки» и кликнуть на ссылку «Учётная политика».

Когда откроется окно с настройками учётной политики, в нём нужно нажать на вкладку «Пособия ФСС», установить флаг «Подтверждаю, что организация зарегистрирована в регионе с прямой выплатой пособий через ФСС», проверить, что переключатель ниже установлен на пункте «Выплата пособий передана в ФСС с» и в графе с датой установить дату перехода.

Настройка программы окончена.

Настройка программы 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для включения функционала программы, который позволяет вести учёт выплат пособий напрямую из ФСС в 1С: Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0, нужно перейти в раздел «Зарплата и кадры» и выбрать пункт «Настройки зарплаты».

Затем в открывшемся окне следует перейти по ссылке «Порядок учёта зарплаты».

В окне «Настройки учёта зарплаты» в графе «Выплата больничных» нужно установить значение «Передана в ФСС с...» и выбрать значение со своей датой перехода. После чего сохранить новые настройки, нажав на кнопку «Записать и закрыть».

Первоначальная настройка программы завершена.

Согласно законодательству, работник может обратиться за пособием не позднее шести месяцев со дня окончания страхового случая. Рассмотрим пример, когда больничный за декабрь 2020 г. предоставлен в бухгалтерию в январе 2021 г.

Отражение больничного прошлого периода после перехода на прямые выплаты в 1С: ЗУП ред. 3.1

Для начала введём больничный лист, для этого перейдём в раздел «Зарплата и выберем пункт «Больничные листы».

В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать» и приступить к заполнению данных больничного листа.

Месяц начисления — январь 2021;

Период освобождения от работы с 21.12.2020г. по 27.12.2020г.

Пособие за счёт работодателя рассчитывается автоматически, исходя из данных стажа и среднего заработка.

А поле «за счёт ФСС» остаётся пустым.

При этом в документе есть новая вкладка «Пилотный проект ФСС». Перейдём на неё и заполним данные для реестра.

Сначала переходим по ссылке «Ввести заявление сотрудника на выплату пособия».

Практически все поля заполняются автоматически, исходя из данных сотрудника и параметров больничного листа.

На первой вкладке отражаются личные данные работника.

На второй вкладке указывается вариант перечисления пособия органами ФСС.

На третьей вкладке должен быть номер и дата листа нетрудоспособности.

Четвёртая вкладка представлена данными о работодателе.

На пятой вкладке содержатся данные для расчёта пособия — это размер среднедневного заработка, доля рабочего времени и доходы за два предшествующих года.

И, наконец, на последней вкладке устанавливается районный коэффициент и дата получения пакета документов от работника.

После чего заявление сохраняется по кнопке «Провести» и распечатывается для получения подписи и дальнейшего хранения.

Затем вернёмся в документ «Больничный лист» и перейдём по второй ссылке «Заполнить данные для реестра сведений, передаваемого в ФСС».

Здесь заполнение происходит вручную по данным больничного листа. Сохранение по кнопке «ОК».

Теперь все необходимые документы заполнены и нам осталось лишь сформировать реестр и передать его в органы соцзащиты.

Перейдём в раздел «Отчётность, справки» и выберем пункт «Пособия за счёт ФСС».

В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать реестр», а затем на кнопку «Заполнить» и из выпадающего списка ещё раз на «Заполнить».

Проверяем заполнение реестра перемещаясь между вкладками и, если всё верно — сохраняем и отправляем.

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Отражение больничного прошлого периода после перехода на прямые выплаты в 1С: Бухгалтерия предприятия

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия для ввода больничного листа нужно перейти в раздел «Зарплата и кадры» и выбрать пункт «Все начисления».

В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать» и из выпадающего списка выбрать «Больничный лист». Затем заполнить его данными из листа нетрудоспособности, проверить начисление и сохранить.

Далее, переходя по ссылкам внизу документа нужно заполнить заявление и реестр для органов соцзащиты, как в предыдущем примере. Составление и отправка реестра производится в разделе «Зарплата и кадры» пункте «Передача в ФСС сведений о пособиях».

Часто задаваемые вопросы по переходу на прямые выплаты из ФСС

1. Кто несёт ответственность за хранение листков нетрудоспособности и заявлений?

Хранение оригиналов документов по назначению страхового обеспечения осуществляет работодатель. Такое решение обосновано текстом Постановления Правительства РФ от 21.04.2011г. № 294. А именно, в нём сказано, что заявления и документы, направленные в территориальный орган Фонда социального страхования, после назначения и выплаты пособий, возвращаются страхователю, который осуществляет их хранение в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2. Если переход на прямые выплаты состоялся 01.01.2021, а сотрудник принёс листок нетрудоспособности, выписанный декабрём 2020 года, то кто будет производить выплату?

В такой ситуации нужно отталкиваться от месяца начисления, а не выплаты. Начисление по больничному листу, принесённому в январе произошло бы в январе, а так как с января произошёл переход на прямые выплаты из ФСС, то и платить должен ФСС напрямую.

3. При переходе на пилотный проект с 2021 года, с какого момента ФСС начнёт напрямую производить выплаты пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет? С выплаты за декабрь в январе, или за январь в феврале?

В ситуации с пособиями до полутора лет правильнее отталкиваться от месяца, за который начисляется пособие. Пособие за декабрь выплачивает предприятие, хоть даже и в январе. А уже пособие за январь и далее ФСС.

4. Сотрудники работают на удалёнке. Подписать заявление о назначении пособия и предоставить их в офис нет возможности. Можно ли направить реестры на оплату листков нетрудоспособности без заявления?

Это запрещено. Сначала заявление, потом выплата. Либо вы дожидаетесь оригинала заявления с подписью работника и только потом направляете реестр, либо переходите на использование электронной подписи сотрудниками предприятия.

5. Работнику рассчитано пособие по временной нетрудоспособности, но через время сотрудник предоставляет справку 182н с предыдущего места работы и просит сделать перерасчёт. Как это сделать при прямых выплатах?

Если выплату данного пособия производило предприятие, то оно делает пересчёт самостоятельно, затем производит доплату и лишь потом возмещает эту сумму у органов соцзащиты. Если же выплата по листку нетрудоспособности была уже от ФСС напрямую, то работодателю необходимо пересчитать средний заработок и отправить корректирующий реестр по этому пособию. ФСС произведёт по нему доплату.

6. Предприятие направило в органы соцстраха реестр на оплату пособия по временной нетрудоспособности, а затем выяснилось, что в нём указано неверное количество дней болезни и его нужно уменьшить. Как произвести возврат денежных средств — через организацию или сотрудник напрямую решает данный вопрос с филиалом ФСС?

Расходы возмещает тот, кто виноват в ошибке. Если ошибку допустила организация, то организация будет возмещать расходы ФСС.

7. Кто является налоговым агентом по подоходному налогу при прямых выплатах — только работодатель или работодатель совместно с ФСС?

В случае прямых выплат подоходный налог с части, выплачиваемой органами соцстраха, удерживает и перечисляет соцстрах. А с части, которую выплачивает работодатель, — работодатель.

8. У кого сотруднику запрашивать справки НДФЛ за полученные от соцстраха начисления пособий?

Справки НДФЛ выдаются физическим лицам органами соцстраха. Производится это в трёхдневный срок с момента получения заявления от сотрудника. Заявление пишется в произвольной форме и его можно направить почтой или через личный кабинет застрахованного лица на сайте ФСС.